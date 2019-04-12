Строительный лидер Казахстана компания BI Group откроет в РТ филиал и планирует работу с ТАИФом

Делегация топ-менеджеров холдинга BI Group в рамках рабочей поездки в Татарстан посетила главный офис АО «ТАИФ» и встретилась с руководством Группы компаний

Фото: Роман Хасаев

В начале апреля Казань с рабочей поездкой посетила делегация из Казахстана. Топ-менеджеры крупнейшего в евро-азиатской республике инвестиционно-строительного холдинга BI Group приехали по приглашению президента Татарстана. В июле прошлого года во время визита в Астану Рустам Минниханов предложил казахстанским строителям попробовать свои силы на татарстанском рынке. Какие планы строит BI Group — в материале «Реального времени».

Мы приехали, чтобы больше узнать о Татарстане и том, чем сможем быть здесь полезны

Члены делегации компании BI Group (Казахстан) слева направо: Асхат Омаров — член совета директоров BI Group, Айдын Рахимбаев — председатель совета директоров BI Group, Палик Метин — заместитель председателя правления BI Group по развитию международного бизнеса, Еркен Жакатаев — заместитель торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации, руководитель отделения в городе Казань. Фото Романа Хасаева



В головной офис ГК ТАИФ казахстанские бизнесмены приехали сразу после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Чуть больше чем полгода, прошедшие с момента поступления приглашения в Астане, казахстанские бизнесмены активно изучали строительный рынок Татарстана. Холдинг, образованный в 1998 году, сегодня входит в топ-200 крупнейших строительных компаний мира и работает практически во всех профильных направлениях — от возведения жилых домов до инфраструктурного и промышленного строительства. Потому на новом для них рынке представителей BI Group интересовало все: жилищные программы, развитие промышленных площадок и целых территорий.

На встречу с руководством ТАИФа казахстанская делегация прибыла в сопровождении заместителя премьер-министра Татарстана — руководителя аппарата кабинета министров республики Шамиля Гафарова, что особенно подчеркивает готовность Татарстана к расширению деловых контактов с казахстанским бизнесом.

На встречу с руководством ТАИФа, казахстанская делегация прибыла в сопровождении заместителя премьер-министра Татарстана — руководителя аппарата кабинета министров республики Шамиля Гафарова. Фото Романа Хасаева.

— Если в двух словах, то мы строим примерно 1 миллион — 1,2 миллиона квадратных метров жилья в год по Казахстану. В прошлом году, когда ваш президент был у нас, он пригласил поработать в Татарстан. Сейчас мы ездим по республике, знакомимся с Татарстаном, Казанью — какими могли бы здесь заниматься проектами. Думаю, что полезными можем быть и вам, — обратился к генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову руководитель делегации — председатель совета директоров компании BI Group Айдын Рахимбаев.

В ТАИФ он приехал в сопровождении членов совета директоров BI Group Бауыржана Исабаева и Асхата Омарова, а также заместителя председателя правления BI Group по развитию международного бизнеса Палика Метина и заместителя торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителя отделения в городе Казань Еркена Жакатаева.

Работать быстро мы привыкли

О Группе компаний ТАИФ, сфере и масштабах ее деятельности в Казахстане прекрасно осведомлены. Значительная часть произведенной в Татарстане продукции реализуется на территории постсоветского пространства, в том числе и в Казахстане, сообщил Айдын Рахимбаев. Затем гостям был показан презентационный фильм о деятельности ГК ТАИФ, который гости просмотрели с интересом.

— В фильме сказано не все. Мы каждый год более миллиарда долларов вкладываем в строительство. Из них 80 процентов — в промышленное строительство. Кроме того, в социальное строительство: дома, больницы — все то, что необходимо республике. Мы готовы и открыты к сотрудничеству. Если у вас оборот в полтора миллиарда долларов в строительстве в год — это серьезные объемы. У нас в Татарстане таких строительных компаний нет. И за рубежом встречаются редко. Если у вас есть желание, то мы готовы информировать вас по любым нашим строящимся проектам, чтобы вы рассмотрели и для себя решили: представляет ли это для вас интерес, готовы ли принимать активное участие, — сообщил Альберт Шигабутдинов. И сразу предупредил, что ТАИФ строит много, а от подрядчиков требует высокого качества и не менее высокой скорости, а также соответствия всем требованиям российского законодательства.

Альберт Шигабутдинов: «ТАИФ строит много, а от подрядчиков требует высокого качества, не менее высокой скорости и соответствия требованиям российского законодательства». Фото Романа Хасаева.



