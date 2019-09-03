«Отмена льгот в нефтянке — это серьезная ошибка в проведении налоговой реформы нефтяной отрасли»

На полях ТНФ глава Союза нефтегазопромышленников раскритиковал налогообложение нефтяной отрасли, а Игорь Шпуров обещал проектное финансирование разработок ТрИЗ

Фото: Ринат Назметдинов

Как добыть со дна месторождения последнюю каплю нефти, отчего на истощенных месторождениях не перестают работать «Татнефть», РИТЭК и почему инцидент с попаданием в российскую экспортную нефть хлоридов не испортил отношения нефтехимиков Татарстана и Белоруссии — эти трендовые темы определили деловую повестку 26-й по счету Международной специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия», открывшейся вчера в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. На пленарном заседании патриарх нефтянки, председатель Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль жаловался на налоговое удушение нефтяников, а гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров обещал налоговое стимулирование третичных методов добычи. В обсуждении будущего нефтегазохимической индустрии принял участие и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Подробнее — в материале «Реального времени».



На выставке татарстанского ТЭК снова аншлаг

Несмотря на то, что проведение Международной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» давно вошло в традицию татарстанского ТЭК — ей уже 26 лет, мероприятие не перестает вызывать ажиотаж в ключевой для России и Татарстана отрасли. По крайней мере, церемония открытия всегда собирает большую VIP-аудиторию, истеблишмент нефтегазохимической индустрии, а главным спикером на ней традиционно выступает президент Татарстана Рустам Минниханов.

За полчаса до начала на открытой площадке можно было встретить глав крупных энергетических компаний, поджидающих VIP-гостей. Особняком держалась представительная делегация «Белнефтехима», включающая руководителей шести государственных компаний. Ее возглавил новичок — и.о. председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») Андрей Бунаков, но на публике выступал опытный дипломат — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.

Самыми высокопоставленными федеральными гостями в первый день стали заместитель главы Ростехнадзора Александр Трембицкий, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Всего на выставку приехали 180 предприятий из 23 стран мира, в том числе Азербайджана, Туркменистана, Великобритании и США. Вместе с гостями и экспертами работали «генералы» татарстанского нефтегазохимического комплекса.

Церемония открытия всегда собирает большую VIP-аудиторию, истеблишмент нефтегазохимической индустрии, а главным спикером на ней традиционно выступает президент Татарстана Рустам Минниханов

Дистанционный не значит меньше контроля

В этом году открытие выставки совпадало с 300-летним юбилеем Ростехнадзора. «Эта служба является одним из первых и старейших органов государства в сфере обеспечения промышленной безопасности», — сообщил Александр Трембицкий. По его словам, под надзором ведомства сегодня находятся около 127 тысяч предприятий, которые осуществляют работу на опасных производственных объектах, более 2 млн объектов генерации в области электроэнергетики, более 120 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

— Самая главная задача — это снижение аварий и несчастных случаев на производстве, и мы видим, что идет позитивная динамика их снижения, — радовался он. Правда, впереди грядет реформа государственного контроля. — В рамках поручения президента РФ мы рассматриваем переход на дистанционный риск-ориентированный подход в надзоре.

— Дистанционный — это не значит, что будет меньше контроля. Еще больше будет, — вставил пояснительную ремарку Минниханов и призвал промышленников не расслабляться накануне преобразований: — Завтра они тоже нужны будут, никуда вы от них не денетесь, аплодируйте получше!

Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров подхватил юмористический настрой президента, скороговоркой добавив, что «промышленность без контроля — как женщина одна на кухне, нет заказчика и нет строгого начала», но поняв, что аллегория не в тему, вновь перешел на официальный язык поздравления с 300-летием Ростехнадзора.

По словам Александра Трембицкого, под надзором ведомства сегодня находятся около 127 тысяч предприятий, которые осуществляют работу на опасных производственных объектах

Минниханова пригласили в «Белнефтехим»

Полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко повернул разговор к одной из основной тем форума, напомнив, что Татарстан и Белоруссию давно объединяют общие экономические интересы. По его словам, плотное сотрудничество основано на взаимных поставках нефти и нефтепродуктов.

— Мы заканчиваем модернизацию двух НПЗ — Новополоцкого и Мозырского, — рассказал он. — Инвестиции в каждый из них составили $2 млрд. Это позволит увеличить переработку нефти до 24 млн тонн, в том числе и татарской нефти.

