Митрополит Феофан: «В Татарстане вырабатывается оружие мира и согласия»

Примеры этического отношения к ведению бизнеса нашли в прошлом и настоящем Татарстана

Фото: Максим Платонов

Сразу трое представителей Татарстана выступили сегодня во время дискуссии о взаимодействии власти, бизнеса и религии на Форуме лидеров этического бизнеса, организованном Международной ассоциацией исламского бизнеса в Москве. Талия Минуллина и Камиль хазрат Самигуллин показали примеры такого предпринимательства в настоящем и прошлом Татарстана, а митрополит Феофан заявил, что неэтичный бизнес — это уже бандитизм. Подробнее — в материале «Реального времени».

Талия Минуллина о фонде «Возрождение»: «Для будущих поколений это будет что-то значимое и важное»

Взаимодействие власти, бизнеса и духовенства — так обозначили тему Форума лидеров этического бизнеса его организаторы, представители Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ). В качестве одной из моделей подобного бизнеса глава МАИБ Марат Кабаев назвал исламский бизнес, но подчеркнул, что ассоциация открыта к взаимодействию — и с другими конфессиями, и с представителями регионов России и других стран.

На пленарной дискуссии выступили сразу трое представителей Татарстана — глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Фактически они стали экспертами по теме взаимодействия бизнеса с властью и духовенством — так, Минуллина нашла пример подобного взаимодействия в актуальной повестке Татарстана. Таким примером стал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, который работает уже десять лет.

Минуллина рассказала участникам форума, что фонд был создан первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и работает при поддержке действующего президента Рустама Минниханова. Благотворители этого фонда — крупнейшие предприятия республики: Группа компаний ТАИФ, «Татнефть» и многие другие.

— На средства этого фонда были восстановлены памятники из списка ЮНЕСКО — древний город Болгар, остров-град Свияжск, и многие другие проекты. Это история, значение которой мы, может быть, не до конца осознаем, но для будущих поколений это будет что-то значимое и важное — рассказала Минуллина.

Минуллина рассказала участникам форума, что фонд был создан первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и работает при поддержке действующего президента Рустама Минниханова. Фото tida.tatarstan.ru

«У нас такого райского отношения к религиозным конфессиям никогда не было»

Камиль Самигуллин рассказал историю из далекого прошлого республики: бизнес и духовенство и тогда были взаимосвязаны, а предприниматели задавались вопросами морали.

— До революции существовало сообщество бизнесменов, которые соревновались в благих делах: кто больше мечетей откроет, медресе, имамов отправит учиться. И однажды хозяин мыльной фабрики в Казани позвал в гости шейха. Он поехал встречать шейха в карете, чтобы привезти его в Казань, собрать друзей-бизнесменов и там провести проповедь. И в карете он спрашивает: «Сколько я мечетей ни открыл, медресе — народ же не меняется?» Тогда была дождливая погода, и они увидели маленького мальчика, который играл в грязи. Хазрат спрашивает в ответ: «Вот ты же мыло выпускаешь? И твой отец, и твой дед? Почему тогда до сих пор грязно? Пока он не придет и не купит мыло, он чистым не станет. Медресе и мечети — это чистые источники, но пока человек к ним не придет, он чистым не станет».

В целом же механику трехсторонних отношений власти, бизнеса и религии описал главный раввин России Адольф Шаевич уже на примере иудейской общины.

— Основываясь на опыте жизни в Советском Союзе, могу сказать, что у нас такого райского отношения к религиозным конфессиям никогда не было. Иудейская община России выжила именно благодаря помощи бизнеса. У нас все умирало, пришло в полнейший упадок. Если бы эти люди (бизнесмены, — прим. ред.) нам не помогли, то мы бы ничего не сделали. Государство изменило политику в отношении религиозных организаций в совершенно противоположную сторону, сегодня у нас с ним действительно партнерские отношения. Сегодня все, что только можно, государство делает.

Камиль Самигуллин рассказал историю из далекого прошлого республики: бизнес и духовенство и тогда были взаимосвязаны, а предприниматели задавались вопросами морали. Фото Рината Назметдинова

Митрополит Феофан: «Замечательный человек у нас Шаймиев»

Регламент выступлений на пленарной сессии отводил каждому спикеру по две минуты, но у митрополита Казанского и Татарстанского Феофана эти две минуты оказались довольно длинными. За это время он успел охватить и этичный (а точнее, неэтичный) бизнес, и терроризм, и коронавирус, и поправки в Конституцию России.

