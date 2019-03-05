ГК ТАИФ и германская Linde AG: партнерство, проверенное временем

С 2003 года и по настоящее время Группа компаний ТАИФ совместно с корпорацией Linde реализовала целый ряд масштабных проектов

Фото: Лина Саримова

Июнь 2017 года. Санкт-Петербург. Международный экономический форум. Руководители Группы компаний ТАИФ и германского холдинга Linde AG подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на период до 2025 года и общей суммой инвестиций до 12 млрд евро. Документ подразумевает контракты по газоразделению, техническим газам, но главное — по четырем этапам строительства в Татарстане нового этиленового комплекса. В мае 2018 года на том же форуме в Санкт-Петербурге между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом из пяти немецких банков, организованным крупнейшим международным финансовым институтом Deutsche Bank AG, было заключено кредитное соглашение о выделении кредита на сумму 807 млн евро. Средства привлечены на реализацию первого этапа строительства нового этиленового комплекса. Проект настолько масштабен, что о нем на двусторонней встрече говорили президенты: России — Владимир Путин и ФРГ — Вальтер Штайнмайер. Деловое сотрудничество между Группой компаний ТАИФ и Linde AG длится уже более полутора десятков лет. О том, какие проекты уже реализованы и какие совместные планы строят два бренда с мировыми именами, — в материале «Реального времени».

The Linde Group: из 141 года истории компании 16 лет связаны с Татарстаном





Основатель The Linde Group — Карл фон Линде. Фото pixels.com

Группа Linde AG была основана в 1878 году немецким инженером, профессором, разработавшим технологию охлаждения и разделения газов, Карлом фон Линде. Сегодня The Linde Group состоит из трех подразделений: «Linde Gas» — один из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения, «Linde Engineering» — ведущий технологический партнер при проектировании и строительстве заводов по всему миру и логистическая компания «Gist». В активе Группы Linde — более 1 тысячи патентов по технологическим процессам и свыше 4 тысяч завершенных проектов. Число сотрудников холдинга — почти 60 тысяч человек. География деятельности — более 100 стран мира, в том числе Россия.

Из 141 года истории The Linde Group 16 лет связаны с Татарстаном. Фото linde-group.ru

В Татарстан Linde AG пришла в 2003 году. И практически с первых дней взаимодействует с Группой компаний ТАИФ.

2006 год — завершение первого совместного проекта: на ПАО «Казаньоргсинтез» введена в эксплуатацию печь пиролиза пропан-бутана мощностью по сырью 20 тыс. тонн/час.

2006 год — для ПАО «Казаньоргсинтез» построена и введена в эксплуатацию установка КЦА получения водорода мощностью в 160 кг/час.

2007 год, и снова ПАО «Казаньоргсинтез» — пуск в эксплуатацию установки воздухоразделения мощностью по газообразному азоту 14 тыс. нм3/час. Спустя 2 года введена в эксплуатацию еще одна установка, мощностью в 13,8 тыс. нм3/час.

В январе 2014 года между Linde AG и ОАО «ТАИФ-НК» заключен договор на проектирование и материально-техническое обеспечение строительства установки получения водорода, мощностью в 222,4 тыс. нм3/час, а также криогенной воздухоразделительной установки EKOGAN 7, мощностью 5500 м3/час по воздуху КИП, 6000 м3/час по азоту газообразному и 170 м3/час по азоту жидкому. Обе установки находятся на территории Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и были введены в эксплуатацию в 2017 году.

2015 год — на КОС с участием Linde завершено строительство КЦА (короткоцикловой адсорбации) мощностью в 240 кг/час для получения водорода и осуществлена поставка электронагревателя ELMESS HG/SE498.

2016 год — на ПАО «Нижнекамскнефтехим» Группа Linde завершила модернизацию производства линейных альфа-олефинов (ЛАО) мощностью в 37,5 тыс. тонн продукции в год, с внедрением новой высокоэффективной технологии альфа-Саблин. Вторая в мире и единственная подобная установка в России, а Группа ТАИФ — единственный в стране производитель альфа-олефинов. В этом же году Linde обеспечила поставку на ПАО «Казаньоргсинтез» радиантных змеевиков для печи пиролиза.

