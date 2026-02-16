Более 20 тыс. татарстанцев стали участниками «Лыжни России»
Почти 200 спортсменов-любителей на стартах в Казани и Нижнекамске представляли компании Группы ТАИФ
Свыше полумиллиона человек по всей России вышли на трассы 14 февраля. Спортсменов — любителей и профессионалов, совсем юных и ветеранов, — объединила XLIV открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Как это было? Подробности — в материале «Реального времени».
В каждом районе республики
Во вторую субботу февраля согласно традиции, ведущей свои корни с 1982 года, на лыжи встали представители более чем 70 регионов страны — везде, где лег снежный покров. Стать участником «Лыжни России» мог каждый желающий. Все, что для этого было нужно: до 12 февраля подать заявку через портал «Госуслуги». Возраст значения не имеет. Главное требование: не навредить себе. Для этого обязательное требование от организаторов: представить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятию лыжным спортом.
В Татарстане 14 февраля свои старты состоялись практически в каждом районе республики. Порой желающих было так много, что под массовые старты отводилась не одна, а несколько площадок. В Казани, например, четыре: Березовая роща в поселке Дербышки, трассы Горкинско-Ометьевского леса, пойма реки Казанки (что близ улицы Гаврилова) и юдинский стадион «Локомотив».
«Сегодня вся Россия встала на лыжи»
На «Локомотиве» участников «Лыжни России» приветствовал заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев:
— Сегодня вся Россия, все города и районы Республики Татарстан, и Казань в том числе, встали на лыжи, чтобы вместе отметить такой замечательный праздник. Погодные условия непростые, но хочу пожелать всем хорошего настроения и показать, как мы любим спорт. Мы выбираем здоровый образ жизни! Всем хороших секунд, легких ног и прекрасных результатов. Вперед! — обратился он к собравшимся со сцены.
— «Лыжня России» — это праздник, который объединяет всех, вне зависимости от видов спорта. «Лыжня России» — это в первую очередь про здоровый образ жизни! На сегодняшний день 68% жителей Казани уже занимаются физической культурой и спортом на регулярной основе. Остальные 32% присматриваются и готовятся присоединиться. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Ура! — напутствовал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани Линар Гарипов.
В 2025 году именно Казань, несмотря на капризы погоды, собрала рекордное количество участников. В этот раз, похоже, столица Татарстана решила превзойти прошлогодний результат. К первым стартам территория «Локомотива» буквально бурлила человеческими водоворотами. Одни готовились к выходу на дистанцию, другие — болеть за спортсменов.
Лыжне все возрасты покорны
Главная задача соревнований — развитие физкультурно-оздоровительного движения и привлечение жителей к активному образу жизни. А это значит, что к стартам в гонке допускаются все желающие, в том числе дети. Так, самым юным спортсменом, вставшим на лыжи в масс-старте 2026 года, стал 5-летний Нурмухамет Галимов. А самым старшим участником «Лыжни России — 2026» в Казани оказался Минивали Юсупов, родившийся в 1948 году. Дистанцию каждый выбирал для себя сам, в зависимости от уровня подготовки.
Для коллективов многих компаний республики участие в «Лыжне России» уже давно стало традицией. Этот год не исключение. На трассах различной протяженности можно было заметить корпоративные цвета локомотивов экономики Татарстана, вузов, ссузов, министерств и ведомств.
— У всех настроение просто замечательное. И наша команда Министерства труда республики — постоянные и активные участники забега. К чему стремимся? Конечно же, к победе! — поделилась настроением Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и соцзащиты РТ.
Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин на старт вышел, как сам признался, на «счастливых» лыжах:
— Эти лыжи у меня с самого начала, как только я первый раз встал на лыжню в соревнованиях, и сама традиция — выходить в феврале на «Лыжню России», и то, что я на одних и тех же лыжах, — это мне кажется очень символичным. И то, что старт происходит 14-го числа, — это тоже неслучайно: это не просто День влюбленных, это день влюбленных в жизнь. Позитив — выйти, вытащить себя из теплой квартиры и побегать на лыжах в лесу — это здорово! Это и есть влюбленность в жизнь! Всем рекомендую вставать на лыжи. И коллективом, и семьей. И да, на «Лыжне» я сегодня не один. И профсоюз вышел, и коллектив. Вот соберемся все вместе и посчитаем, сколько нас здесь сегодня, — сообщил он журналисту «Реального времени».
