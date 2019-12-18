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АО «ТАИФ» стало партнером Российского футбольного союза

17:55, 18.12.2019 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
АО «ТАИФ» стало партнером Российского футбольного союза
Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Москве, во время третьего заседания попечительского совета Российского футбольного союза, между АО «ТАИФ» (головная компания ГК ТАИФ) и РФС был подписан меморандум.

Согласно документу, АО «ТАИФ» и РФС планируют вместе заниматься поддержкой и популяризацией российского футбола и пропагандой здорового образа жизни. АО «ТАИФ» присвоен титул «Партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах».

Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.

СпортФутбол Татарстан
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