Новые горизонты сотрудничества

Рустам Минниханов: «Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с компанией Linde». Фото prav.tatarstan.ru

— Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с компанией Linde как мировым лидером в области производства промышленных газов и инжиниринга, — заявил в начале мая 2017 года Рустам Минниханов. Эти слова прозвучали в Мюнхене во время рабочей поездки президента Татарстана в Германию. Одним из значимых событий того визита татарстанской делегации в Баварию стало организованное руководством ГК ТАИФ посещение штаб-квартиры своего давнего партнера Linde AG и встреча с руководством концерна и его генеральным директором Альдо Беллони.

Рустам Минниханов тогда подчеркнул, что прекрасно осведомлен о длящемся уже второе десятилетие успешном сотрудничестве Группы ТАИФ и Linde, знает о уже реализованных проектах и внимательно следит за ходом переговоров по возможному сотрудничеству и участию компании Linde в финальной части тендера по выбору генерального подрядчика на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства нового этиленового комплекса на предприятии «Нижнекамскнефтехим». На право принять участие в реализации проекта кроме немецкой корпорации на тот момент претендовали также Stone&Webster, Technip, Lummus Technology и ряд других компаний с мировыми именами.

— Предметом соглашения является создание большой нефтехимической установки по производству этилена. Этилен — это базовое химическое вещество для всей нефтехимии. Как сказал господин президент (Рустам Минниханов, — прим. ред.), мы надеемся, что решение о нашем сотрудничестве будет принято во время Петербургского экономического форума, — уточнил позже Альдо Беллони. Он также отметил, что предстоящий проект гораздо масштабнее тех, что ГК ТАИФ и концерн Linde реализовывали вместе раньше.

Альдо Беллони: «Проект строительства этиленового комплекса гораздо масштабнее тех, что ГК ТАИФ и концерн Linde реализовывали вместе раньше». Фото prav.tatarstan.ru

Сама идея проекта по строительству этиленового комплекса на миллион тонн продукции в год у руководства ТАИФа родилась еще в 2008 году. Уже тогда было ясно, что процессы дальнейшего развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» нуждаются в новых мощностях. Этилен необходим и отечественной нефтехимии в целом. Производимого сейчас материала российской химической промышленности явно не хватает. Это подтверждается и Федеральной стратегией развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, в которую инвестиционные проекты «Нижнекамскнефтехима» о значительном наращивании объемов производства этилена были включены еще на этапе разработки.

Не откладывая в долгий ящик

В масштабах России ПАО «Нижнекамскнефтехим» — лидер по объемам производства этилена. Существующие мощности компании позволяют в год выпускать более 600 тыс. тонн дефицитного сырья для собственных производств. Первоначально программа расширения, а если быть точнее, фактически создания новой, третьей промышленной площадки НКНХ, должна была объединить в себе три производства: на миллион тонн этилена, 400 тыс. тонн полипропилена и 600 тыс. тонн полиэтилена. Однако спустя несколько лет, с учетом экономических и геополитических факторов и после тщательного (с привлечением международных аналитических компаний) изучения рынка продаж, концепцию строительства этиленового комплекса пересмотрели. Было принято решение увеличить мощность производства этилена с 1 млн тонн в год до 1,2 млн тонн, а также расширить продуктовую линейку заводов-спутников, что также предстоит построить.

2017 год. Июнь. Санкт-Петербург. Второй день Международного экономического форума. В присутствии президента России Владимира Путина, президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Баварии (ФРГ) Хорста Зеехофера между группами ТАИФ и Linde AG подписан меморандум о стратегическом партнерстве на период до 2025 года. Свои подписи под документом, предусматривающим реализацию целого ряда проектов общей стоимостью до 12 млрд долларов США поставили генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и главный операционный директор Linde AG Кристиан Брух.

