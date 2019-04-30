Президент РТ подписал указ о награждении замгендиректора АО «ТАИФ» Ильгиза Латыпова

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоен заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов.

Соответствующий указ с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи в области строительства и многолетнюю плодотворную работу» был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 19 апреля текущего года.

Напомним, ранее распоряжением Рустама Минниханова благодарности «За плодотворный труд и большой вклад в строительство социально значимых объектов» президента Татарстана удостоен ряд специалистов Группы компаний ТАИФ. В числе награжденных — главный специалист по инженерным коммуникациям службы инженерных коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ» Марат Бакиров, начальник службы инженерных коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту акционерного общества Константин Будилин и ведущий инженер-сметчик сметно-экономической службы коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту Светлана Гарифуллина.