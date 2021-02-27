Руководители Группы ТАИФ и Siemens Energy в режиме ВКС обсудили реализацию совместных проектов

Фото: Роман Хасаев

Ход строительства ПГУ мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим», участие германской компании в реализации проекта по строительству нового этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске, а также в новых проектах ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» обсудили в режиме видео-конференц-связи руководители Группы ТАИФ и Siemens Energy.

Группу ТАИФ на совещании представляли генеральный директор головной компании Группы — АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов, заместители генерального директора АО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин и Айрат Шигабутдинов, а также руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». От Siemens Energy руководителей реализуемых совместных с Группой ТАИФ проектов на ВКС собрал президент компании д-р Кристиан Брух.

Стороны обсудили темпы реализации совместных проектов, то, какое влияние на сроки их исполнения оказала разразившаяся в минувшем году пандемия новой коронавирусной инфекции.

— Кризис и пандемия для кого-то смерть, падение, а для кого-то время наращения мощностей и роста. Я предлагаю ускорить работу и не отходить от графиков, в которых не было места для коронавируса, — отметил в ходе общения Альберт Шигабутдинов.

Кристиан Брух в свою очередь подчеркнул:

— Со стороны Siemens Energy все усилия будут приложены и все возможное будет сделано для соблюдения сроков.

Реализация одного из проектов — строительство ПГУ-ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — завершается уже в 2021 году. И это не только один из крупнейших энергетических проектов, реализуемых в России сегодня, он первый для германской компании EPC-контракт в области энергетического строительства в России, где «Сименс» выступил в качестве генерального подрядчика.

— Вдвойне символично, что завершение этого проекта происходит в Год российско-германского сотрудничества в области экономики и устойчивого развития. Я думаю, что этот проект будет реализован на наилучших технологиях, с наивысшим качеством и в установленные сроки, — сообщил о еще одной его особенности заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по информационным технологиям и энергетике Руслан Гиззатуллин. Сегодня к завершающему этапу строительства ПГУ ТЭС повышенное внимание со стороны руководства как Республики Татарстан, так и России и Германии.

Арсений Фавстрицкий