ООО Казанский завод силикатных стеновых материалов
Общая информация
Казанский завод силикатных стеновых материалов, входящий в группу компаний «ТАИФ», – это крупнейший производитель строительных материалов в Республике Татарстан и в Поволжском федеральном округе. Проектная мощность завода составляет 224,2 млн шт. условного кирпича, 100 тыс. кубометров блоков из ячеистого бетона.
Помимо утолщенного силикатного кирпича завод выпускает:
- кирпич колотый силикатный рельефный;
- цветной облицовочный кирпич объемного окрашивания 10-цветов (желтый, красный, коричневый, черный, серый, синий, зеленый и т.д.);
- пустотелый силикатный кирпич белый, камень силикатный трехпустотный, блоки силикатные перегородочные;
- газобетонные блоки из ячеистого бетона, известь строительную.
В производстве основной продукции – силикатного кирпича — используется высококачественная известь собственного производства и речной намывной песок. Вся продукция, выпускаемая предприятием, полностью соответствует требованиям ГОСТов и является экологически чистой.
Генеральный директор — Саляхов Джамиль Джаудатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, 3
- Телефон: (843) 571-92-31
- Email: info@kzssm.ru
- Сайт: www.kzssm.ru
Дата последнего обновления: 25.10.2018