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ООО ТАИФ-НК АЗС

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ООО ТАИФ-НК АЗС
Фото: Максим Платонов

Общая информация

В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС».

В результате преобразований количество эксплуатируемых АЗС увеличилось до 220. ООО «ТАИФ-НК АЗС» стало крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Республики Татарстан. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%.

Компания имеет автозаправочные станции и в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

В сети АЗС ГК ТАИФ реализуются нефтепродукты, которые напрямую поступают с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Астрономическая, 5/19
  • Телефон: 8 (800) 333-08-10
  • Email: office@taif-azs.ru
  • Сайт: www.taifazs.ru

Дата последнего обновления: 21.07.2020

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