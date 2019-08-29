Компании Группы ТАИФ примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазохимической отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум стартует в Казани 2 сентября и продлится три дня. Участниками форума станут более 160 компаний со всей России и из-за рубежа. Группу компаний ТАИФ на выставках и в деловой части форума будут представлять ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16».

Форум объединяет под своим крылом три крупные отраслевые выставки: 26-я международная специализированная выставка «Нефть, газ, нефтехимия», 9-я специализированная выставка «GEO-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 5-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019». Деловая часть форума включает в себя 5 международных научно-практических конференций, ряд семинаров-совещаний и круглых столов.

В этом году, мероприятие приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора России. Открытие форума запланировано на 10 утра в понедельник, 2 сентября. Ожидается, что в церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.