«Главное: мы все вместе»
В Группе компаний ТАИФ цифры были известны еще до старта: на «Лыжне России — 2026» в Казани и Нижнекамске ее представляла команда из почти 200 спортсменов со всех производств, предприятий, управлений и направлений бизнеса.
— Здесь, в Казани, наша команда — примерно 120 человек. И еще около 80 человек бегут в Нижнекамске. Плюс болельщики, — поделилась цифрами исполнительный директор по экономике и финансам АО «ТАИФ» Алла Евстафьева.
К массовому старту на 2026 метров сборная Группы ТАИФ подготовилась основательно: корпоративная символика на шапочках с яркими помпонами, флаги, растяжка у болельщиков. Главное — настрой!
— Желающих у нас и в самом деле много. Мы просто объявили: «Ребята, кто хочет провести время в нерабочей обстановке?» И вот все собрались. Почему? Во-первых, это удовольствие: провести субботний день на природе в компании друзей, в компании людей, с которыми ты проводишь больше всего времени, это дорогого стоит. А плюс еще — прекрасная погода, прекрасный вид спорта. Вообще все замечательно! Главное — получить удовольствие! А кто побыстрее, кто помедленнее — совершенно неважно. Главное — мы все вместе, — в интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.
В свою очередь Алла Евстафьева призналась, что уже давненько не вставала на лыжи. Но не откликнуться на призыв стать частью команды не только в работе, но и в спорте просто не смогла.
— Вообще, я в лыжи была влюблена, но… Полное погружение в работу отвлекло меня от этого занятия. И «Лыжня России» — прекрасный повод вернуть это чувство. Хорошее время! Но главное — настроение. Команда рядом. Красивые шапочки у нас всех (улыбается). Очень мотивирует то, что нас много. Мы вместе! Мы команда! — отметила она.
Впрочем, без наград не обошлось. Сергей Судаков, представляющий в дружной команде ТАИФа еще и родную компанию — ТАИФ-НК АЗС, — стал вторым в общем зачете среди мужчин в массовом старте. На вопрос: «Почему решил выйти на старт?» — ответил честно:
— Это такая прекрасная атмосфера, сплоченность, единый дух командный. Это очень важно!
С пяти лет дружит с лыжами исполнительный директор по энергетике, экологии и информационным технологиям АО «ТАИФ» Дмитрий Ершов. Он также финишировал в числе лидеров масс-старта. Признался, было непросто:
— В масс-старте есть нюанс: бежим плотно. Нужно всех обгонять. Было интересно. Настроение — замечательное! Лыжи — катят, воздух — свежий, погода — замечательная, команда — прекрасная! — поделился он эмоциями сразу после финиша.
К слову, по итогам соревнований у Дмитрия Ершова появилась новая задача:
— Дмитрий Евгеньевич — у нас в компании главный лыжник. В исполнительной дирекции — так точно. Мы с ним проговорили вкратце, и он взял на себя обязательство продвигать лыжный спорт в нашем коллективе. Все мероприятия, связанные с лыжным спортом, — озвучил Тимур Шигабутдинов.
— Все, кто любит лыжи, ко мне! — тут же отреагировал Дмитрий Ершов. Энергии ему точно не занимать!
И помочь в организации тренировочно-состязательных процессов точно найдется кому: главный инженер генерирующей компании ТГК-16 Алмаз Латыпов с лыжами тоже с детства на «ты». На «Лыжне России» дистанцию в 2026 метров прошел на тех самых лыжах, на которых подростком добирался в школу.
С организационными моментами готова помочь исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету и отчетности Гульнара Валеева. При ее активном участии у компаний Группы ТАИФ получилось подготовиться к выступлению на этой «Лыжне России» единой командой.
