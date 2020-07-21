ООО ТАИФ-НК АЗС

Фото: Максим Платонов

Общая информация

В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС».

В результате преобразований количество эксплуатируемых АЗС увеличилось до 220. ООО «ТАИФ-НК АЗС» стало крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Республики Татарстан. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%.

Компания имеет автозаправочные станции и в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

В сети АЗС ГК ТАИФ реализуются нефтепродукты, которые напрямую поступают с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».



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