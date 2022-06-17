Акцент на комфорт и оригинальность

Как возводился необычный ЖК «Кристалл» и современные офисы от ТАИФа. Часть 2

«Нам очень хотелось сделать для Казани что-то по-настоящему интересное», — вспоминает о работе над жилым комплексом «Кристалл» архитектор Дмитрий Величкин. Такой подход — комфорт и оригинальность архитектуры — отмечается во всех зданиях, возведенных Группой ТАИФ. «Реальное время» публикует вторую часть цикла статей, посвященных строительным проектам ТАИФа. В новом материале — история знаменитого «зеленого дома» на левом берегу Казанки и административных центров города.

Принесенная ветром идея

Проект казанского жилого комплекса «Кристалл» на левом берегу Казанки на ул. Гоголя, 24 разработали представители известной дизайнерской мастерской — московские архитекторы Дмитрий Величкин и Николай Голованов. Разновысотное (от 2 до 17 этажей) здание сложной формы формирует новый силуэт южной панорамы Казани. Состоит из жилых корпусов, ресторанного и спортивно-оздоровительного блоков, имеет развитую обслуживающую инфраструктуру, включая бассейн. Благодаря необычному расположению корпусов архитекторам удалось «поймать» максимум солнечного света и речные панорамы.

— Нам очень хотелось сделать для Казани что-то по-настоящему интересное, — рассказывает архитектор Дмитрий Величкин. — Мы приехали сюда зимой, мороз был минус 35. Стояли на площадке будущего строительства, и вдруг с просторов Казанки подул сильный ветер. С этой мыслью «Вот пронесся ветер…» взяли в руки карандаши и начали работать над проектом, подумав, почему бы не попытаться пойти по пути создания первичного первородного материала, как будто ветер пронесся по этой кривой и своим могуществом поставил форму именно так, а не как человек начертил бы по линейке. Появился образ — сначала крупная форма расставилась сильным ветром, а потом уже возникли ее вторичные признаки — мелкие формы. Они тоже подчинены воле, но уже другого порядка. Вот что легло в основу философии данного образа.

Посещение М.Ш. Шаймиевым строящегося жилого комплекса «Кристалл». Фото: из архива АО «ТАИФ»

Примечателен еще один объект ТАИФа — жилой дом на ул. Патриса Лумумбы, 44. Заказчиком выступила фирма «Мета-ТАИФ», совместно с ней проект разработала персональная творческая мастерская архитектора Ю.В. Гребнева. Общая площадь здания — более 24 тыс. кв. м. В городе это был первый дом клубного типа, где под одной крышей располагаются комфортные квартиры, паркинг, ресторан, спортзал и бассейн. При возведении здания использовали самые современные технологии и материалы. Дом полностью автономен в части инженерных коммуникаций: у него своя котельная и артезианская скважина.

Первый дом клубного типа, где под одной крышей располагаются комфортные квартиры, паркинг, ресторан, спортзал и бассейн. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Современные офисы от ТАИФа

ТАИФ стал первопроходцем в освоении новых подходов и при возведении в республике административных зданий, где реализованы самые смелые и яркие идеи и получен высокий результат и качество работы. Эти строения полностью удовлетворяют запросам татарстанских компаний на современное и комфортное офисное пространство. Строители ТАИФа внедряют передовые технологии в оформлении офисов, ориентируются на мировые стандарты в планировке и качестве строительных работ.

Наглядным примером может служить головной офис ТАИФа на ул. Щапова, 27. За годы работы холдинг сменил несколько штаб-квартир: переезжал с ул. Кирова на Гвардейскую и Комлева (сейчас Муштари), но было очевидно, что компания нуждается в собственном здании, соответствующем масштабам деятельности и современным требованиям. Здание на Щапова общей площадью 5,7 тыс. кв. м начали строить в 2001-м и сдали в 2002 году. Эскизный проект выполнило архитектурное бюро «Атриум», автор проекта — архитектор Владимир Галузо.

ТАИФ стал первопроходцем в освоении новых подходов при возведении административных центров. Наглядным примером может служить головной офис ТАИФа на ул. Щапова, 27. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Стояла задача расположить крупное административное здание с минимальным вмешательством в историческую застройку улицы. Поэтому на красную линию вынесли сомасштабный среде двухэтажный объем, а основное здание возвели в глубине участка. Роль доминанты, замыкающей вид при подъеме по улице, стала башня-лестница с куполом и шпилем. Кованая решетка обрамляла верх кирпичного забора и парадный въезд. Уникальность объекта дополняли панорамные лифты и индивидуальная котельная на крыше. В целом офис ТАИФа смотрелся свежо и оригинально. Но компания росла, как и ее штат, в группе задумались над пристроем к зданию.

