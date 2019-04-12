Строительный лидер Казахстана компания BI Group откроет в РТ филиал и планирует работу с ТАИФом
Делегация топ-менеджеров холдинга BI Group в рамках рабочей поездки в Татарстан посетила главный офис АО «ТАИФ» и встретилась с руководством Группы компаний
В начале апреля Казань с рабочей поездкой посетила делегация из Казахстана. Топ-менеджеры крупнейшего в евро-азиатской республике инвестиционно-строительного холдинга BI Group приехали по приглашению президента Татарстана. В июле прошлого года во время визита в Астану Рустам Минниханов предложил казахстанским строителям попробовать свои силы на татарстанском рынке. Какие планы строит BI Group — в материале «Реального времени».
Мы приехали, чтобы больше узнать о Татарстане и том, чем сможем быть здесь полезны
В головной офис ГК ТАИФ казахстанские бизнесмены приехали сразу после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Чуть больше чем полгода, прошедшие с момента поступления приглашения в Астане, казахстанские бизнесмены активно изучали строительный рынок Татарстана. Холдинг, образованный в 1998 году, сегодня входит в топ-200 крупнейших строительных компаний мира и работает практически во всех профильных направлениях — от возведения жилых домов до инфраструктурного и промышленного строительства. Потому на новом для них рынке представителей BI Group интересовало все: жилищные программы, развитие промышленных площадок и целых территорий.
На встречу с руководством ТАИФа казахстанская делегация прибыла в сопровождении заместителя премьер-министра Татарстана — руководителя аппарата кабинета министров республики Шамиля Гафарова, что особенно подчеркивает готовность Татарстана к расширению деловых контактов с казахстанским бизнесом.
— Если в двух словах, то мы строим примерно 1 миллион — 1,2 миллиона квадратных метров жилья в год по Казахстану. В прошлом году, когда ваш президент был у нас, он пригласил поработать в Татарстан. Сейчас мы ездим по республике, знакомимся с Татарстаном, Казанью — какими могли бы здесь заниматься проектами. Думаю, что полезными можем быть и вам, — обратился к генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову руководитель делегации — председатель совета директоров компании BI Group Айдын Рахимбаев.
В ТАИФ он приехал в сопровождении членов совета директоров BI Group Бауыржана Исабаева и Асхата Омарова, а также заместителя председателя правления BI Group по развитию международного бизнеса Палика Метина и заместителя торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителя отделения в городе Казань Еркена Жакатаева.
Работать быстро мы привыкли
О Группе компаний ТАИФ, сфере и масштабах ее деятельности в Казахстане прекрасно осведомлены. Значительная часть произведенной в Татарстане продукции реализуется на территории постсоветского пространства, в том числе и в Казахстане, сообщил Айдын Рахимбаев. Затем гостям был показан презентационный фильм о деятельности ГК ТАИФ, который гости просмотрели с интересом.
— В фильме сказано не все. Мы каждый год более миллиарда долларов вкладываем в строительство. Из них 80 процентов — в промышленное строительство. Кроме того, в социальное строительство: дома, больницы — все то, что необходимо республике. Мы готовы и открыты к сотрудничеству. Если у вас оборот в полтора миллиарда долларов в строительстве в год — это серьезные объемы. У нас в Татарстане таких строительных компаний нет. И за рубежом встречаются редко. Если у вас есть желание, то мы готовы информировать вас по любым нашим строящимся проектам, чтобы вы рассмотрели и для себя решили: представляет ли это для вас интерес, готовы ли принимать активное участие, — сообщил Альберт Шигабутдинов. И сразу предупредил, что ТАИФ строит много, а от подрядчиков требует высокого качества и не менее высокой скорости, а также соответствия всем требованиям российского законодательства.
— Тендеров мы не боимся: у нас в портфеле 35 — 40 процентов — госзаказ, а остальная часть — рынок. Подарков никто нам не делает. Мы работаем на рынке давно, и опыт по работе в России у нас тоже есть. Уже третий год мы строим БАМ — железнодорожные объекты. Так что с законодательством знакомы. Сейчас расширяем свое присутствие — уходим дальше, в Забайкальский регион — мосты, станции. Руку набили и можем к более серьезным задачам переходить, — поделился Рахимбаев.