— Наша тема на форуме — этика и этический бизнес. Другого бизнеса быть не может. Если это другое — то это уже не бизнес, это уже что-то, близкое к бандитизму. Это вещь довольно серьезная, я не шучу, — безапелляционно заявил Феофан.

В качестве примера серьезных последствий ведения бизнеса без оглядки на этику казанский митрополит привел тех предпринимателей, которые финансируют террористические организации. А потом плавно перешел к Татарстану как к крайне благополучному примеру взаимоотношений власти и религии. Более того, он назвал республику «лабораторией» по выработке «оружия мира и согласия»:

— Россия является образцом взаимодействия религиозных организаций и власти. Есть замечательная лаборатория — у всех ушки на макушке, когда про лабораторию говорю, — эта лаборатория находится в Татарстане. А главное оружие, которое там вырабатывается, это оружие мира и согласия, межконфессионального, межнационального и межгосударственного. Здесь как раз говорили о фонде «Возрождение». Замечательный человек у нас Шаймиев, он стоял у истоков величия Татарстана на сегодняшний день, он сумел сохранить мир и согласие в Татарстане и во многом — по России.

Регламент выступлений на пленарной сессии отводил каждому спикеру по две минуты

После этого митрополит обсудил коронавирус (он ставит всем задачу объединиться) и поддержал изменения в Конституцию, предложенные Путиным:

— Впервые так смело заговорили о том, что социальные вопросы должны быть подняты и закреплены в главном законе нашей страны, в Конституции. В конце концов, заговорили о верховенстве законов государственных российских над международными, которые противоречат, я бы даже сказал, наносят ущерб России. Надо похвалить президента — не за то, что он Путин, а потому, что кто бы еще осмелился сказать: «Пока я президент, не будет «родителя №1» и «родителя №2», а будут «папа» и «мама». Это же фундаментальные ценности Богом данных человеческих взаимоотношений.

Талгат хазрат Таджуддин с оригинальной библейской историей

Выступавший далее глава ЦДУМ России Талгат хазрат Таджуддин в вопросе этичного бизнеса и вовсе провел аналогию с нарушением Адамом и Евой божественного запрета на вкушение плода познания — довольно своеобразную, с авторским взглядом на эту историю.

— Вкусили плод познания — и руки, которые должны были делать дело, двигать что-то вперед, сразу прикрыли срамные места. И места в раю им не осталось. До этого они наслаждались райскими плодами — это точно было, не ухмыляйтесь! — потом вкусили запретного плода, и им сразу захотелось по большой и малой нужде. И спрятались в кусты. Всевышний вопрошает: «Где, Адам, ты с супругой своей? Что-нибудь нарушил?» И вот они сразу на земле, справлять нужду.

Талгат хазрат Таджуддин в вопросе этичного бизнеса провел аналогии с нарушением Адамом и Евой божественного запрета на вкушение плода познания. Фото Тимура Рахматуллина

«Русские ярмарки» без Стивена Сигала, но с мусульманским кварталом

Глава совета Федерации общин горских евреев России Акиф Гилалов в контексте разговора о бизнесе напомнил о своем мегапроекте под названием «Русские ярмарки» — проект предусматривает создание 170 ярмарочных площадок в регионах России. Общая их площадь должна составить 12 млн кв. метров.

Проект появился еще в 2016 году и упоминался в федеральных СМИ по двум поводам. Во-первых, «Русские ярмарки» публично поддержал Владимир Путин, а Антон Силуанов в бытность первым вице-премьером поручил министерствам и регионам оказать проекту содействие. Во-вторых, несколько месяцев в акционерах проекта числился известный актер, гражданин России Стивен Сигал (с долей в 20%).

— У нас будет отдельный мусульманский квартал, где будет халяльная пища продаваться, — рассказал сегодня Гилалов. — Помимо халяльной, будет и православная продукция, кошерная продукция, продукты народного потребления, фермерские продукты.