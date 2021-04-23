СИБУР и ТАИФ объединяют нефтегазохимический бизнес

Фото: Арсений Фавстрицкий

Сделка принесет масштабный синергетический эффект



Сегодня, 23 апреля, произошло знаковое событие в нефтегазохимической отрасли России. Руководителями компаний СИБУР и ТАИФ было объявлено о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний.

В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова было официально озвучено, что в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

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Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта, приведет к созданию новых рабочих мест и даст новые возможности решения вопросов устойчивого развития и экологии.

Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D-блока, а также повышения операционной эффективности активов. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы и сохранит накопленный ТАИФом опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы.

Конов: «ТАИФ — это уникальный продуктовый портфель и технологии

После торжественного подписания вице-премьер России Александр Новак заявил:

— Мы сегодня действительно присутствуем при знаковом событии для нефтегазохимической отрасли нашей страны — объединении двух наших крупнейших компаний, создании единой компании на базе СИБУРа и ТАИФа. Это даст дополнительный драйвер для развития этой отрасли. Темпы роста нефтегазохимии во всем мире выше темпов роста мировой экономики до полутора раз, есть огромные перспективы. Наша страна имеет огромные запасы углеводорода и должна на мировых рынках занимать лидерские позиции, для этого отрасль будет развиваться, и правительство РФ создает условия. Недавно были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать механизм обратного акциза для того, чтобы стимулировать использование этана, СУГ в нефтегазохимии. Такие меры должны дать дополнительный импульс для развития этой отрасли, которая, в свою очередь, при более глубоком использовании наших природных ресурсов дает более высокую добавленную стоимость. При этом мы считаем, что на период ближайших десятилетий объем инвестиций в эту отрасль может составить около 70 млрд долларов, будет создано около 10 тыс. мест. Это даст доходы в бюджеты всех уровней. Сегодняшнее событие — импульс для развития нефтегазохимии и тех регионов, которыми представлены компании. Мы надеемся, что планы компании будут реализованы, уверен, что все получится и компания станет сильным мировым лидером.

Поздравил со знаковым событием президент Татарстана Рустам Минниханов:



— Я хотел бы поздравить наших коллег, Группу компаний ТАИФ, компанию СИБУР с этим знаковым событием. Компания СИБУР всегда была нашим партнером. По многим проектам мы вместе работали, друг друга хорошо знаем, и в современных условиях федеральное правительство приняло такое решение, чтобы реализовывать большие проекты в нефтегазовой сфере — это слияние даст очень серьезный эффект. Я уверен, что объемы на предприятиях «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» должны вырасти в два раза. Это значит рабочие места, доходы в бюджет. Мы считаем, что для Республики Татарстан нефтехимия — это точка роста, и будем поддерживать эти проекты. Желаю нам успешной хорошей работы.

Как отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, Группа ТАИФ обладает уникальным продуктовым портфелем и технологиями, которые вместе с компетенциями СИБУРа позволят объединенной компании успешно реализовать амбициозную программу роста. «Объединение наших активов и профессиональных команд позволит повысить производительность ведущих нефтегазохимических предприятий и существенно усилить позиции российской нефтехимии на глобальном рынке», — выразил надежду Дмитрий Конов.



— ТАИФ и СИБУР очень динамично развивались последние годы. Мы понимаем, что правительство страны видит нефтегазохимию важным ресурсом в реализации ряда национальных проектов, — продолжил Дмитрий Конов. — В увеличении несырьевого экспорта, глубины переработки углеводородного сырья мы, объединив усилия, можем сделать гораздо больше, чем обе компании сделали это на сегодня. Я рад за трудовые коллективы обеих компаний, которым мы искренне признательны. Мы очень ценим человеческий ресурс, компетенции, опыт сотрудников ТАИФа и уверены, что с этими ресурсами две российские компании, объединившись, сделают гораздо больше и с точки зрения развития страны, и развития регионов присутствия. В первую очередь, в контексте сегодняшней сделки — в Татарстане мы можем сделать много. Это будет видно и в физически созданных новых производствах, и в высоком уровне доходов наших сотрудников, новых рабочих местах и развитии смежных областей.

В свою очередь председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон рассказал:



— Хочу вспомнить историю. Первая идея, что это надо сделать, Рустам Нургалиевич, вы помните, родилась 10 лет назад. Большие инвестиции сделал СИБУР в сырьевую базу. Дух этих компаний чем похож: они стремятся делать самые современные инвестпроекты, выходить на новые продукты. Рустам Нургалиевич сказал, через 3—4 года, а не через 10 лет мы увидим результаты объединения. В какой-то части совещание, которое проводил из Тобольска Владимир Владимирович, что надо развивать нефтегазохимию, подтолкнуло, и они решились и договорились. За объединенную компанию, чтобы она семимильными шагами делала инвестиции и достойное место на мировом нефтегазовом рынке завоевала!

Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что объединение компаний несет в себе огромный потенциал для развития отечественной нефтегазохимии.

«Группе ТАИФ это позволит существенно ускорить реализацию проектов, вошедших в Стратегию развития Группы ТАИФ до 2030 года, размер инвестиций по которым в ближайшие 10 лет составит более 1,5 трлн рублей, повысить производительность наших предприятий, расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции. К 2030 году ожидается существенное увеличение налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан до 50 млрд рублей в год. И с сегодняшнего дня мы гарантированы обеспечением целевыми качественными ресурсами, которых всю жизнь, как воздуха, не хватало», — сказал Альберт Шигабутдинов.

Арсений Фавстрицкий, фото московского филиала ТНВ