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ООО Казанский завод силикатных стеновых материалов

Промышленность, Производства

Общая информация

Казанский завод силикатных стеновых материалов, входящий в группу компаний «ТАИФ», – это крупнейший производитель строительных материалов в Республике Татарстан и в Поволжском федеральном округе. Проектная мощность завода составляет 224,2 млн шт. условного кирпича, 100 тыс. кубометров блоков из ячеистого бетона.

Помимо утолщенного силикатного кирпича завод выпускает:

  • кирпич колотый силикатный рельефный;
  • цветной облицовочный кирпич объемного окрашивания 10-цветов (желтый, красный, коричневый, черный, серый, синий, зеленый и т.д.);
  • пустотелый силикатный кирпич белый, камень силикатный трехпустотный, блоки силикатные перегородочные;
  • газобетонные блоки из ячеистого бетона, известь строительную.

В производстве основной продукции – силикатного кирпича — используется высококачественная известь собственного производства и речной намывной песок. Вся продукция, выпускаемая предприятием, полностью соответствует требованиям ГОСТов и является экологически чистой.

Генеральный директор — Саляхов Джамиль Джаудатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, 3
  • Телефон: (843) 571-92-31
  • Email: info@kzssm.ru
  • Сайт: www.kzssm.ru

Дата последнего обновления: 25.10.2018

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