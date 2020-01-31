«Каждая спортивная победа — победа нашей республики и всей страны в целом»

Фото: Роман Хасаев

С чего начинается большой спорт и как бизнес поднимает планку спортивных достижений в республике

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство вынесло свое решение в отношении российского спорта. Эксперты уже называют его самым жестким за всю мировую историю: на 4 года страна лишилась права принимать и проводить международные соревнования, а российские атлеты не смогут выступать под государственным флагом и даже иметь символику или надпись «Россия» на одежде. Тем, кто будет допущен к участию в чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, придется состязаться на особых условиях. На фоне допинговых скандалов, дисквалифицированы РУСАДА, целые федерации, сотни спортсменов. Победители лишились своих наград, или рискуют лишиться: международные федерации могут задним числом принять решение о пересмотре результатов состязаний. Возможность выступать под триколором остается на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, Гран-при, санкции не будут действовать на турнирах большого тенниса, автогонках и в шахматах, а также на соревнованиях в лигах, не подписавших Всемирный антидопинговый кодекс: НХЛ, профессиональных боксерских ассоциациях, промоушенах ММА. Право выйти под российским флагом сохранится на Универсиадах, играх военных, полицейских и иных турнирах, не входящих в структуру МОК. Наблюдательный совет РУСАДА планирует опротестовать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Для российского спорта ближайшие 4 года станут временем серьезных испытаний. Но опустить руки — это лишиться и будущего. Такого страна позволить себе не может. В Татарстане из года в год ведется системная работа по модернизации спортивной инфраструктуры, воспитанию молодых талантов. Большую роль здесь сыграло участие бизнеса, который принимает в развитии спорта непосредственное участие. Именно благодаря большой проделываемой ежегодно работе и постоянной поддержке спорт стал своеобразным брендом Татарстана.



Спорт — бренд Татарстана



За последний десяток лет в Татарстане построено множество спортивных сооружений. Связан такой спортивный бум во многом был с крупными федеральными соревнованиями, чемпионатами, проводимыми в республике, но речь идет не только о таких объектах. Современные универсальные комплексы, бассейны и ледовые дворцы есть в каждом районном центре республики. Продолжают открываться новые секции, спортшколы, клубы. Безусловно, это огромный объем работы и инвестиций. Реализовать столь масштабные программы только за счет федерального и республиканского бюджетов было бы очень сложно. Поэтому привлекаются частные инвестиции, финансирование крупных компаний — в Татарстане активную поддержку развитию популярных видов спорта традиционно оказывает Группа компаний ТАИФ.

Только в 2018 году компании Группы направили почти 6,5 млрд рублей на развитие спорта: организацию всевозможных соревнований, обеспечение возможности заниматься любимыми видами спорта сотрудникам ГК ТАИФ и членам их семей, на строительство и поддержание на должном уровне материально-технической базы спортивных объектов: клубов, спортзалов, площадок, стадионов, а также помощь профессиональным спортивным клубам. Много это или мало? Для сравнения: Министерству спорта РТ, согласно отчетным данным, в 2018 году из бюджета республики выделено 3,1 млрд руб.

Мы должны растить своих чемпионов

Очевидно, что почивать на лаврах недавних и сегодняшних достижений — ошибочно, и только за счет бюджета республики обеспечить постоянный, нарастающий успех в развитии спорта невозможно. Чтобы достичь стабильного результата, работать приходится сразу во многих направлениях — обеспечивать подготовку необходимых кадров, формировать постоянно растущую материальную базу и организовывать тренировочные процессы. Создавать условия для занятий как уже состоявшихся спортсменов, так и, что не менее важно, позволяющие проявить себя новым талантам. Руководство Группы ТАИФ на всем протяжении своей работы, прекрасно понимая важность этих направлений, активно поддерживает как профессиональные команды и клубы, так и подающих надежды молодых спортсменов и любительский спорт.

