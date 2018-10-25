ООО Казанский завод силикатных стеновых материалов

Общая информация

Казанский завод силикатных стеновых материалов, входящий в группу компаний «ТАИФ», – это крупнейший производитель строительных материалов в Республике Татарстан и в Поволжском федеральном округе. Проектная мощность завода составляет 224,2 млн шт. условного кирпича, 100 тыс. кубометров блоков из ячеистого бетона.

Помимо утолщенного силикатного кирпича завод выпускает:

кирпич колотый силикатный рельефный;

цветной облицовочный кирпич объемного окрашивания 10-цветов (желтый, красный, коричневый, черный, серый, синий, зеленый и т.д.);

пустотелый силикатный кирпич белый, камень силикатный трехпустотный, блоки силикатные перегородочные;

газобетонные блоки из ячеистого бетона, известь строительную.

В производстве основной продукции – силикатного кирпича — используется высококачественная известь собственного производства и речной намывной песок. Вся продукция, выпускаемая предприятием, полностью соответствует требованиям ГОСТов и является экологически чистой.

Генеральный директор — Саляхов Джамиль Джаудатович



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