ООО ТАИФ-НК АЗС
Общая информация
В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС».
В результате преобразований количество эксплуатируемых АЗС увеличилось до 220. ООО «ТАИФ-НК АЗС» стало крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Республики Татарстан. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%.
Компания имеет автозаправочные станции и в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.
В сети АЗС ГК ТАИФ реализуются нефтепродукты, которые напрямую поступают с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Астрономическая, 5/19
- Телефон: 8 (800) 333-08-10
- Email: office@taif-azs.ru
- Сайт: www.taifazs.ru
Дата последнего обновления: 21.07.2020