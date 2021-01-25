Антиковидный проект КФУ и Группы ТАИФ получит господдержку

Фото: пресс-служба НКЦ ПРМ КФУ

Разработанная научно-клиническим центром прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ при поддержке Группы ТАИФ экспресс-тест-система определения антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19, может получить господдержку на уровне Минздрава РТ.

Об этом стало известно сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения республики. Во время обхода тематической выставки президента Татарстана заинтересовала эффективность разработанных в республике тест-систем. Выслушав презентацию руководителя проекта — директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондента Академии наук РТ, профессора Альберта Ризванова Рустам Минниханов отметил:

— Это — важно. Сегодня, когда мы вакцинацию проводим, чтобы в долгий ящик не откладывать, если у вас гарантия есть, то не надо большие тесты проводить, а использовать вот это. Давай посмотрим, — обратился он к министру здравоохранения РТ Марату Садыкову.

На вопрос журналиста «Реального времени», означает ли это возможность получения проектом господдержки на уровне республики, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, эксперт РАН Андрей Киясов ответил:

— Похоже — да. Раз в решение коллегии планируют записать. Дождемся решения коллегии, но пока это — так.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что наработки казанских ученых в области создания экспресс-тест-систем, сделанные при финансовой поддержке Группы ТАИФ, также могут быть использованы для тестирования на мышиную лихорадку, а в области создания вакцин — для борьбы с АЧС.