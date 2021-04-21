Группа ТАИФ и итальянская компания Maire Technimont подписали «Меморандум о взаимопонимании»
Деловые переговоры между руководством Группы ТАИФ, итальянской компании Maire Technimont и Торгового дома Tatarstan завершились подписанием «Меморандума о взаимопонимании» в части сотрудничества компаний в области биотехнологий.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез», церемония подписания состоялась в офисном здании АО «ТАИФ» — головной компании Группы. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, старший вице-президент по корпоративным стратегиям компании Maire Technimont Джованни Сале и генеральный директор Торгового дома Tatarstan Рамиль Мавлютов.
— Мы создаем новую платформу, объединение: с одной стороны это Группа ТАИФ с ее производственными мощностями, с другой стороны — наша компания NEXTCHEM с ее технологиями. То есть мы создаем некоторым образом некий инкубатор, некий стартап для новой, «зеленой химии» путем объединения наших возможностей, — подчеркнул Джованни Сале в интервью «Реальному времени» сразу после церемонии подписания.ПромышленностьНефтехимия Татарстан Минигулов Фарид ГертовичКазаньоргсинтезТАИФ
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