2 июня 2017 года — ПМЭФ-2017: ГК ТАИФ и Linde AG подписан меморандум о стратегическом партнерстве на период до 2025 года. Фото Лины Саримовой

И первым шагом реализации меморандума стало подписание там же, на площадке ПМЭФ-2017, еще одного документа: генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и управляющий директор подразделения Linde Engineering Джон ван дер Вельден скрепили подписями базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования, оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего этиленового комплекса — строительство этиленового производства мощностью в 600 тыс. тонн в год.

— Была проделана колоссальная работа по подбору технологий. Были досконально изучены предложения десятка известных и очень авторитетных компаний, но в результате выбор был сделан в пользу Группы Linde AG. Для нас это самое лучшее предложение. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество позволит с успехом реализовать этот амбициозный проект и вывести развитие нефтехимии в Республике Татарстан и Российской Федерации на качественно новый уровень, — пояснил после подписания генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Была проделана колоссальная работа по подбору технологий». Фото Лины Саримовой

— Что такое 600 тысяч тонн? Это столько же этилена, сколько сегодня производит «Нижнекамскнефтехим», — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что это и огромные масштабы — лишь начало большого проекта.

— Этиленовый комплекс — очень важный проект, за которым наблюдают во всей отрасли. И мы очень гордимся тем, что в его основе — технология Linde. Это продолжение того партнерства, которое у нас уже есть с НКНХ и ТАИФом, — подчеркнул Кристиан Брух.

Весь процесс строительства комплекса было решено разбить на четыре этапа: возведение двух этиленовых производств на 600 тыс. тонн в год каждый, и еще два этапа — строительство заводов-спутников по выпуску продуктов, имеющих высокую добавленную стоимость на основе этилена: полиэтилена, полипропилена, полистирола и ряда других производных.

— Татарстан — очень сильный регион, успешный, динамичный. Думаю, что и Татарстан, и Бавария очень хорошо могут жить за счет этого сотрудничества, — поделился своим мнением премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. И пообещал приехать в Нижнекамск на закладку первого камня в основание ЭП-600.

Хорст Зеехофер: «Татарстан и Бавария очень хорошо могут жить за счет этого сотрудничества». Фото Лины Саримовой

Новый олефиновый комплекс не станет заменой уже имеющемуся на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 600-тысячнику. По завершению всех этапов строительства, он позволит втрое — до 1,8 млн тонн в год — увеличить производство этилена, в три раза нарастить объемы производства полимеров и довести годовой выпуск каучуков до 1 млн тонн.

В течение предстоящих 10 лет в Нижнекамске будут запущены самые современные производства, и это станет надежным фундаментом для дальнейшего развития не только ПАО «Нижнекамскнефтехим» и города, но и Группы компаний ТАИФ, наращивания промышленного потенциала республики и страны в целом. ЭП-1200 станет самым крупным инвестиционным проектом за всю 50-летнюю историю «Нижнекамскнефтехима».

Важность активного взаимодействия крупного бизнеса двух стран и реализации столь масштабных проектов, подчеркивают и лидеры государств. В июне 2017 года, сразу после подписания меморандума между ГК ТАИФ и Linde AG, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой правительства земли Баварии Хорстом Зеехофером. В октябре того же года о строительстве этиленового комплекса в Татарстане Владимир Путин говорил со своим коллегой — президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В октябре 2017 года о строительстве этиленового комплекса в Татарстане говорили президент России Владимир Путин и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото iz.ru

Строительство этиленового комплекса — переход в активную фазу

Стоимость EP-контракта по реализации первого этапа строительства этиленового комплекса — его проектирование и поставка оборудования — оценивается в 868 млн евро. 15% суммы — собственные средства ПАО «Нижнекамскнефтехим». Остальное — заемные средства.

Вопрос финансирования был решен спустя ровно год с момента подписания ГК ТАИФ и Linde AG меморандума и заключения соглашения между Группой Linde и ПАО «Нижнекамскнефтехим». На том же Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам от имени консорциума из пяти немецких банков: Deutsche Bank, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и DZ BANK AG с одной стороны, и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин от имени ГК ТАИФ с другой, подписали кредитный договор на 807 млн евро, сроком на 15 лет.