— Тендеров мы не боимся: у нас в портфеле 35 — 40 процентов — госзаказ, а остальная часть — рынок. Подарков никто нам не делает. Мы работаем на рынке давно, и опыт по работе в России у нас тоже есть. Уже третий год мы строим БАМ — железнодорожные объекты. Так что с законодательством знакомы. Сейчас расширяем свое присутствие — уходим дальше, в Забайкальский регион — мосты, станции. Руку набили и можем к более серьезным задачам переходить, — поделился Рахимбаев.

С 2016 года холдинг — активный участник рынка нефтегазового строительства.Один из реализуемых масштабных проектов, в котором задействованы специалисты и мощности BI Group, проект по расширению мощностей нефтяного месторождения Тенгиз — «ТенгизШеврoйл».

— Команда у нас подобралась очень сильная. Есть все необходимые квалификации. А что касается высоких темпов, то у нас тоже часто бывают объекты, реализация которых требуется в сжатые сроки. Работать быстро мы привыкли. Трудностей мы не боимся, а работать — любим, — подчеркнул председатель совета директоров BI Group.

Айдын Рахимбаев: «Трудностей мы не боимся, а работать — любим». Фото Романа Хасаева



ТАИФ готов делиться с Казахстаном опытом нефтепереработки

Альберт Шигабутдинов отметил, что взаимодействие компаний может выйти за рамки не только Татарстана. Опыт Группы компаний ТАИФ может пригодиться Казахстану, сегодня настроенному серьезно расширить возможности собственных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

— Под патронажем сначала нашего первого президента Минтимера Шаймиева, а сегодня — Рустама Минниханова — плотно идут переговоры с вашими нефтяниками и газодобытчиками о расширении технического производства в Казахстане. Думаю, пора уже создавать современные производства. Мы готовы вам в этом помочь, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ».

Татарстан — комфортная для бизнеса гавань

Сразу после завершения встречи Айдын Рахимбаев согласился дать небольшое интервью «Реальному времени».

Айдын Рахимбаев: «Татарстан — комфортная для бизнеса гавань: к инвесторам и игрокам рынка здесь относятся положительно и доброжелательно». Фото Романа Хасаева



— Айдын Жумадилович, чем так интересны BI Group Татарстан и взаимодействие с ГК ТАИФ?

— Мы с удовольствием приняли приглашение президента Татарстана, прозвучавшее в Астане в прошлом году. За полгода до этого визита начали прорабатывать некоторые вопросы и подготовили кое-какие проекты. В частности, мы уже участвуем в тендере по ТАИФу. Кроме того, наши специалисты приезжали в Татарстан — знакомились с жилищной программой Казани. У нас в этом направлении очень большой опыт.

Нам интересен ваш рынок сам по себе, причем мы могли бы здесь применить с одной стороны свой опыт в строительстве, с другой — мы готовы инвестировать в Казань. В целом рынок России мы уже прощупали и позитивно смотрим на рынок Татарстана. Тут комфортная для бизнеса гавань: к инвесторам и игрокам рынка здесь относятся положительно и доброжелательно. Успев сравнить условия во многих регионах, уверены, что будет правильно, если мы начнем работать именно в этом регионе.

— В июле прошлого года, как раз во время визита Рустама Минниханова в Астану, прозвучала информация о том, что компания BI Group намерена открыть в Татарстане филиал.

— Да-да. Это действительно так. Сейчас первые шаги уже сделаны. В ближайшие месяцы уже будет конкретика: цифры, люди, проекты. Думаю, что мы высадим здесь десант. Все идет к тому, что мы уже начнем работать здесь.

Айдын Рахимбаев: «В ближайшие месяцы будет конкретика по открытию в Татарстане филиала холдинга BI Group». Фото Романа Хасаева



— Прозвучала готовность руководства Группы компаний ТАИФ предоставлять BI Group информацию о предстоящих тендерах на строительные заказы. Насколько такая открытость импонирует вам?

— Нам это будет очень интересно. Свои сегодняшние позиции на рынке мы завоевали непросто — в жесткой конкуренции. Но у нас есть важное преимущество, которое высоко ценят и наши партнеры: мы всегда предлагаем выполнение порученных работ в сжатые сроки за меньшие деньги. Работая качественно и быстро, мы добились сегодняшнего положения на рынке. Продемонстрированная сегодня Группой ТАИФ готовность к совместной работе нас радует. А возможность заранее знать о характере и объемах предстоящих работ даст возможность подготовиться и предлагать конкурентную цену.

Арсений Фавстрицкий