Комплекс должен был быть воплощением креативности, соответствующим амбициям и достижениям компании. Фото: Роман Хасаев

Пристрой к зданию — своеобразный корабль из стекла и металла площадью свыше 13 тыс. кв. м — начали строить в 2008 году. Комплекс должен был быть не обычным строением, а воплощением креативности, соответствующим амбициям и достижениям компании. Сооружение задумывалось вместительным и в то же время визуально легким и прозрачным. Поэтому к работе над проектом также привлекли знакомых по предыдущим строительным проектам Группы ТАИФ московских архитекторов Дмитрия Величкина и Николая Голованова.

— К моменту начала строительства офисного здания для ТАИФа мы уже успели заразить заказчика интересом к смелым характеристикам современности, которые базируются на принципе применения контрастных материалов, таких, например, как металл и стекло. При строительстве фасадов здания использовалось спайдерное остекление. Насколько мне известно, в практике современного строительства в Казани это был первый опыт, — говорил архитектор Дмитрий Величкин.

Время шло, и у ТАИФа вновь назрела необходимость в новых площадях. В 2013 году появились планы построить еще одно офисное здание, которое расположилось на перекрестке улиц Пушкина и Бассейной.

Компания стремилась органично вписать его в архитектурный облик квартала — соединить здание с соседними постройками с минимальным вмешательством, привнести новое, не разрушив историческую среду Казани. Понимая всю серьезность строительства в центре города, руководство ТАИФа несколько раз обсуждало проект здания с архитектурной общественностью города. После долгих профессиональных дискуссий удалось создать современный офис, который гармонично вписался в городской дизайн. Здание на ул. Пушкина, 76 продолжает архитектурную стилистику офиса на Щапова. В его внешнем облике также использовано витражное остекление. Офис удачно перекликается со зданиями Госсовета и Верховного суда РТ.

В 2013 году появились планы построить еще одно офисное здание, которое расположилось на перекрестке улиц Пушкина и Бассейной. Фото: Роман Хасаев

Рабочее пространство в офисном здании организовано демократично — по модели Оpen Space. Такой дизайн подходит компании, обладающей сильным командным духом. Офисные помещения размещены на пяти этажах, а нижний отдан под подземную парковку. На крыше здания расположена крытая терраса. Общая же площадь офисного центра составляет 4,5 тыс. кв. м.

Первым гостем в новом офисе стал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: из архива АО «ТАИФ»

В 2021 году был сдан еще один объект — новый бизнес-центр в 12 этажей (4 подземных и 7 надземных) по улице Пушкина, 80. Посылом к строительству стала насущная необходимость создания в Татарстане Центра нефтехимии и нефтепереработки — удобной площадки для встреч самого высокого уровня с региональными и зарубежными партнерами.

— Здание полностью интегрировано в окружающую среду. Конфигурация бизнес-центра учитывает градостроительные оси окружающей застройки. Пластика его объемов подчинена поворотам осей улиц. Таким образом, среди комплекса образуется своеобразная внутренняя улица, идущая параллельно улице Пушкина. Что делает объем комплекса более прозрачным и открытым панораме Казанки, — подчеркивает архитектор Николай Голованов.

Перепад рельефа участка по направлению к берегу позволил организовать въезд в четырехуровневую подземную стоянку. Здание соразмерно высоте окружающей застройки и, по словам экспертов, гармонично обрамляет одну из сторон площади перед НКЦ. Изюминкой центра стали атриумы, стеклопакеты которых изготовили с применением аэрогеля — «вспененного» стекла. Благодаря современной технологии в здание не попадает прямой солнечный свет, а лишь рассеянный. Поэтому внутри всегда приятное освещение и комфортная температура. Кроме того, это единственный в Казани объект, где вертолетная площадка одновременно служит и смотровой — отсюда открывается прекрасная панорама города.

Уникальность подхода к реализации проекта, нестандартные архитектурные решения, сложность и многогранность объекта настолько масштабны, что ему будет посвящен отдельный материал на страницах «Реального времени».

В декабре 2019 года был сдан еще один объект — новый бизнес-центр по улице Пушкина,80. Фото: из архива АО «ТАИФ»

В структуре ТАИФа находятся еще несколько офисных центров, в которых провели масштабные реконструкции. Административные здания на Зинина, 10 (6 этажей) и 10а (2 этажа) первоначально проектировались как дома гостиничного типа для иностранных специалистов, но там располагалась детская поликлиника. В 2001 году объект передали «ТАИФ-Телкому». Перед заездом провели капремонт с полной заменой кровли, внутренних инженерных сетей, утепления наружных стен минераловатной плитой Rockwool.

