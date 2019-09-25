Председатель Совета директоров АО «ТАИФ» поздравил Ирека Закирова с 70-летием

Фото: АО «ТАИФ»

Генерального директора АО «Татагропромстрой» и президента Буинского землячества Ирека Закирова от своего имени и от лица АО «ТАИФ» с 70-летним юбилеем поздравил председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев.

Уважаемый Ирек Мунирович!

Искренне рад поздравить вас со знаменательной юбилейной датой — 70-летием!

Мы знаем вас как успешного руководителя, опытного управленца, энергичного и ответственного человека. Ваш весомый профессиональный опыт незаменим. Благодаря труду таких людей, как вы — трудолюбивых, искренних, с высоким чувством ответственности, целеустремленных, настоящих патриотов своего родного края — создается история нашей республики. В Татарстане вас знают, как увлеченного своим делом человека, обладающего необходимым чутьем, способного видеть перспективу на несколько шагов вперед. Присущие вам личные и деловые качества — высокий профессионализм, порядочность и деликатность в отношениях с людьми, скромность и доброжелательность, принципиальность и требовательность к себе и своим подчиненным — снискали вам огромный авторитет и уважение в профессиональном сообществе Республики Татарстан!

В день вашего юбилея от чистого сердца хочу поблагодарить вас, Ирек Мунирович, за ту огромную работу, которую вы осуществляете на посту президента Буинского землячества. Вот уже 25 лет вы являетесь его бессменным руководителем и идейным вдохновителем. Вы смогли сплотить людей, для которых объединяющим словом является любовь — любовь к своей родине, к родителям, к своим корням, родному селу. И это чувство заставляет нас искать друг друга, собираться вместе и делать добрые дела на благо родной земли. За годы работы землячество внесло весомый вклад в развитие Буинского района, было реализовано огромное количество интересных проектов и инициатив, связанных с оказанием социальной поддержки детям, инвалидам, укреплением материальной базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Огромное вам за это спасибо!

От чистого сердца желаю вам, Ирек Мунирович, крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья и благополучия, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов! Искренне желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед и приносить пользу своему родному краю!

Мира, добра и процветания вам и вашим близким!

С уважением, председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев

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