До недавнего момента поддержка ГК ТАИФ распространялась только на спорт Татарстана, но с декабря 2019 года — это направление социально ответственной деятельности приобрело федеральный размах. В сентябре, на втором заседании попечительского совета Российского футбольного союза (представителей крупного бизнеса, объединившихся для поддержки и развития российского футбола) в его состав был включен советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов. А 18 декабря, между АО «ТАИФ» и РФС были подписаны меморандум и договор об объединении усилий в популяризации российского футбола. Подписи под документами, согласно которым ТАИФ получает официальный титул «Партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах», поставили Тимур Шигабутдинов, президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

18 декабря 2019 года ГК ТАИФ стала официальным партнером Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах. Фото Романа Хасаева

— Я считаю, что это очень серьезный, большой шаг как для ГК ТАИФ, так и республики в целом. Казань считается спортивной столицей России, и спорту в Татарстане всегда уделялось большое внимание на всех уровнях и лично нашим президентом — Рустамом Миннихановым. Спорт для нас — это уже нечто сакральное. И участие в разработке концепции, подходов и систем в части продвижения футбола на федеральном уровне — в масштабах всей страны, я считаю, для нас уникальная возможность, — отметил Тимур Шигабутдинов сразу после церемонии подписания. — Совместно с РФС мы будем использовать весь тот опыт, который накоплен в республике в проведении международных соревнований высочайшего класса, использовать возможности и компетенции РФС на благо развития и продвижения спорта во всей стране и нашей республике в частности. Мы сосредоточим усилия в трех областях: развитии детско-юношеского футбола, увеличении массовости футбола — от вовлечения людей в любительский футбол и до создания профессиональных команд, а также проработке нескольких инфраструктурных проектов. Наша цель — сделать так, чтобы для российских мальчишек футбол был не мечтой, а реальностью, чтобы улучшилось качество подготовки спортсменов, тренеров, применялись правильные методики подготовки. Мы должны растить своих чемпионов, свою достойную спортивную смену. Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень, — добавил он.

Хорошая игра и четкие обязательства

С футболом Группу компаний ТАИФ связывают давние отношения. На территории большинства спортивных объектов, при поддерживаемых ДЮСШ и в компаниях группы организованы кружки, секции и клубы. Причем часто получается так, что желание просто погонять мяч в свободное от работы (для взрослых) и учебы (у младшего поколения) время перерастает в профессиональное увлечение. Буквально несколько примеров: команда по мини-футболу «Синтез», уже давно образованная на ПАО «Казаньоргсинтез», летом 2017 года стала обладателем Кубка Казани среди мужских команд, в декабре — лучшей в турнире среди ветеранов предприятий химической отрасли, в мае 2018 года во второй раз стала чемпионом России среди предприятий химотрасли и получила путевку на ежегодный Международный футбольный фестиваль «Спортивная волна».

На территории большинства спортивных объектов, при поддерживаемых ДЮСШ и в компаниях Группы организованы футбольные кружки, секции и клубы. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Команда «Энергия» АО «ТГК-16» в 2018-м стала сильнейшей в турнире по мини-футболу XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Есть чем похвалиться спортсменам-энергетикам и в личном зачете: инженер по расчетам и режимам ПТО Кирилл Киреев был признан лучшим защитником турнира, а слесарь 4-го разряда по обслуживанию оборудования электростанций топливного цеха Андрей Антонов — лучшим бомбардиром. Активно играют в футбол и в АО «ТАИФ-НК». Но особенно велик размах увлечения спортом на ПАО «Нижнекамскнефтехим», что и неудивительно, ведь там работают более 15 тыс. человек, из которых по 10—12 тыс. ежегодно принимают участие в различных соревнованиях, турнирах, чемпионатах, эстафетах и спартакиадах. НКНХ на поддержку любительского и профессионального спорта не скупится: под его надежным крылом почти полтора десятка спортивных объектов, баз и оздоровительных лагерей, а также четыре детско-юношеские спортивные школы.

К слову, эксперты отмечают, что «Нефтехимик» — единственный в России спортклуб, который на всем протяжении своего существования ни разу не оставался один на один с финансовыми вопросами. Неизменный в течение десятилетий спонсор прикладывает максимум усилий для того, чтобы удержать свои команды на высоте, чтобы молодые спортсмены — не только футболисты и хоккеисты, но и тяжелоатлеты, легкоатлеты, лыжники, смогли в полной мере проявить талант. Раскрыть его на максимально высоком уровне. И ставку спортклуб «Нефтехимик» делает именно на местную молодежь, из которых растит спортсменов мирового уровня. Таких как легкоатлеты Ирина Вострикова (двукратный призер чемпионатов Европы, обладатель кубка Европы), Екатерина Волкова (бронзовый призер Олимпиады, чемпионка мира), пятикратный чемпион России по легкоатлетическому многоборью Николай Афанасьев, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы по борьбе на поясах Шамиль Садриев, чемпион Европы по борьбе Лилия Исламова, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный победитель и двукратный же серебряный призер Всемирной Универсиады Алия Иксанова… Многие из сегодняшних чемпионов начинали спортивную карьеру как любители. Благодаря поддержке ТАИФа возможности для этого есть: только в детских спортивных школах и секциях занятия идут по 16 направлениям. А ежегодная Спартакиада трудящихся ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходит по 57 дисциплинам.

