Борьба с COVID-19: новые ограничительные меры в российских регионах

Третья волна пандемии, новые погорельцы «Финико», закрытие школ и умирающие деревни Татарстана, — итоги недели в программе «7 дней»

В минувшие выходные в Казани простились с легендой татарстанского телевидения — Талгатом Сабитовым, он умер на 72-м году жизни. Всю свою жизнь — с 1979 года, и до момента, когда стало известно о том, что он заболел коварной смертельной болезнью, Талгат Фатхуллович посвятил работе на телевидении и радио. На запись очередного выпуска программы «7 дней», ее ведущий — генеральный директор ТНВ, депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов пришел с похорон и признался, что неоднократно пытался убедить Талгата Сабитова, как и миллионы зрителей телеканала «Новый век» — вакцинироваться. Коллегу убедил, почти. Меньше месяца назад ветеран республиканского телерадиовещания согласился привиться, но болезнь опередила. Ударила сильно и сразу. Возможно это несчастье, наконец, поможет понять людям, что коронавирус не шутит, он никуда не ушел, и ситуация лишь ухудшается. Подробности — в обзоре программы «7 дней».

Локдаун: когда других решений — нет

Согласно заключению Всемирной организации Здравоохранения, подавляющее большинство доводов антивакцинаторов — не подтверждены научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». С 2019 года недоверие к вакцинации ВОЗ внесло в ТОП-10 глобальных угроз для здоровья населения планеты.

— К сожалению, вынужден констатировать, что какой-то единой стратегии в глобальной войне против коронавируса у человечества до сих пор нет, — отметил в передаче Ильшат Аминов.

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией приводит к тому, что в российских регионах: Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Московской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Нижегородской областях, Москве, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях, Крыме, Республике Адыгея, Северной Осетии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Башкортостане, Омской области, Республике Саха-Якутия, Хабаровском крае и Камчатке — одном за другим, вновь вводят новые ограничительные меры.

Что это за ограничения? — спрашивает ведущий программы, и сам же отвечает: например, плановая помощь только вакцинированным пациентам, студенты будут допускаться на занятия очно только после вакцинации, доля вакцинированных сотрудников сферы услуг, транспорта, госпредприятий, чиновников должна составить 80 процентов, в некоторых регионах появятся так называемые свободные от ковид-зоны — бары, музеи, гостиницы, кинотеатры, парикмахерские, фитнес-клубы и другие заведения, где вакцинированы большинство сотрудников.

Доля вакцинированных сотрудников сферы услуг, транспорта, госпредприятий, чиновников должна составить 80 процентов. Фото: Илья Репин

Ряд регионов ввели требования обязательной вакцинации для некоторых сфер, таких, как торговля, бытовое обслуживание, транспорт, здравоохранение и образование. Вот эти регионы: Республика Карелия, Мурманская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Тверская, Ярославская, Смоленская, Брянская, Курская, Тульская, Тамбовская Владимирская, Костромская, Нижегородская области, Республика Марий-Эл, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Пермский край, Самарская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, Карачаево-черкесская республика, Кабардино-балкарская республика, Чечня и Дагестан, Омская область, Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, Тыва, Бурятия, Забайкальский край, Амурская, Магаданская область, Хабаровский край, Камчатка и Сахалин. Если человек упорно отказывается вакцинироваться, его никто не уволит, но временно отстранить (например — до улучшения эпидемиологической обстановки) от исполнения обязанностей — могут.

Ограниченный локдаун с 26 июля введен и в Астраханской области, где ежедневно выявляется по 300 и более случаев новых заболеваний COVID-19. Не работают торговые центры (кроме продовольственных отделов), крытые рынки, фуд-корты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе работают только на верандах или на вынос. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в Астраханскую область, чтобы своими глазами увидеть — что там происходит и какие царят настроения.

Причина приостановки деятельности — это эхо трагедии в 175-й гимназии Казани. Фото: Максим Платонов

Закроется школа — умрет село

Еще Туфан Миннулин говорил: «стоит закрыть школу — деревня угаснет насовсем». С закрытием сельских учебных заведений, молодежь покидает свои родные места, переезжает в крупные районные центры и города. В итоге, в мегаполисах проблема перенаселения, а села обречены на вымирание. Съемочная группа программы «7 дней» изучила карту республики на предмет того — где и сколько школ не откроют свои двери 1 сентября 2021 года. Оказалось — много. Только в Кукморском районе первый звонок не прозвучит в таких деревнях и селах, как Ташлы Елга, Камышлы, Купка, Челны, Куркино, Верхний Кузьмись, Салтык — Ерыклы, Трыш, Верхний Кукмор, Старый Каенсар, Тарпаяз, Малая Чура, Поршур… Всего наши коллеги насчитали 15 таких школ.

