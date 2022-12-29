В ТАИФе подвели итоги конкурса художественного творчества детей сотрудников компаний Группы

Фото: АО «ТАИФ»

В канун Нового года в Группе ТАИФ подведены итоги традиционного конкурса художественного творчества. Его участниками стали дети сотрудников компаний Группы.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Рисунок» и «Декоративное и прикладное искусство». На суд жюри было представлено более 500 работ, объединенных общей темой «Как прекрасен этот мир».

Членам конкурсной комиссии было непросто выбрать лучшие работы и определить победителей в трех возрастных категориях: младшая группа (от 3 до 7 лет), средняя (от 8 до 12 лет) и старшая (от 13 до 16 лет).

Несмотря на сложность задачи, жюри с ней справилось. Победителями названы 33 работы: это и рисунки (акварель, гуашь, масло), и работы из пластилина, глины, собственноручно созданные детьми игрушки, аппликации, батик, поделки из войлока, вышивка. Авторы работ получили ценные подарки и дипломы победителей и призеров. Со списком всех лауреатов конкурса можно ознакомиться на сайте АО «ТАИФ».

Не остались без наград и другие участники конкурса. Им вручили утешительные призы и дипломы участников конкурса.