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и в 2020 году отмечающий 30-летие со своего дебюта в чемпионате страны (СССР), сегодня, после 25 туров, занимает пятое место в турнирной таблице и с 46 набранными очками отстает от лидера первенства всего на шесть баллов. Стремительно прогрессирующая команда могла бы уже претендовать на повышение в классе, но… пока сама не стремится форсировать события. Как говорят в клубе, «слишком молодая команда, у которой пока нет своего стадиона».

ФК «Нефтехимик» поражает экспертов и зрителей прогрессом в игре. Фото fcnh.ru

Правда, ситуация с собственной ареной меняется. Силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» минувшим летом началась реконструкция стадиона. Серьезное обновление коснется не только игрового поля, но и трибун. Количество зрительских мест увеличится, по периметру открытой площадки появятся козырьки, которые закроют зрителей от осадков и ветра. Будет установлено не только новое табло, но и сменится освещение. Этому рады не только игроки и зрители на трибунах, но и тележурналисты: возможностей для того, чтобы качественно освещать домашние матчи любимой команды, станет больше. В перспективе — строительство нового стадиона, с высококачественными полями и спортивной академией.

Благодаря ГК ТАИФ реконструируется домашний стадион ФК «Нефтехимик». Фото: fcnh.ru

Подготовкой кадров для «Нефтехимика» долгие годы занимается ДЮСШ ФК «Нефтехимик», в которой сегодня в 41 группе тренируются 680 юных футболистов в возрасте от 7 до 16 лет. Школа, созданная еще в 1977 году, традиционно входит в тройку лучших детско-юношеских спортивных школ Татарстана.

В начале декабря, в день, когда в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова сразу в четырех точках (в Нижнекамске, Набережных Челнах и две в Казани) были заложены первые камни в основания новых крытых футбольно-регбийных манежей, мэр нефтехимической столицы республики сообщил о планах масштабной реконструкции всего комплекса детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик». Главная роль в предстоящем преображении кузницы кадров футбольной команды опять-таки отводится Группе компаний ТАИФ.

«Мы концептуально с ТАИФом и дирекцией школы обсуждали это еще в начале года, понимание полностью есть, условия для того, чтобы поэтапно эту реконструкцию провести, тоже», — поделился с журналистами Айдар Метшин.

Мэр Нижнекамска сообщил о совместных с ГК ТАИФ планах по реконструкции ДЮСШ «Нефтехимик». Фото: e-nkama.ru

На протяжении более 13 лет (с 2006 года) Группа компаний ТАИФ и входящие в нее предприятия спонсируют и прославленный футбольный клуб «Рубин». Вместе с ней переживали взлеты и падения команды.

На протяжении 13 лет компании Группы ТАИФ являются спонсорами ФК «Рубин». Фото: ФК «Рубин»

Последние несколько лет футбольный клуб переживает не самые простые времена: череда обидных поражений, несколько подряд смен тренерского состава. В 2020 год «рубиновые» вошли с новыми надеждами, целями и новым главным тренером. В декабре был подписан контракт с Леонидом Слуцким. Контракт предполагает пятилетний срок в статусе главного тренера татарстанской команды.

В активе заслуженного тренера России работа с такими командами, как ФК «Москва», с которым он дошел до финала Кубка России, московским ЦСКА, сумевшим под руководством Слуцкого собрать все титулы отечественного футбола. В августе 2015-го Слуцкий стал главным тренером сборной России и вывел команду в финальную часть чемпионата Европы — 2016, именно тогда пересекшись с Олегом Кузьминым — одним из членов нынешнего штаба в ФК «Рубин». Три года возглавлял европейские клубы.

В 2020 год ФК «Рубин» вошел с новым главным тренером: клуб подписал контракт с Леонидом Слуцким. Фото: ФК «Рубин»

— «Рубин» — клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб, с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере, — поделился с журналистами сразу после подписания контракта новый главный тренер «Рубина».