Посол уверен, что после модернизации двух НПЗ отношения между Татарстаном и Белоруссией выйдут на новый уровень: «Сегодня в Казань приехала большая делегация белорусов, чтобы обсудить предстоящий визит президента Минниханова в Минск. Визит запланирован на 26—27 сентября. Но уже первые контакты говорят о том, что впереди непочатый край работы. Там подпишем протокол, который с вашими коллегами проработаем сегодня».

Позже он рассказал «Реальному времени», что по итогам 6 месяцев товарооборот между двумя республиками составил $529 млн, а к концу должен удвоиться и составить почти $1 млрд. Таково задание Совмина Белоруссии. «Сейчас есть замедление в росте товарооборота, что вызвано известными причинами. Но это поправимо. «Белнефтехим» экспортирует в республику волокно, кордную ткань, шины на КАМАЗ, нефтехимические фракции, а из Татарстана поставляет ацетон, синтетический каучук, техуглерод. Эти экспортные позиции перечислил и.о. председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков при подходе президента РТ и его гостя, после чего вручил на память загадочное изделие из мореного дуба, которому больше 1000 лет. Что хранилось в зеленой коробке, журналистам не показали.

Владимир Семашко рассказал, что по итогам 6 месяцев товарооборот между двумя республиками составил $529 млн, а к концу должен удвоиться и составить почти $1 млрд

Предугадывая спрос

Тем временем один из главных стендов на выставке традиционно развернули предприятия Группы компаний ТАИФ. Рустам Минниханов надолго задержался у экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», где генеральный директор общества Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков.



«По производству синтетических каучуков входим в топ-10 в мире. Сейчас синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» производит 730 тыс. тонн в год. Перед нами стоит задача — довести объемы до миллиона тонн в год», — сообщил Азат Бикмурзин.

Причем речь идет не только об уже выпускаемых видах продукции, но и об освоении новых направлений:

«Сейчас занимаемся разработкой новых видов каучука — это дивинил-стирольный каучук. На будущий год, в мае, планируем запустить. Он будет нацелен на производство шин премиального сегмента. Так называемых «зеленых» шин, обеспечивающих экономию топлива, низкий уровень шума, высокую износостойкость и уровень сцепления с дорогой. Это каучуки пятого поколения, которые и на момент запуска производства будут востребованы рынком, и на протяжении минимум десяти лет в перспективе. Это премиальный рынок», — рассказал об одном из направлений развития «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

«Сейчас такие каучуки выпускают немногие компании?» — уточнил Рустам Минниханов.

«Да, всего пара компаний в мире наладила выпуск пятого поколения каучуков», — подтвердил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Рустам Минниханов надолго задержался у экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», где Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков

«Установка, на которой будут выпускаться эти каучуки, уникальна. Она не только позволяет производить каучуки пятого поколения, но и предусматривает возможность выпуска так называемых термоэластопластов, то есть добавок для производства хороших битумов. До 10 тыс. тонн мы такой продукции планируем выпускать на этой установке», — поделился Азат Бикмурзин. Термоэластопласты нужны для строительства дорог, обладающих большим ресурсом, сопротивляемостью к перепадам температур и влажности. Именно такой асфальт нужен российским регионам.

За еще один уже реализованный проект — организацию производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ), ПАО «Нижнекамскнефтехим» было удостоено диплома I степени в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» конкурса «Лучший экспонат. Лучший проект или лучшее техническое решение», традиционно проходящего в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.



Новинкой этого года также стал металлоценовый полиэтилен, за который Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» получил «Казаньоргсинтез».



Ростехнадзор увидел ТЭК в лицах

Всю экспозицию в течение полутора часов вместе с президентом осматривал Александр Трембицкий. На входе в смотровой зал гостей удивлял огромный зеркально-черный экран экспозиции «Татнефти», у которой им доложили о ходе публичных обсуждений строительства малеинового комплекса в Альметьевске, после чего делегация последовала к экспозициям «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16, «Таграс-Холдинга» и РИТЭК, где обстоятельно выслушала выступления первых лиц.

Интересно, что самым первым объектом на пути президента оказалась полевая кухня, выставленная чувашскими машиностроителями на улице перед входом в павильон. Здесь президент задержался на 10 минут, детально спрашивая, можно ли приготовить горячее питание для вахтовиков на месторождении. Чуваши из фирмы «Абат» (поставщик кухонного оборудования для Универсиады-2013) уверяли, что можно не только готовить, но и даже помыть посуду в этом вагончике. По окончании им оставалось потирать руки от предвкушения будущих контрактов с нефтяниками.