Пятиэтажное здание на Академической, 2 общей площадью 7 тыс. кв. м сдали в 2003 году. ТАИФ приобрел недостроенный гостиничный комплекс и перепрофилировал в бизнес-центр, создав гармоничный сомасштабный окружающей среде архитектурный ансамбль.

ТАИФом также построен головной офис Пенсионного фонда РФ по РТ в центре Казани. Фото: www.taifst.ru

ТАИФ для каждого

Важным направлением социальной политики для ТАИФа всегда было предоставление работникам возможностей и комфортных условий для улучшения здоровья, отдыха, занятия спортом, а также обеспечение образования и поддержания здоровья их детей. Впрочем, руководство компании мыслит глобальнее, видя свою задачу в улучшении качества жизни населения всей республики.

К примеру, деятельность ТАИФа тесно связана с развитием Казани и Нижнекамска. На средства группы строятся поликлиники, спортивные объекты, административные здания социального назначения. Построенный организацией холдинга головной офис Пенсионного фонда РФ по РТ стал одним из главных архитектурных акцентов в центре Казани. Дугообразное 10-этажное главное здание фонда имеет малоэтажные крылья, раскинувшиеся на две параллельные улицы. Центральную часть занимает ПФР по РТ, в крыле по улице Некрасова — офис фонда Вахитовского района Казани, а крыло по ул. Пушкина отдали под музей Федора Шаляпина. Здание удачно вписалось в местную среду, и посетителям сюда намного удобнее добираться.

В столице республики при участии ГК ТАИФ также построено новое здание ГИБДД РТ, куда инспекция переехала из старого и маленького сооружения и где теперь в разы быстрее и в комфортных условиях принимает автовладельцев. Десятиэтажное здание общей площадью свыше 20 тыс. кв. м сдали в 2005 году. Это было первое в Казани сооружение с навесными фасадами из керамогранита.

Торжественное открытие нового здания Управления ГИБДД МВД по РТ в Казани. Фото: из архива АО «ТАИФ»

— Потребность нового административного комплекса ГИБДД МВД по Республике Татарстан определила сама жизнь. Темпы автомобилизации республики и ее столицы, сложившиеся к концу 90-х годов, показали, что имеющимися силами на существующих площадях уже в ближайшем будущем Госавтоинспекция не сможет выполнять свои функции. Не сможет развиваться, укреплять материально-техническую базу, обрабатывать ежедневно растущие обращения граждан. Потребовалось качественно новое решение: не отдельные здания и объекты, разбросанные по городу, а полноценный комплекс, отвечающий потребностям развивающейся службы, — пояснил экс-начальник УГИБДД МВД по РТ (до 2016 г.), директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

В столице республики ТАИФом в 2005 году было построено новое здание ГИБДД РТ, куда инспекция переехала из старого и маленького сооружения. Фото: www.taifst.ru

Позднее, в 2013 году, рядом со зданием ГИБДД строители ТАИФа возвели многоуровневый паркинг общей площадью 16 тыс. кв. м. Это была первая в городе стоянка, оборудованная европейской системой «Скидата» для учета свободных машиномест. Оснащенный светодиодными лампами комплекс позволял владельцам платить за свет в 6,5 раза меньше. «Построенное для нужд города современное пятиэтажное здание многоуровневого паркинга гармонично вписалось в окружающую среду. Важную роль в его полноценном функционировании играет оснащение современным техническим оборудованием», — рассказал Амир Сафин, генеральный директор компании «ТАИФ-СТ», сдавшей паркинг. Еще один многоуровневый, но на сей раз подземный паркинг на 957 машиномест был введен в эксплуатацию в начале 2019 года. И это — тоже тема для отдельной статьи, которая будет опубликована в ближайшее время.

Сегодня невозможно представить Казань без современных жилых кварталов, административных и офисных центров, возведенных строителями ТАИФа в соответствии с высокими требованиями. Они воплотили в жизнь смелые архитектурные идеи и инновационные подходы, привлекли специалистов высочайшего класса и провели масштабную кропотливую работу, которая преобразила Казань и привнесла в ее архитектуру дух современных мировых столиц.

Продолжение следует

Часть 1 «От ликвидации ветхого жилья до строительства стадионов»