15 школ — это половина от всех учебных учреждений Кукморского района. Причина приостановки деятельности — это эхо трагедии в 175-й гимназии Казани. Деятельность школ приостановлена после многочисленных проверок. Причины — ненадлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние, несоответствие требованиям антитеррористической защищенности. Во многих школах действительно ветхие окна и двери, санузел находится на улице. Большая часть этих школ — малокомплектные учебные заведения, где все образование и воспитание велось на родном языке.

— Такая массовая зачистка в системе народного образования не наблюдалась даже в военные и послевоенные годы. По всей России, после трагедии в 175-й гимназии в Казани, прошли проверки школ. Сопротивление деревенских школ изначально было обречено на провал, они, в отличие от городских, по весьма объективным причинам, не смогли пройти этот тест. В следующем учебном году в Татарстане закрываются 4 полноценные школы. И 26 филиалов — самая уязвимая, важная часть системы образования. Это начальные, малокомплектные учебные заведения. Только там можно увидеть индивидуальный подход к обучению, только там есть возможность для полноценного раскрытия потенциала каждого ребенка, только там, в эпоху глобализации и унификации культур сохраняется язык народа, — отмечает автор материала Ильзира Юзаева.

На прошлой неделе Вахитовский суд Казани вынес решение об аресте на 2 месяца основателя пирамиды — Кирилла Доронина. Фото: Ирина Плотникова

Финал «Финико»

По делу финансовой пирамиды «Финико» открываются все новые нюансы, и появляется все больше пострадавших. Согласно официальным данным, заявления в правоохранительные органы уже написали порядка полутысячи человек практически со всей России: Краснодарского края, Тюменской области, Новосибирска, Самары, Челябинска и даже из-за пределов страны, например, Казахстана.

Аналитики уверены: число вложившихся в пирамиду порядка миллиона человек, общий объем средств, что люди принесли основателям «Финико», может достигать 7 млрд рублей. Пока же в деле фигурирует сумма в 70 млн. Однако, это позволило переквалифицировать уголовное дело в «мошенничество в особо крупном размере».

На прошлой неделе Вахитовский суд Казани вынес решение об аресте на 2 месяца основателя пирамиды — Кирилла Доронина. Теперь он ожидает суда в следственном изоляторе. Вот только получат ли обманутые люди свои деньги обратно? Ответов на эти вопросы пока — нет.

Неделя ТАИФа

Минувшая неделя для Группы ТАИФ оказалась очень насыщенной на события. В начале недели делегация руководства компаний Группы с рабочим визитом побывала в Сибири — на производствах ЗапСибНефтехима. Это начало череды взаимных посещений представителей двух корпораций-лидеров с целью ближе познакомиться с бизнес-процессами и возможностями друг друга перед слиянием нефтехимических и энергетических бизнесов. О планах СИБУРа и ТАИФа об объединении было заявлено в апреле текущего года. Соглашение сразу назвали «сделкой века», так как создается крупнейший холдинг, который, безусловно, будет влиять как на внутренние, так и на глобальные рынки. В планах объединенной компании — войти в пятерку мировых лидеров нефтегазохимической отрасли.

5 августа в Милане состоялось подписание пакета договоров между ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) и Группой Maire Tecnimont S.p.A. (Италия). Согласно основному контракту, Maire Tecnimont S.p.A. на условиях ЕР-контракта (инжиниринг и закупка оборудования) обязуется за 40 месяцев построить и ввести в эксплуатацию в Казани новое производство ЭВА-полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год.

В Милане состоялось подписание пакета договоров между ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) и Группой Maire Tecnimont S.p.A. (Италия). Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

А 6 августа — одновременно в Казани и Пекине состоялось подписание еще одного пакета документов: трехстороннего рамочного соглашения и трех контрактов по проекту строительства в ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового производства полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн в год. Договоры заключены на оказание услуг по проектированию установки на основе технологии Spheripoll и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию по проекту «Полипропилен-400». Документы подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ) Айрат Сафин и президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуи.

Контракты связаны между собой трехсторонним рамочным соглашением, в котором основным субподрядчиком СМЕС по проектированию выступает компания China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (HQC) (Пекин). Этот документ скрепили подписями генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуи и президент компании China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (Пекин) Джоу Жаньхуа.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как под Елабугой люди всем миром собрали средства и сейчас сами приводят в порядок Святой ключ, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 9 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.