Мидхат Шагиахметов нашел нового зама по экспертизе инвестпроектов бизнеса

Свой пост покинула замминистра Индира Киреева — ее кресло занял Динар Шакиров, которому поручили блок господдержки МСБ

Как выяснила газета «Реальное время», в руководстве Минэкономики Татарстана произошли кадровые перестановки. Свой пост покинула замминистра Индира Киреева, получившая эту должность еще при прежнем главе Минэко Фариде Абдулганиеве. Ее кресло занял Динар Шакиров — человек из команды другого бывшего министра экономики РТ, а ныне врио главы Мордовии Артема Здунова. Последние шесть лет Шакиров был начальником отдела министерства, отвечал за развитие малого предпринимательства, позднее — за инновационную и инвестиционную деятельность, которую курировала как раз Киреева. В должности нового зама Мидхата Шагиахметова он будет отвечать за тот же блок вопросов, но с новыми и более серьезными полномочиями, а также станет ключевым чиновником министерства по экспертизе инвестпроектов бизнесменов, представляемых для получения господдержки.



Мидхат Шагиахметов перетасовал замов



Как выяснила газета «Реальное время», экс-начальник управления инвестиционной политики Минэкономики Татарстана Динар Шакиров стал новым заместителем министра Мидхата Шагиахметова. Должность досталась ему после ухода с поста другого зама — Индиры Киреевой.



Новую должность Шакиров занял еще 24 февраля, но известно об этом стало позднее. Документы о назначении ушли в аппарат правительства на согласование в начале февраля. Формально тогда Шакиров продолжал возглавлять управление инвестиционной и инновационной деятельности в Минэкономики РТ. Но самой Индиры Киреевой уже не было на официальном сайте ведомства: в разделе «Руководство министерства», где она еще недавно фигурировала с пятью другими замами Мидхата Шагиахметова (назначен год назад вместо Фарида Абдулганиева, возглавлявшего министерство в 2018-2020 гг.).



По данным источников «Реального времени», Индира Киреева была фигурой, близкой к прежнему главе министерства Абдулганиеву, который сейчас занимает пост бизнес-омбудсмена. Новое назначение может говорить о том, что Мидхат Шагиахметов начал тасовать замов под себя.

Новое назначение может говорить о том, что Мидхат Шагиахметов начал тасовать замов под себя

Новый зам займется инвестблоком, поддержкой бизнеса и инноваций

В Кремле никак не комментируют кадровые перестановки, официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова предложила адресовать вопрос о новом назначении в Минэкономики: «Каждый министр самостоятельно формирует свою команду, мы в этом участия не принимаем».

В самом Минэкономики «Реальному времени» собщили, что Динар Шакиров будет курировать блок инвестиционной и инновационной деятельности:

"В рамках полномочий Министерства экономики Республики Татарстан отныне он координирует работу по формированию и реализации государственной политики Республики Татарстан в области инвестиционной и инновационной деятельности; обеспечивает работу по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инвестиционной и инновационной деятельности (включая разработку и реализацию положений Инвестиционного меморандума Республики Татарстан)".

Кроме того, новому заму Мидхат Шагиахметов доверил ответственную задачу — «экспертизу инвестиционных проектов, представляемых для получения государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности». Также Динар Шакиров будет рассматривать документы, связанные с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений, готовить их на подпись и проводить мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение. Ну, и наконец, в круг его обязанностей входит содействие субъектам предпринимательства по участию в конкурсах федеральных институтов инновационного развития, в том числе Фонда содействия инновациям, и курирование деятельности подведомственных учреждений, входящих в компетенцию.

Динар Шакиров в 2017 году стал победителем IV республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан»

Who is Mr. Шакиров

Фактически Динар Шакиров — человек из команды другого экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова, пошедшего на повышение сначала в Дагестан премьер-министром, затем в Мордовию — врио главы республики. Здунов возглавлял Минэкономики в 2014-2018 годах.



Начав с должности ведущего советника отдела финансово-правовых консультаций министерства, Динар Шакиров в 2017 году стал победителем IV республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» в номинации «Межотраслевое управление» — тогда он возглавлял другое подразделение, отдел развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Департамента развития предпринимательства Минэкономики РТ. Это кресло Шакиров занимал как минимиум с 2015 года, когда представлял ведомство на награждении республиканских победителей конкурса «Молодой предприниматель России»: «Это проект федерального масштаба, инициированный с целью развития малого бизнеса и предпринимательства в молодежной среде», — заявил тогда он.

Курировал Шакиров и выездные советы по предпринимательству. Вместе с Тимуром Нагумановым ездил по районам, представляя Минэкономики в антикоррупционной комиссии. В 2019 году уже возглавляя управление инвестиционной и инновационной деятельности, Динар Шакиров представлял татарстанским педагогам проект по подготовке специалистов по требованиям экономики, от которых, по его словам, будет зависеть дальнейшая конкурентоспособность Татарстана. По этой программе к тому моменту уже была создана сеть из 19 центров (5 — в Казани, 2 — в Набережных Челнах и 12 — в других муниципалитетах) и три детских технопарка «Кванториум.



Встречи с предпринимателями не всегда проходили гладко: ему приходилось держать ответ перед фермерами Тукаевского района, оправдываться перед бизнесменами из-за бюрократических проволочек, которые возникают у бизнесменов, когда они пытаются получить в Минэкономики господдержку.

Индира Киреева в своей должности также отвечала за развитие инноваций в Татарстане

Чем запомнилась Индира Киреева

В начале этого года Динар Шакиров вместе Индирой Киреевой выступал подписантом соглашения с Роспатентом от лица Татарстана: оно касается развития прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах РФ. К слову, Татарстан был первым регионом, подписавшим соглашение с Роспатентом и Минэкономразвития РФ еще на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году, закрепив работу с интеллектуальной собственностью у себя в новом формате. Ответственным лицом за сотрудничество с Роспатентом на ПМЭФ была и Индира Киреева.

Само управление, которое возглавлял Шакиров, было создано «в целях обеспечения осуществления полномочий министерства по реализации единой государственной инвестиционной и инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной и инновационной активности». Всего в управлении три отдела — инновационной, инвестиционной деятельности и экономического анализа. Фактически, в должности замминистра Шакиров будет заниматься той же инвестполитикой, но с большими полномочиями.

Индира Киреева в своей должности также отвечала за развитие инноваций в Татарстане, в частности, лоббировала интересы республики в Фонде содействия инноваций, который в 2018 году поддержал около 100 татарстанских проектов на 340 млн рублей.



В 2019 году она от лица Минэкономики РТ защищала федеральный законопроект по инвестициям (так называемый Инвестиционный кодекс) «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и выступала за внесение в него поправок от республиканских компаний.

Индира Киреева считала, что регионам нужны более широкие полномочия по вопросам регулирования инвестиционной деятельности, и дополнительные механизмы стимулирования в виде вычетов налога на прибыль в размере стоимости инвестиций, в частности, для крупных нефтехимических предприятий (включая Группу ТАИФ, представители которой также выступали с Киреевой на Госсовете РТ).



В прошлом году бывший замминистра отвечала за предоставление экстренной помощи пострадавшим в условиях пандемии коронавируса предпринимателям — пакета мер на 25 млрд рублей. Кроме того, лоббировала интересы республиканских самозанятых.