С 2016 года холдинг — активный участник рынка нефтегазового строительства.Один из реализуемых масштабных проектов, в котором задействованы специалисты и мощности BI Group, проект по расширению мощностей нефтяного месторождения Тенгиз — «ТенгизШеврoйл».
— Команда у нас подобралась очень сильная. Есть все необходимые квалификации. А что касается высоких темпов, то у нас тоже часто бывают объекты, реализация которых требуется в сжатые сроки. Работать быстро мы привыкли. Трудностей мы не боимся, а работать — любим, — подчеркнул председатель совета директоров BI Group.
ТАИФ готов делиться с Казахстаном опытом нефтепереработки
Альберт Шигабутдинов отметил, что взаимодействие компаний может выйти за рамки не только Татарстана. Опыт Группы компаний ТАИФ может пригодиться Казахстану, сегодня настроенному серьезно расширить возможности собственных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
— Под патронажем сначала нашего первого президента Минтимера Шаймиева, а сегодня — Рустама Минниханова — плотно идут переговоры с вашими нефтяниками и газодобытчиками о расширении технического производства в Казахстане. Думаю, пора уже создавать современные производства. Мы готовы вам в этом помочь, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ».
Татарстан — комфортная для бизнеса гавань
Сразу после завершения встречи Айдын Рахимбаев согласился дать небольшое интервью «Реальному времени».
— Айдын Жумадилович, чем так интересны BI Group Татарстан и взаимодействие с ГК ТАИФ?
— Мы с удовольствием приняли приглашение президента Татарстана, прозвучавшее в Астане в прошлом году. За полгода до этого визита начали прорабатывать некоторые вопросы и подготовили кое-какие проекты. В частности, мы уже участвуем в тендере по ТАИФу. Кроме того, наши специалисты приезжали в Татарстан — знакомились с жилищной программой Казани. У нас в этом направлении очень большой опыт.
Нам интересен ваш рынок сам по себе, причем мы могли бы здесь применить с одной стороны свой опыт в строительстве, с другой — мы готовы инвестировать в Казань. В целом рынок России мы уже прощупали и позитивно смотрим на рынок Татарстана. Тут комфортная для бизнеса гавань: к инвесторам и игрокам рынка здесь относятся положительно и доброжелательно. Успев сравнить условия во многих регионах, уверены, что будет правильно, если мы начнем работать именно в этом регионе.
— В июле прошлого года, как раз во время визита Рустама Минниханова в Астану, прозвучала информация о том, что компания BI Group намерена открыть в Татарстане филиал.
— Да-да. Это действительно так. Сейчас первые шаги уже сделаны. В ближайшие месяцы уже будет конкретика: цифры, люди, проекты. Думаю, что мы высадим здесь десант. Все идет к тому, что мы уже начнем работать здесь.
— Прозвучала готовность руководства Группы компаний ТАИФ предоставлять BI Group информацию о предстоящих тендерах на строительные заказы. Насколько такая открытость импонирует вам?
— Нам это будет очень интересно. Свои сегодняшние позиции на рынке мы завоевали непросто — в жесткой конкуренции. Но у нас есть важное преимущество, которое высоко ценят и наши партнеры: мы всегда предлагаем выполнение порученных работ в сжатые сроки за меньшие деньги. Работая качественно и быстро, мы добились сегодняшнего положения на рынке. Продемонстрированная сегодня Группой ТАИФ готовность к совместной работе нас радует. А возможность заранее знать о характере и объемах предстоящих работ даст возможность подготовиться и предлагать конкурентную цену.
Справка
BI Group — крупнейший инвестиционно-строительный холдинг Казахстана со штаб-квартирой в Астане. В структуре BI Group четыре компании: BI Development, BI Construction & Engineering, BI Road Construction и BI Property и 16 дивизионов. Открыты зарубежные представительства компании в России, Саудовской Аравии и Турции.
Холдинг занимает 164-е место в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR Top-250 Global Contractors.
Годовой оборот BI Group — более 1,4 млрд долларов США.
Группа ТАИФ, насчитывающая более 43 тысяч сотрудников, представляет собой производственную и инвестиционную компанию, обладающую значительными активами и производственными мощностями, гибким и высокоуровневым управлением. Группа ТАИФ, состоящая из 54 дочерних и аффилированных компаний, работает в различных областях по следующим основным направлениям деятельности: нефтегазопереработка, нефтехимия и энергетика, телекоммуникации, строительство, банковское дело, инвестиции и услуги. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.
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