Уже сейчас Слуцкий активно работает над формированием нового состава как команды, так и тренерского штаба, в который перед самым Новым годом вошел Олег Веретенников, до недавнего времени возглавлявший вторую команду волгоградского «Ротора». 29 декабря был подписан контракт с новым нападающим Иваном Игнатьевым (перешел из «Краснодара»), и в конце декабря же стало известно о готовности «Рубина» заключить договор на 3,5 года с 21-летним полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым — одной из звезд текущего сезона Футбольной национальной лиги. Известно, что заполучить этого игрока в свой основной состав мечтал и ЦСКА, но футболист сделал свой выбор в пользу казанской команды.

— Денис — лучший в Олимп-ФНЛ по InStat-индексу. Этим все сказано. Конечно, он перерос первый дивизион. Это же простая математика, — процитировал Павла Нестерова (агент Макарова) «Спорт-Экспресс Футбол». Для информации: в минувшем году полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 20 матчей, в которых забил 11 мячей.

Еще одну звезду текущего сезона ФНЛ Слуцкий переманил из московского «Торпедо» — защитника Илью Самошникова. Играющий на левом фланге обороны, он, судя по всему, заменит отозванного «Краснодаром» раньше срока Егора Сорокина.

Еще одно приобретение «рубиновых» — 20-летний полузащитник Солтмурад Бакаев, до недавнего времени игравший за «Спартак». Контракт игрока с казанским клубом начнет действовать с лета этого года. В околоспортивных кругах также звучит информация о планах татарстанцев по привлечению в команду экс-форварда «Манчестер Сити» ивуарийца Вильфрида Бони и нападающего сборной России Николая Комличенко. На последнего также претендуют московские «Локомотив» и «Динамо», так что борьба за игрока простой не будет.

«Нижнекамские волки»

Скоро ровно четверть века, как хоккейный клуб «Нефтехимик» вошел в элиту российского хоккея. А в августе 2017-го клуб провел ребрендинг. На смену Каучонку, долгое время бывшему символом команды, пришел задиристый Волк, словно подчеркивающий азарт и агрессивность игры. А сама команда получила второе «имя» — «Нижнекамские волки», и явно этим гордится.

В августе 2017 года ХК «Нефтехимик» прошел ребрендинг и получил второе имя — «Нижнекамские волки». Фото: ХК «Нефтехимик»

Первой ступенью кузницы кадров для хоккейного «Нефтехимика» с 1987 года является детско-юношеская спортивная школа «Нефтехимик». У 16 тренеров-преподавателей (из них девять наставников — сами воспитанники ДЮСШ) сегодня в обучении более 400 юных спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет. Еще на этапе обучения формируются команды, которые участвуют в различных соревнованиях — турнире на призы Федерации хоккея РТ, первенствах Республики Татарстан и Приволжского федерального округа. И они регулярно занимают призовые места. Проверка боем приносит результат: лучшие из лучших ежегодно получают приглашения играть за сборные Республики Татарстан и команды Поволжья.

Вторая ступень кузницы кадров для основного состава «Волков» — молодежный клуб «Реактор». Там к перспективным ребятам, готовым показать эффективную и интересную игру, присматриваются, а затем предлагают проявить себя в тренировочном процессе вместе с профессионалами. Дальше — недалеко и до выхода на лед и в ответственной игре. Перспективы роста зависят только от таланта и стремлений самого спортсмена. Тем более что и сам «Нефтехимик» успешно воспитывает кадры для большого российского и мирового хоккея. Так, 18-летний нападающий Максим Грошев — один из самых молодых игроков КХЛ, приглашен играть в юниорскую сборную России. Воспитанники «Нефтехимика» Андрей Сергеев и Максим Березин — чемпионы мира среди молодежных команд 2011 года. Павел Куликов и Дамир Шарипзянов становились серебряными призерами, Богдан Якимов — завоевывал «бронзу» на молодежном чемпионате мира. Наиль Якупов, также воспитанный «Нефтехимиком», на драфте НХЛ 2012 года выбран под общим первым номером канадского профессионального хоккейного клуба Edmonton Oilers, это третий россиянин, выбранный под общим первым номером в НХЛ (после Ковальчука и Овечкина). Известны в мире спорта также имена нижнекамцев Станислава и Ярослава Альшевских, Эмиля Галимова, Айрата Зиазова, Дмитрия Плеханова, Тимура Билялова, Рената Валиева, Максима Пестушко, Михаила Сергачева, Степана Горячевских, Петра Хохрякова и Алексея Угарова. На сегодня более 40 выпускников ДЮСШ «Нефтехимик» успешно играют в командах КХЛ и ВХЛ.

