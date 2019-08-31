Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов с рабочей поездкой находится в Альметьевске

В нефтяной столице Татарстана — Альметьевске, сегодня двойной праздник: День города и масштабные торжества по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности РФ. Поздравить работников отрасли прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. В составе президентской рабочей группы участие принял генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Одними из приятных моментов поездки стало торжественное поздравление президентом работников нефтегазовой отрасли. «Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений нефтяников и газовиков, был создан мощный потенциал развития нефтегазовой промышленности. Российская федерация сформировалась в качестве ведущей мировой энергетической державы. На протяжении многих десятилетий вы приносите свет и тепло в дома и квартиры многих миллионов жителей нашей страны и за ее пределами. От вашей ежедневной тяжелой работы зависит развитие многих отраслей экономики, энергобезопасности и благополучия России», — подчеркнул в своем приветственном слове Рустам Минниханов.

Напомним, по итогам 2018 года, добыча нефти в Татарстане выросла на 1,6% по сравнению с 2017 г. и составила 36,4 млн т. Объем переработки добытой в Татарстане нефти вырос более чем на 6%, превысив показатель в 17 млн т.



Как отмечал тогда министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, нефтепереработка — это 22% промышленного производства Татарстана.

Основными нефтеперерабатывающими предприятиями в республике на данный момент являются предприятия ГК «ТАИФ» и «Татнефти». Деятельность компаний Группы ТАИФ тесно связана с работой нефтегазодобывающей отрасли республики. Основная часть сырья для нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, топливо для генерации энергии — закупаются в Татарстане.

За период с 2003 года, согласно цифрам, прозвучавшим на годовом собрании акционеров АО «ТАИФ», компаниями Группы закуплено и переработано почти 167 млн тонн углеводородного сырья. Только АО «ТАИФ-НК», и лишь в 2018 году переработано 8,3 млн тонн нефтегазового сырья.