25 мая 2018 года, ПМЭФ-2018: консорциум из пяти немецких банков и ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписали кредитный договор на 807 млн евро. Фото president.tatarstan.ru





— Мы приступаем к фазе, в которой начинается настоящая активная работа, — сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

На самом деле к этому моменту ГК ТАИФ уже была проделана очень большая работа: определена площадка под строительство комплекса, проведен комплекс геодезических и топографических исследований, разработан генеральный план и началась работа по детальному проектированию производств.

— Подписанное кредитное соглашение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске — комплексу на 600 тысяч тонн этилена. Хочу выразить слова благодарности Deutsche Bank, который выделяет значительную сумму, страховой компании Euler Hermes, правительству Германии, нашим партнерам, которые представляют копанию Linde, и, самое главное, команде, которая работала в нашей стране, — Альберту Кашафовичу и Азату Шаукатовичу. Вы организовали крупнейший проект в стране, — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сам и генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов присутствовали на церемонии заключения договора.

— Мы счастливы, что стали частью проекта, — заявил сразу после подписания исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам.

Ашок Арам: «Мы счастливы, что стали частью проекта». Фото Тимура Рахматуллина

— Я очень горжусь тем, что мы сделали. Мы достигли важной вехи в реализации этого проекта. Вместе с тем я очень возбужден от мысли о том, какую гигантскую работу нам предстоит проделать и реализовать. Я с нетерпением жду начала работы, — сказал член правления компании, ответственный за подразделение инжиниринговых работ Linde AG Кристиан Брух.

Документ был подписан в мае. Тогда же были проведены авансовые платежи по контрактам. А уже в июле в Нижнекамске встречали представительную делегацию корпорации Linde AG. В таком статусном составе в Татарстан представители немецкой компании не приезжали до этого ни разу: председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух, управляющий директор Linde Engineering Джон ван дер Велден, директор проекта нового этиленового комплекса Linde Engineering Роланд Хайн и директор по развитию бизнеса нефтехимических установок Linde Engineering Данил Ефремов. Гостеприимные хозяева устроили партнерам из Германии экскурсию по производствам «Нижнекамскнефтехима».

— Это мой первый визит в Нижнекамск, я сегодня посетил несколько площадок и очень впечатлен, поскольку я видел много химических производств, но здесь все продумано и с точки зрения площадей, и с точки зрения эксплуатационных вопросов. Это просто поразительно, — поделился своими впечатлениями господин Брух.

— Мы находимся на пороге реализации нового проекта совместно с «Нижнекамскнефтехимом», поэтому мы с господином Бикмурзиным воспользовались возможностью обсудить наши дальнейшие шаги по строительству олефинового комплекса, у нас очень большие планы. На самом деле, для компании Linde большая честь — быть выбранными в качестве подрядчика для этого проекта. Более того, мы надеемся, что олефиновый комплекс — это только отправная точка для нашего сотрудничества с ПАО «Нижнекамскнефтехим», в дальнейшем мы будем либо строить новые заводы, либо инвестировать в совместные проекты, — добавил председатель совета директоров Linde Engineering уже в разговоре с журналистами «Реального времени».

Кристиан Брух: «Мы надеемся, что олефиновый комплекс — это только отправная точка для нашего сотрудничества». Фото Тимура Рахматуллина

ГК ТАИФ и Linde AG: сегодня и завтра

— В настоящее время от компании Linde AG поступает проектная документация олефинового комплекса ЭП-600: технологические схемы процесса, монтажно-технологические схемы, технологические опросные листы, перечень проектных данных на механическое оборудование, технические задания на инженерные изыскания, многочисленные концепции по ведению технологического процесса, концепции охраны окружающей среды, концепции строительных работ, основные принципы построения автоматической системы безопасности и другая документация, — сообщили «Реальному времени» на ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В настоящее время уже размещаются заказы на изготовление основного технологического оборудования будущего этиленового комплекса. Фото Максима Платонова

В сентябре — октябре 2018 года состоялось рассмотрение первого выпуска монтажно-технологических схем проектируемого комплекса. В ноябре — декабре того же года рабочая группа, объединившая специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим», Linde AG и РПИ ОАО «ВНИПИнефть», внимательно изучила проект на предмет исключения возможных эксплуатационных проблем, угроз и опасностей. В настоящее время уже размещаются заказы на изготовление основного технологического оборудования и ведется работа по подготовке тендера для выбора строительного подрядчика.

— По истечении 5 лет мы ожидаем увидеть выпуск продукции, стратегически важной для Татарстана, который сделает «Нижнекамскнефтехим» поставщиком номер один по продукции с высокой добавленной стоимостью, — обозначил задачу-максимум по этому проекту вице-президент по продажам нефтехимических установок Linde Engineering Вольфганг Бранд.

Но это только один проект, а планы у партнеров на развитие сотрудничества гораздо шире:

— С одной стороны, мы видим ТАИФ в качестве покупателя наших технологий, с другой стороны — как партнера для инвестиций и совместной реализации планов. Вторая форма сотрудничества гораздо более значима, потому что она рассчитана на десятилетия, — в мае 2017 года подчеркнул в беседе с журналистом «Реального времени» председатель совета директоров, генеральный директор концерна Linde Альдо Беллони.

Альдо Беллони: «Мы видим ТАИФ не только в качестве покупателя наших технологий, но и как партнера для инвестиций и совместной реализации планов». Фото global.handelsblatt.com



Так, в планах Linde AG выкупить построенную для «ТАИФ-НК» водородную установку с последующей передачей установки ГК ТАИФ на аутсорсинг.

— Это будет именно тот шаг от поставщика установок до партнера и поставщика газа. Партнерство рассчитано на 15—30 лет, — пояснил тогда господин Беллони позицию возглавляемого им холдинга.

Сегодня у Linde уже есть девять удаленных центров, обеспечивающих работу более чем сотни газоразделительных установок по всему миру. Десятый такой центр может появиться в Татарстане. И тоже в партнерстве с ГК ТАИФ. Такую возможность озвучил во время своего визита в Мюнхен в мае того же 2017 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Предложение попало на благодатную почву: Альдо Беллони отметил, что Группа как раз «находится в поиске новых бюджетных площадок для своих эксплуатационных центров. И лучшим местом может стать территория, где уже работают установки Linde» (конец цитаты). В Татарстане газоразделительные установки от немецкой компании успешно функционируют на «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме» и «ТАИФ-НК».

Рустам Минниханов также предложил немецкому холдингу организовать в Татарстане подготовку профессиональных кадров и открыть несколько совместных лабораторий. В качестве площадки для такого сотрудничества мог бы выступить КНИТУ. Группа компаний ТАИФ может стать активным участником внедрения системы дуального обучения с использованием возможностей ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

Рустам Минниханов предложил Linde AG и ГК ТАИФ создать в Татарстане совместный центр исследований. Фото prav.tatarstan.ru

— Наши пути схожи. Вы работаете в сегменте нефтехимии и газа, а мы в ближайшие 20—30 лет видим себя как центр нефтехимии России. У нас есть хорошая производственная база, сырьевая база, есть образовательная база, которую сейчас надо адаптировать под новые задачи. И было бы неплохо, если бы вы рассмотрели возможность создания совместного центра исследований на базе компании ТАИФ. Нам нужно двигаться в сторону стратегического партнерства, а не в сторону разовых сделок, — подчеркнул президент Татарстана.

ГК ТАИФ заинтересована и в помощи Группы Linde во время переговоров с крупными зарубежными держателями технологий и лицензий на их использование.

Тот же меморандум, подписанный в Санкт-Петербурге в июне 2017 года, предполагает сотрудничество Группы компаний ТАИФ и Linde еще и в строительстве новых газоперерабатывающего завода и нефтеперерабатывающего комплексов. А кроме того, уже стартовавшие работы по строительству ЭП-600 — лишь первый из четырех этапов появления на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового этиленового комплекса. Впереди возведение еще одного этиленового производства на 600 тысяч тонн продукции в год и целого ряда заводов-спутников. Сотрудничество двух брендов с мировыми именами — Группы компаний ТАИФ и Группы Linde AG — уже сейчас предполагает многие годы совместной работы. И сколько за это время появится новых планов, пока сложно даже представить.