Более 40 выпускников ДЮСШ «Нефтехимик» успешно играют в командах КХЛ и ВХЛ Фото: vk.com/sk_neftekhimik

Важно то, что не только ТАИФ проявляет живой интерес к прогрессу команды и успеху отдельных ее игроков, но и сами хоккеисты активно интересуется жизнью и работой нефтехимического гиганта. Недавно специально для спортсменов была организована экскурсия по производствам компании.

Для игроков ХК «Нефтехимик» была организована экскурсия по производствам ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Волки» не только посмотрели, как производится полистирол, полипропилен и каучук, но и в меру навыков помогли упаковывать каучуковые брикеты. А позже поделились впечатлениями:

— Хотел бы поблагодарить за такую экскурсию, за возможность увидеть здесь все производственные и технологические моменты своими глазами. Масштаб предприятия, безусловно, поражает, но, прежде всего, восхищают люди, которые здесь трудятся. Спасибо вам! — сказал главный тренер «волков» Вячеслав Буцаев.

«Стрела» — возвращение легенды

Эти слова можно прочитать на официальном сайте команды, совсем недавно вернувшейся из небытия. В этом году свои первые победы в новой истории одержал возвращенный при поддержке Группы компаний ТАИФ к жизни легендарный регбийный клуб «Стрела».

В 2019 году свои первые победы одержала возрожденная при участии ГК ТАИФ регбийная «Стрела». Фото strelarugby.ru

Истории регби в Татарстане — более полувека. Первая команда в республике появилась еще в 1967 году, а клуб «Стрела» был образован в 1989-м. С 1991 года выступала в регби-лиге, пробившись в высший дивизион первенства России. Позже становилась обладателем Кубка России, шесть раз завоевывала титул чемпиона России и восемь раз становилась серебряным призером чемпионата. В 2011 году успешно дебютировала в высшей лиге регби-15, добившись права играть в суперлиге. В 2012-м лишь немного не дотянула до «золота» Кубка европейских чемпионов по регби-7. В 2016-м стала сильнейшей командой России высшей лиги по регби. Но финансовые проблемы, начавшиеся в 2014 году, в итоге привели к закрытию клуба.

Вернуть Казань на спортивную карту страны в регби было решено в ноябре 2018 года. Идею озвучил премьер-министр Татарстана, сам в прошлом регбист, Алексей Песошин, ставший президентом клуба.

— Без Алексея Валерьевича ничего бы не случилось, — рассказал в одном из своих интервью спортивный директор регби-клуба «Стрела» Альфред Хисамов, — но вместе с ним, слава богу, нашлись люди, поддержавшие премьера, ставшие нашими спонсорами. Это прежде всего Рустем Нургасимович Сультеев (председатель совета директоров АО «ТАИФ», заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель. — прим. ред.), — добавил он.

Альфред Хисамов: «Слава богу, нашлись люди, поддержавшие премьера, ставшие нашими спонсорами». Фото strelarugby.ru

14 января 2019 года команда начала подготовку, сразу заявив о далеко идущих планах: принять участие в Высшей лиге чемпионата России по регби и выступить в Премьер-лиге страны по регби-7. По итогам сезона «Стрела» смогла стать бронзовым призером высшей лиги чемпионата России по регби.

— К счастью, у нас сейчас есть поддержка президента клуба, главного спонсора — Группы компаний ТАИФ в лице Рустема Сультеева, которая позволяет искать на необходимые позиции лучших игроков, с опытом выступлений на самом высоком уровне. К сожалению, местная регбийная школа на какое-то время была здесь утрачена, но мы сейчас запускаем работу по-новому, чтобы в дальнейшем команда могла комплектоваться собственными воспитанниками. В прошедшем сезоне состав был сформирован в основном из местных воспитанников, двое из которых за прошедший год прогрессировали настолько, что пробились в состав сборной России по регби-7. В этом заинтересована и Федерация регби республики во главе с руководителем УФАС Айратом Шафигуллиным. Хотим охватить нашим видом спорта не только Казань, что было традиционно, но и Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, заинтересовывая и мальчишек, и родителей, в том числе тем, что у нас будут бесплатные секции, — поделился планами в интервью «Реальному времени» спортивный директор клуба Альфред Хисамов.

