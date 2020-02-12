Минниханов поблагодарил ТАИФ и «Татнефть» за поддержку аграриев Татарстана

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На коллегии Минсельхоза Татарстана президент республики Рустам Минниханов поблагодарил нефтяные компании региона за поддержку татарстанских аграриев.



— Огромную поддержку аграриям оказывают наши нефтяные компании. Это и «Татнефть», и ТАИФ в этом году обещал оказать поддержку. Давайте им за это заранее поаплодируем, это очень серьезная поддержка.

По словам главы ведомства Марата Зяббарова, ежегодно сельхозформирования Татарстана суммарно потребляют более 180 тысяч тонн топлива, из них 140 тысяч тонн в ведомстве рассчитывают получить по льготным ценам от республиканских нефтяных компаний.

— Мы благодарны нашим нефтяникам за поддержку льготным дизтопливом. Хотя в предыдущие годы нефтяные компании равными долями отпускали до 140 тысяч тонн, надеемся на их понимание и в этом году, — заявил Зяббаров.