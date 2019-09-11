Руководство региональной компании Siemens в России и АО «ТАИФ» обсудили совместные проекты
Президент компании Siemens в России Александр Либеров и вице-президент Дитрих Меллер посетили главный офис АО «ТАИФ».
Во время встречи с руководством головной компании Группы ТАИФ речь шла о уже реализованных и находящихся на стадии реализации проектах. ГК ТАИФ представляли генеральный директор АО «ТАИФ», председатель советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрат Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, председатель совета директоров АО «ТГК-16» Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.
Группу компаний ТАИФ и компанию Siemens связывают давние деловые отношения. В настоящее время компания Siemens в России принимает участие в реализации проекта «Этилен-600» и строительстве ПГУ ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Siemens также является одним из претендентов на право получить контракт на строительство ПГУ ТЭС для ПАО «Казаньоргсинтез».ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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