Под рев моторов

Татарстанская автошкола сегодня по праву считается одной из мощнейших не только в стране, но и в мире. Первый в истории российский чемпион Европы по автокроссу — татарстанец. Айрат Шаймиев завоевал этот титул в 2002 году. К слову, один из этапов чемпионата Европы того самого первого победного года проходил в России, в Татарстане — на трассе «Высокая Гора». А Айрат Шаймиев подтверждал титул сильнейшего в Европе еще дважды. И второй российский чемпион — тоже родом из Татарстана — Радик Шаймиев.

Радик Шаймиев и сегодня выступает в классическом ралли (одном из сложнейших) на международном уровне, представляя СК «TAIF Rally Team» и… весь Татарстан в этом виде гонок.

Татарстанская автошкола сегодня по праву считается одной из мощнейших в России. Фото Максима Платонова

Первый профессиональный автодром — «Высокая Гора» — по инициативе нынешнего президента республики, а тогда главы Высокогорского района Рустама Минниханова, к слову, автогонщика, мастера спорта международного класса, начали строить в 1995 году — в том самом, когда татарстанская команда «КАМАЗ-мастер» одержала свою первую победу. А закончили в 1996-м, когда в республике была создана Федерация автомотоспорта РТ (ФАМС РТ). И в этом же году на трассе «Высокая Гора», по сей день считающейся одной из сложных и единственной в России с перепадом высот до 28 метров, состоялись первые масштабные состязания — Кубок президента Республики Татарстан.

Трасса «Высокая Гора» — единственная в России с перепадом высот в 28 метров. Фото с сайта apartos.ru

Кольцевая трасса, по словам генерального директора «КазаньРинг Каньон» Аделя Муллахметова, появилась позже, благодаря инициативе Джаудата Миннахметова, который и сегодня является председателем кольцевого комитета. Высококлассный автодром, введенный в эксплуатацию в 2011 году, спроектировал Герман Тильке (автор трасс для гонок «Формулы-1»). Сегодня на нем проходят этапы чемпионатов России, Европы и мира.

«ТАИФ-Моторспорт» — название этой (отметившей в этом году 16-летие со дня основания) гоночной команды, равно как и имена, и достижения спортсменов, ее представляющих, также хорошо известны поклонникам автоспорта в России и далеко за ее пределами: Тимур Шигабутдинов, Дмитрий Брагин, Марат Шарапов. С момента своего основания команда является постоянным участником всех крупнейших соревнований: зимних трековых гонок, ралли, ралли-кросса в дивизионе А1600. Начиная с 2012 года, команда — активный участник чемпионата Европы в классе Super1600. Интересно, что на протяжении уже многих лет пьедестал почета этапов европейского чемпионата частенько оказывается почти полностью даже не то что российским, а преимущественно татарстанским.

В 2019 году «ТАИФ-Моторcпорт» в упорной борьбе одержал убедительную победу в Российской серии кольцевых гонок в командном зачете, оставив позади таких серьезных соперников, как LADA Sport Rosneft и Lukoil Racing Team. А Дмитрий Брагин на своем Hyundai стал первым в истории четырехкратным (!), причем подряд, чемпионом в классе «Туринг» в личном зачете.

Дмитрий Брагин стал первым в истории четырехкратным чемпионом Российской серии кольцевых гонок. Фото: vk.com/rafrcrs

Понятно, что на достигнутом останавливаться никто не собирается, и впереди у команд, поддерживаемых Группой компаний ТАИФ, еще много стартов и побед. Как у уже состоявшихся пилотов, так и у молодого поколения, сегодня закаливающего характер на трассах картодромов.

Синтез успеха: три «золота» и Лига чемпионов

Партнерство успешного бизнеса с большим спортом — верный путь к высоким результатам. В этом не сомневаются в образованном осенью 2018 года первом и пока единственном в России клубе водных видов спорта, объединившем в себе три направления: водное поло (представлено одной из сильнейших в стране командой «Синтез»), плавание и прыжки в воду.