У полевой кухни, выставленной чувашскими машиностроителями на улице перед входом в павильон, президент задержался на 10 минут, детально спрашивая, можно ли приготовить горячее питание для вахтовиков на месторождении

Сверхобеспеченность запасами позволяет откладывать разработку

Тема достижений татарстанского ТЭК сменилась обсуждением вечной проблемы российской нефтянки — как сохранить добычу на поздних истощенных месторождениях?

Гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров считает, что в традиционных регионах добычи применение новых технологий является главным залогом развития нефтегазовых компаний, однако уровень проникновения третичных методов добычи все равно остается низким и нуждается в государственной поддержке. По его словам, ими вынуждены пользоваться те компании, которые не имеют в активе месторождений с большими запасами. «В лидерах применения КИН — это те, у кого сырьевая база небольшая, — сказал он. — Это «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и «Татнефть». Поэтому они больше всего занимаются методами повышения нефтеотдачи пластов. Это тот основной запас, который надо использовать».

Между тем в «Роснефти» и «Газпромнефти» не занимаются этим так кропотливо, так как имеют сверхзапасы на 50 лет вперед. «Сверхобеспеченность части российских компаний запасами на более чем 50-летний срок позволяет им откладывать разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) на неопределенное время», — отметил Шпуров. По его оценке, сегодня в структуре суммарной добычи нефти они составляют не более 6,5%, а в случае отсутствия господдержки к 2030 году эта величина не превысит 10%, прогнозирует он.

Но ошибочно считать, что внедрение новых технологий — это каприз старых нефтяников, которые не хотят терять ни капли тяжелой нефти. По словам Игоря Шпурова, препятствием для их внедрения являются высокая стоимость пилотных проектов, отсутствие отраслевой методики эффективности технологий и недоверие Минфина РФ и банков. Для устранения этих барьеров Минприроды поручило подготовить парк технологий и программного обеспечения, цель которого — создание механизма системного импортозамещения. По словам Шпурова, теперь разработчики технологий будут выносить их на экспертно-технический совет, проходить экспертизу и получать официальные рекомендации. «Мы полагаем, что он будет создан на базе Евразийского союза экспертов по недропользованию». Тогда, по мысли Шпурова, появится доверие к ним от финансовых институтов и банков, инвестфондов, которого сегодня нет, и, возможно, откроется софинансирование со стороны государства. Правда, он сторонник того, чтобы налоговые льготы давались в рамках проектного финансирования, как это делается для Приобского месторождения у «Роснефти».

Игорь Шпуров считает, что в традиционных регионах добычи применение новых технологий является главным залогом развития нефтегазовых компаний, однако уровень проникновения третичных методов добычи все равно остается низким и нуждается в государственной поддержке

Нефтянка в налоговом удушье

Геннадий Шмаль (на фото на постере) раскритиковал существующий налоговый режим, назвав его не иначе как «налоговое удушье». «Сегодня увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, включающее повышение ставки на добычу полезных ископаемых, рост экспортных пошлин привели к тому, что вся налоговая конструкция при высоких мировых ценах стала для многих компаний несправедливой. Особенно это касается малых и средних нефтяных компаний», — заявил он.

К стратегическим ошибкам в развитии отрасли он отнес отмену налоговых льгот в нефтянке. «В генеральной налоговой схеме развития нефтяной промышленности должны наконец быть разработаны методы налоговой защиты новых инвестиций, налоговые методы стимулирования научно-технического прогресса, шире применяться налоговые каникулы и налоговые кредиты. Отмена инвестиционной льготы, как и отмена налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы, — серьезные ошибки в проведении налоговой реформы. Подобные факты говорят об утрате перспективы, стратегического мышления. И сложность текущих, сегодняшних задач здесь вряд ли может служить оправданием», — возмущался он. Речь не идет о так называемом «разбазаривании национального богатства». Только официально рассчитанных запасов хватает не менее чем на 50 лет, и это без Восточно-Сибирской провинции и северных шельфов. Он уверен, что лучшего «локомотива» для российской экономики, чем нефтегазовый комплекс, сегодня нет.



1 / 47 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов