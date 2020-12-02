Пять поручений Владимира Путина: от создания газохимкластера до поддержки индустрии полимеров

Будущее российской нефтегазохимии в режиме видеоконференции обсуждали в Тобольске

В Тобольске на совещании с Владимиром Путиным обсудили рост спроса на нефтегазохимическую продукцию, опережающий спрос на нефть, развитие отечественного рынка сбыта полимеров и экспансию российской продукции на рынок глобальный. Встреча была посвящена стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли и прошла под руководством президента России. На совещании с участием генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, представлявшими Татарстан, также обсудили вопросы поддержки производства синтетических каучуков, создания газохимического кластера на Ямале и необходимости комплексной ревизии регулирования процессов внедрения в строительной отрасли инновационных материалов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Путин: «Над чем работать — есть»

— Мы с вами проводим совещание в Тобольске, который за последние годы без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазовой химии. За 7 лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион, да и нашу страну, в число лидеров, — этими словами президент России открыл совещание.

Последний раз Владимир Путин был в этом городе в 2013-м, когда дал старт производству на заводе «Тобольск-полимер». В этот визит президент России посетил вышедший с опережением на полную мощность крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» (принадлежит СИБУРу) и провел совещание по развитию отрасли.

Президент России посетил крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим». Фото: kremlin.ru

Пандемия COVID-19 привнесла в процесс обсуждения столь важного для экономики страны вопроса свои нюансы: совещание пришлось проводить в режиме ВКС, соединившей в режиме онлайн с Тобольском руководство целого ряда российских министерств и крупнейших нефтегазохимических компаний страны. Татарстан на совещании представляли генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Как отметил президент России, еще 7 лет назад, он подчеркивал, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка отечественных производителей, работающих в этой отрасли — одна из ключевых задач государственной промышленной политики России. Сделано за это время было немало: в крупнотоннажной отрасли практически завершена программа импортзамещения. При общем годовом производстве в 5,3 млн тонн продукции, на импорт приходится лишь 0,3 млн тонн.

— А вот в малотоннажной химии — другая картина: 1,4 млн тонн мы такой продукции еще импортируем. При производстве 3,7 млн тонн. Над чем работать, совершенно очевидно — есть. Кстати говоря, в европейских странах, в европейских экономиках, примерно 30—40 процентов от выпуска всей химической продукции — малотоннажная химия. У нас — только 15 процентов, — указал перспективное направление развития отрасли президент.

«В европейских странах, в европейских экономиках, примерно 30—40 процентов от выпуска всей химической продукции — малотоннажная химия. У нас — только 15 процентов», — указал перспективное направление развития отрасли президент. Фото: ofhoreca.ru

— Внутренний спрос тут, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим и дефицит закрывается за счет импорта. По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100 процентов. Конечно, такое положение нужно менять, — добавил Владимир Путин.

14 проектов на 5 триллионов рублей

У российской нефтегазохимии огромный потенциал роста, отметил президент России. И для его реализации есть все необходимое: мощная сырьевая база, передовые технологии, квалифицированные кадры. Развитие нефтегазохимической отрасли очень выгодное дело, подчеркнул Владимир Путин и пояснил почему:

— Темпы роста мирового спроста (на продукцию нефтегазохимии, — прим. ред.) под 4 процента. А за 5 лет спрос на нефть всего в 1 процент укладывается. А потом будет и вовсе снижение до 0,1 процента. Повторю: нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей.

Речь идет о 14 масштабных проектах, в ходе реализации которых будут созданы 17 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Впрочем, мультипликативный эффект обещает быть в разы большим и повлечь за собой взрывное развитие смежных отраслей. Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания анонсировал еще один крупный проект: в Минэнерго уже создана рабочая группа по строительству газоперерабатывающего и газохимического комплексов на Ямале. Арктический кластер, по предварительным оценкам, обойдется в 2 трлн рублей, при этом создаст свыше 22 тыс. новых рабочих мест и обеспечит объемы несырьевого экспорта на сумму в 125 млрд рублей в год.

Александр Новак в ходе совещания анонсировал еще один крупный проект: в Минэнерго уже создана рабочая группа по строительству газоперерабатывающего и газохимического комплексов на Ямале. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин от имени руководства страны пообещал подобным начинаниям всестороннюю поддержку. В частности в октябре текущего года Госдума России приняла, а президент подписал, закон, устанавливающий обратный акциз на этан и СУГ, в обмен на инвестиции в развитие производств по переработке этого сырья.

Воспользовавшись моментом, от имени нефтехимических компаний слово взял Вагит Алекперов — президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ:

— Мы говорим о газохимии, но за скобками осталась нефтехимия. Есть уникальное сырье — пропилен, который сегодня необходимо вовлекать в производство полимерных материалов. В целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтехимических продуктов, желательно рассмотреть возможность стимулирования наравне с СУГ и этаном пропилены, которые идут как нефтехимическое сырье на нефтеперерабатывающие производства, — подчеркнул он.

Коллегу поддержал председатель совета директоров АО «НК «Роснефть» Игорь Сечин:

— Просьба расширить эту поддержку на проекты, для которых сырьем является нафта, — обратился он к президенту.

«Просьба расширить поддержку на проекты, для которых сырьем является нафта», — обратился к президенту Игорь Сечин. Фото: kremlin.ru

Не так давно о необходимости такой поддержки нефтехимических компаний говорило и руководство Группы ТАИФ.

Необходимо развивать российский рынок потребления

Столь активный рост нефтегазохимической отрасли, естественно, требует расширения и рынка сбыта. Здесь Владимир Путин, признавая необходимость освоения глобальных пространств, приоритет рекомендует сместить в сторону развития отечественного, внутреннего рынка потребления.

— Актуальная задача — сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать. Собственный формировать рынок. Прежде всего — внутренний. В России, как и во всем мире полимерная продукция широко востребована. В строительстве, в медицине, в ЖКХ, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки. Причем в разы. В том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения, в сравнении с устаревшими материалам, совершенно очевидна. Ну вот, для примера, в ЖКХ: полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водоводов и канализации. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35 процентов. А в той же Европе, о которой я упоминал, 85 процентов, — обратился Владимир Путин к участникам совещания.

Вагит Алекперов предложил расширить сферу использования полиэтиленовых труб еще одним направлением:

— Сегодня у нас есть СНИПы по использованию полиэтиленовых труб и в коммунальной сфере, и в газе, но, к сожалению, нет СНИПов по использованию полимерных решений в добыче нефти и газа и при строительстве нефтепромысловых нефтепроводов, — отметил он.

«Сегодня у нас есть СНИПы по использованию полиэтиленовых труб и в коммунальной сфере, и в газе, но, к сожалению, нет СНИПов по использованию полимерных решений в добыче нефти и газа и при строительстве нефтепромысловых нефтепроводов», — отметил Вагит Алекперов. Фото: kremlin.ru

Между тем в Саудовской Аравии уже по достоинству оценили возможности, которые предоставляет этот материал. В год там в ходе ремонта нефтепроводов производят замену и укладку новых участков трубопроводов, общей протяженностью более 400 км. Свой первый опытный участок из полиэтиленовых труб уложил и ЛУКОЙЛ. В Самарской области. Нареканий — нет.

Поручения правительству

Подводя итоги совещания, Владимир Путин дал пять поручений правительству России.

Первое — объемы выпуска малотоннажной и среднетоннажной химической продукции к 2030 году должны вырасти на 70 процентов к уровню текущего года. Для этого необходимо подготовить комплекс мер по развитию направления, определить перечень приоритетных проектов, способных оказать комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и дать широкий мультипликативный эффект.

— Второе. — Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков. На них сейчас действительно широкий спрос, и прогноз показывает, что он вряд ли будет уменьшаться. Они нужны нам для динамичного развития автомобильной промышленности (автомобильная промышленность тоже будет подниматься без всяких сомнений, когда пандемия пройдёт), авиастроения, для производства целого ряда военной техники, во многих других отраслях, — подчеркнул президент.

— Мы готовы направлять в нынешние сложные времена для синтетических каучуков примерно до трех млрд рублей, — обозначил готовность федерального центра поддержать необходимые стране производства министр финансов Антон Силуанов.

«Мы готовы направлять в нынешние сложные времена для синтетических каучуков примерно до трех млрд рублей», — сообщил министр финансов Антон Силуанов. Фото: Максим Платонов

Третье поручение президента — расширить сферы и объемы использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения.

— Без этого нам очень трудно будет создавать производство, если собственного рынка не будет. А мы видим, насколько это эффективно используется в целом ряде стран и экономик. Это приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии. Кроме того, возрастут и сроки службы, сократятся расходы на эксплуатацию сетей, — подчеркнул Владимир Путин.

Четвертым поручением президент распорядился провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. В том числе речь идет о внедрении сводов и правил для внедрения инновационных материалов и технологий, производимых нефтехимическим сектором.

— Я поддерживаю предложение вице-премьера (Марата Хуснуллина, — прим. ред.) о том, чтобы и руководители предприятий отрасли также включились бы активно в эту работу, а не ждали, когда манна с небес упадет, — сами включились в эту работу, предлагали эти решения, указывали на проблемы, которые мешают работать, и таким образом, работая совместно, мы быстрее выйдем на нужное нам регулирование.

Наконец, пятое поручение — разработать меры налогового и неналогового стимулирования в области использования в производстве вторичных полимеров для минимизации негативного влияния на климат и экологию, а также для повышения конкурентных преимуществ российской продукции нефтегазохимии. При этом Владимир Путин подчеркнул, что уже не раз говорил, о том, что с точки зрения нагрузки на окружающую среду, производство пластиков в 13 раз чище, чем черная и цветная металлургия.

Пятое поручение — разработать меры налогового и неналогового стимулирования в области использования в производстве вторичных полимеров для минимизации негативного влияния на климат и экологию, а также для повышения конкурентных преимуществ российской продукции нефтегазохимии. Фото: kremlin.ru

— Рассчитываю, что все эти решения положительно скажутся на ситуации в отрасли и дадут дополнительный стимул развитию всей российской экономики, — добавил президент России в завершение совещания.