Компании «Татнефтепроводстрой» исполнилось 70 лет

Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от имени всей Группы компаний ТАИФ поздравляет генерального директора компании ОАО «Татнефтепроводстрой» Александра Пилишкина и весь коллектив с 70-летием компании.

Фото: Ринат Назметдинов

«Татнефтепроводстрой» успешно сочетает в себе богатую историю, колоссальный опыт, инновации и высокое качество. Ваш коллектив, работающий в разных регионах нашей страны, издавна славится своими мастерами, которым по плечу реализация самых серьезных задач и смелых планов на благо Татарстана и России», — подчеркивается в официальном адресе.

Альберт Шигабутдинов также отмечает: «Группа ТАИФ успешно сотрудничает с Вами, доверяя возглавляемой Вами компании создание объектов промышленного и гражданского назначения. Благодаря нашему плодотворному взаимодействию был построен и введен в эксплуатацию важнейший для республики объект — газопровод высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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Обращаясь к генеральному директору ОАО «Татнефтепроводстрой», Альберт Шигабутдинов подчеркивает: «Желаю Вам и Вашему коллективу здоровья, счастья и благополучия, а Вашей компании — дальнейшего поступательного развития и новых достижений!»