— Я так рада, что сегодня получилось выйти вместе — и Казань, и Нижнекамск. И поучаствовать не как отдельным предприятиям, а Группой ТАИФ. Всем вместе. И эта энергия, она должна быть направлена на позитив. Ведь сила всегда должна быть во благо, — отметила она.
А тем временем в Нижнекамске
В Нижнекамске команду ТАИФа возглавил помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок. По его словам, лыжи — это не только самый массовый, но и самый любимый вид спорта везде, где есть снег.
— Коллектив ТАИФ-НК традиционно ежегодно большой дружной спортивной командой принимает участие в «Лыжне России». Именно такие мероприятия сплачивают коллектив, поднимают командный дух, закаляют характер и способствуют продвижению здорового образа жизни, а также занятию молодежи физкультурой и спортом, — поделился он мнением с журналистом «Реального времени» перед самым стартом.
Марат Файзрахманов, руководитель службы перспективного развития и повышения эффективности АО «ТАИФ-НК», прекрасно знаком всем поклонникам спорта. Неоднократный участник «Гонки героев» и множества других состязаний на этот раз решил попробовать силы в забеге сильнейших. К финишу пришел пятым.
— Представлять свою компанию среди сильнейших всегда здорово. А еще у мамы юбилей! Мама — это святое, поэтому бежал быстрее, чтобы успеть на ее день рождения. Настроение — просто супер! Погода классная. Что может быть лучше? Выходите все на лыжи. Всем здоровья и бодрости духа! — подчеркнул спортсмен.
А мастер электрического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Максим Бахтин, также стартовавший в забеге сильнейших, сделал подарок самому себе: взял серебро на свой день рождения.
— Лыжами начал увлекаться, когда только устроился на работу. Первые соревнования все проигрывал, поставил цель — и сейчас в городе уже борюсь за первые места, всегда в тройке. Сегодня тоже пришел вторым. С каждым годом становлюсь сильнее, — поделился он с журналистом «Реального времени».
Ничем не уступают молодежи и ветераны. Александр Белов скоро отпразднует 68-й день рождения. На Нижнекамской ТЭЦ-1 возглавляет народную дружину. Увлекается футболом и каждый день пробегает по 20 километров: летом в кроссовках, зимой на лыжах.
— В деревне школа была далеко, и зимой приходилось добираться до нее на лыжах. С тех пор так и остался в спорте, хоть молодежь, как, например, Максимка, меня уже и обгоняет (смеется). Стараюсь поддерживать физическую форму.
Заряд бодрости и позитива
Пробежав дистанцию, участники гонки не спешили расходиться. Адреналин, заряд бодрости и позитива настроил на общение в неформальной обстановке.
Тем более что организаторы состязаний приготовили яркую и масштабную культурную программу. А сам ТАИФ организовал полевую кухню с горячей кашей, чаем и выпечкой.
— Надеюсь, что все получили удовольствие и от того, что мы все вместе собрались — это и командный дух, и единство, и показатель того, что мы ценим друг друга и весь наш коллектив, и получили удовольствие от самой «Лыжни России», от прекрасного леса, от прекрасной погоды, от прекрасного спорта. Я думаю, мы будем продолжать подобные мероприятия — не только лыжи, но и летние виды спорта и так далее, — обратился к участникам команды Группы ТАИФ Тимур Шигабутдинов.
Тем более что повода долго ждать не придется: в канун Международного женского дня, 7 марта, здесь же, на стадионе «Локомотив», предстоит старт уже 59-го по счету Казанского лыжного марафона. Дистанции 5, 30 и 50 километров. Желающие даже могут выполнить спортивный разряд и из любителей перейти в профессионалы.
Не придется скучать и в теплое время года. ТАИФ — традиционный участник «Гонки героев», есть возможность попробовать свои силы в «Кроссе корпораций» и «Казанском марафоне». Было бы желание, а возможностей проявить себя и попробовать свои силы в одном из самых спортивных регионов страны предостаточно.