Бассейн «Оргсинтез» пережил несколько реконструкций и сегодня отвечает современным требованиям. Фото Владимира Туника

Сам тандем ватерпольного «Синтеза» и ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК ТАИФ) существует уже 45 лет. С самого момента строительства заводом плавательного бассейна и создания команды. Для российского спорта это уникальный случай, когда вся история команды связана с единственным спонсором. Традиции, заложенные еще в Советском Союзе, сохраняются по сей день. Более того, крепнут: ПАО «Казаньоргсинтез» — сегодня финансовый партнер не одной команды, а целого клуба. Причем клуба успешного. И основная база «Синтеза» — бассейн «Оргсинтез», который все эти годы также поддерживается предприятием, за десятилетия успел пережить несколько реконструкций, благодаря которым полностью отвечает современным требованиям и является местом проведения крупных российских и международных соревнований.

Бассейн «Оргсинтез» принимает крупные российские и международные соревнования. Фото Владимира Туника

В 2019 году пловцы, прыгуны и ватерполисты Татарстана собрали солидную коллекцию наград. Так, на чемпионате мира по водным видам спорта Александр Красных в составе эстафетной команды 4 по 200 метров вольным стилем стал серебряным призером.

Чемпионат Европы принес клубу «Синтез» три медали высшего достоинства: Александр Белевцев и Никита Шлейхер взяли «золото» в синхронных прыжках с вышки, а немногим ранее Шлейхер уже в паре с Евгением Кузнецовым стали чемпионами в прыжках с трехметровой вышки.

Чемпионат Европы 2019 года принес казанскому клубу «Синтез» три золотые медали. Фото minsport.tatarstan.ru

Четыре награды татарстанские спортсмены завоевали на Универсиаде: по бронзовой медали привезли Александр Белевцев (в командном зачете) и Карина Шкляр (прыжки с вышки). Егор Куимов положил в копилку команды две награды: «золото» за лучший результат в преодолении 100 метров баттерфляем и «серебро» по итогам комбинированной эстафеты 4 по 100 метров.

Татарстанец Егор Куимов на летней Универсиаде в Неаполе стал обладателем золотой и серебряной наград. Фото minsport.tatarstan.ru

— В Татарстане созданы отличные условия для развития водных видов спорта. Инфраструктура значительно улучшилась после Универсиады и чемпионата мира 2015 года, немногие европейские страны могут похвастаться таким количеством первоклассных бассейнов. Все стало более «заточено» на развитие спорта, — поделился Егор Куимов с журналистом «Реального времени» в одном из своих недавних интервью. К этому стоит добавить еще и то, что поддержка профессионального и любительского спорта как со стороны республики, так и со стороны бизнеса также год от года растет.

Есть чем гордиться и ватерполистам. Этот год команда «Синтез» завершила бронзовым призером чемпионата и кубка России, а также вышла в Лигу чемпионов и будет представлять Россию среди сильнейших команд Европы.

— Завершающийся год был удачным. Три «золота» чемпионата Европы, серьезная коллекция заслуженных, трудовых наград, завоеванных спортсменами нашего клуба на Универсиаде, удачное выступление ватерпольного «Синтеза». Этот успех не только клуба водных видов спорта «Синтез», отметившего в сентябре первую годовщину с момента создания, но и нашего бессменного спонсора — ПАО «Казаньоргсинтез», входящего в ГК ТАИФ, — подчеркнул Ирек Зиннуров в интервью «Реальному времени».

Ирек Зиннуров: «Успех клуба водных видов спорта «Синтез» — это успех и наших бессменных спонсоров: ПАО «Казаньоргсинтез», ТАИФа». Фото: realnoevremya.ru

Прекрасно понимая важность спорта как профессионального, так и любительского, ГК ТАИФ продолжает заниматься его развитием. Десятки видов и направлений спорта, множество детских, подростковых и юношеских клубов, секций и кружков для взрослых, оздоровительные лагеря и лыжные базы, спортивные залы и бассейны, катки и открытые площадки для игровых и силовых занятий созданы и содержатся на средства или при участии Группы компаний. «Вложение в спорт — инвестиции в будущее». Причем в будущее не только коллективов компаний, входящих в группу, но и республики, страны. Общая сумма инвестиций в спорт за годы деятельности Группы компаний достигла десятков миллиардов рублей. И традиция поддерживать спорт, популяризировать его и делать еще более массовым, а также богатым на достижения, обязательно будет продолжена.