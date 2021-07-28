Делегация руководства компаний Группы ТАИФ с рабочей поездкой находится в Тобольске

Фото: Роман Хасаев

С трехдневным рабочим визитом в г. Тобольск находится делегация руководства компаний Группы ТАИФ. В том числе заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Цель визита — ознакомление с производствами ООО «ЗапСибНефтехим» и участие в общих рабочих совещаниях.

В ходе поездки представители руководства компаний Группы ТАИФ посетят производства электропарогенерации, завод по производству мономеров, ознакомятся с работой установок пиролиза, полиэтилена и полипропилена, осмотрят центральную операторную комплекса, его логистический центр, а также побывают в учебном центре «СИБУРИНТЕХ».

В ходе общих рабочих совещаний планируется обсудить такие темы, как «Охрана труда и промбезопасность», «Экологическая повестка и устойчивое развитие», «Основные технологические схемы производства и производственные показатели», «Системы управления надежностью производств», «Производственная система СИБУР», «Цифровые решения», «Экономика продуктов и основных производств», «Долгосрочный план развития предприятия», а также «Централизованное планирование и принципы эффективного распределения потоков».

Вместе с делегацией в Тобольске находится съемочная группа программы «7 дней». Подробности о ходе визита можно будет узнать в ближайшем выпуске — в воскресенье, 1 августа.