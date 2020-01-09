Рынок жилья 2010-х: крах валютной ипотеки, курс на реновацию ТЦ и реформа «долевки»

Главные события рынка недвижимости в ушедшем десятилетии

Фото: Олег Тихонов

Сфера недвижимости в 2010-е годы пережила серьезный всплеск. Если по объему ввода жилья это еще не так заметно, то по выдаче ипотечных кредитов скачок произошел более чем в 10 раз. Впрочем, в это же время аукнулись проблемы предыдущего десятилетия — на фоне просевшего рубля разразился кризис валютной ипотеки. Тем временем жилье стали активно строить в пригородах, запущенные в предыдущем десятилетии торговые центры потребовали реновации, стали появляться новые сегменты коммерческой недвижимости. «Реальное время» изучило основные вехи развития рынка недвижимости.

Рост цены во много раз больше роста ввода жилья

За последние десять лет ежегодный объем ввода жилья в России вырос почти на треть. Если в 2010 году в стране сдали 58,4 млн кв. м новых домов, то в 2018 году показатель составил уже 75,7 млн кв. метров. В Татарстане показатель вырос несколько меньше — всего на 20%. Интересно, что при этом в столице региона, Казани, рост оказался еще меньше — лишь на 12%. Причем цифра эта касается многоквартирных домов — индивидуального жилья стало вводиться даже меньше. Рекордным по вводу в Казани стал 2012 год, когда было построено около 1 млн кв. м жилья, но затем, до 2016 года, введенные площади значительно уменьшились — сейчас объем сравним с 2014 годом (804 и 800 тысяч кв. м соответственно).

Ввод жилья в 2010-е годы в России, Татарстане и Казани, млн кв. м

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 январь - ноябрь 2019 Российская Федерация 58,4 62,3 65,74 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 63,5435 Приволжский федеральный округ 14,18 15,3 16,9 16,9 16,2 15,6 15,2 13,0526 Республика Татарстан (Татарстан) 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0673 Республика Татарстан 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 январь - ноябрь 2019 жилые дома 2.026.983 2.396.091 2.399.507 2.400.275 2.404.216 2.405.540 2.406.471 2.408.098 2.409.949 2.067.266 жилые дома на 1000 человек населения 537,2 631,4 632,2 629,6 627,7 625,4 623,1 621,1 619,6 жилые дома, построенные населением 870.362 976.094 1.102.742 1.399.119 1.140.176 1.182.153 1.037.804 1.079.983 1.108.754 1.012.364 жилые дома, построенные населением на 1000 человек населения 230,6 257,2 290,6 367 297,7 307,3 268,7 278,6 285 г. Казань 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 январь - ноябрь 2019 Динамика ввода жилья в Казани 771.800 942.700 1.000.008 809.911 800.000 762.039 740.069 804.056 804.215 736.664 Индивидуальное жилье 154.900 168.300 204 226 344.415 184.000 173.654 122.127 107.845 111.828 52.044 Многоквартирное жилье 616.900 774.400 795.782 465.496 616.000 588.385 617.942 696.211 692.387 684.620 Динамика ввода соципотечного жилья в Казани 191.500 251.800 252.018 82.435 80.500 29.776 75.476 236.323 199.741 105.898 Динамика ввода инвестиционного жилья в Казани 425.300 522.600 534.059 383.061 535.500 558.609 542.466 459.888 492.646 578.722 Динамика ввода жилья в Казани на 1000 человек населения, кв. м 674,9 823,0 861,1 688,6 672,6 626,2 600,8 646,6 642,4

А вот стоимость, в отличие от объемов ввода, выросла очень сильно. Любопытно, что в 2010 году квадратный метр жилья на первичном рынке в Татарстане, согласно данным Росстата, стоил меньше, чем в среднем по России, и даже меньше, чем в Приволжском федеральном округе, — 33,2 против 36,4 и 48,1 тысячи рублей соответственно. Однако к 2019 году «квадрат» в Татарстане вырос почти в два раза — до 65,5 тысячи, что сделало жилье в регионе дороже и среднего по Приволжскому федеральному округу (50,1 тысячи, рост — 38%), и среднего по России (рост на 28%, 61,8 тысячи за «квадрат»).



«Вторичка» в России подешевела за это время на 3%, до 57,5 тысячи рублей. В ПФО аналогичный показатель вырос на треть — до 49,3 тысячи, а вот в Татарстане и на рынке старого жилья — рост, причем сразу на 81%, до 69 тысяч рублей.

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья в рублях в 2010-е годы

Первичный рынок жилья 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Изменение Российская Федерация 48.122,77 42.581,43 46.740,10 49.573,30 50.921,93 52.010,78 53.494,12 56.576,74 60.407,41 61.738,41 28% Приволжский федеральный округ 36.439,06 34.721,57 39.449,24 42.449,78 44.778,46 45.921,68 43.903,99 44.476,98 46.955,65 50.122,39 38% Республика Татарстан (Татарстан) 33.196,17 34.413,42 43.892,48 43.916,80 47.909,94 53.832,45 52.081,28 56.235,60 58.228,99 65.549,65 97% за три квартала Вторичный рынок жилья 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Российская Федерация 59.414,16 47.049,81 54.120,81 56.035,97 56.939,80 57.633,48 54.580,23 52.606,38 53.902,74 57.532,34 -3% Приволжский федеральный округ 36.597,57 37.196,00 42.279,48 47.637,29 49.834,94 51.117,19 49.187,07 45.249,13 46.908,22 49.472,48 35% Республика Татарстан (Татарстан) 38.106,62 36.456,23 43.201,96 54.919,23 55.306,15 58.712,35 59.611,54 55.699,25 60.684,53 68.972,04 81%

Ипотека скакнула в 21 раз, а валютную реструктурировали



В сфере ипотечного жилищного кредитования за последние десять лет произошел огромный скачок. На 1 января 2010 года по всей стране было выдано 128 тысяч таких кредитов. Это всего в два раза больше, чем, например, в одном только Татарстане по итогам 2019 года. По России к 1 января 2019 года скачок по числу кредитов произошел в 11 раз — почти до полутора миллионов жилищных займов. Объемы выросли еще больше — со 143 млрд до 3,01 трлн рублей, то есть в 21 раз.

Вообще, 2019 год стал пиковым за последние десять лет как по количеству, так и по объему ипотечных кредитов. Рынок очень активно развивался до 2015 года — тогда был достигнут максимум, а уже 2015 год и наступивший кризис резко уменьшили показатели — до уровня 2012 года.

В Татарстане скачок еще более заметен — с 2010 года число ипотечных кредитов выросло в 14,5 раза (с 3,8 до 54,8 тысячи), а объемы — в 35 раз (с 2,7 до 95 млрд рублей). 2019 год в регионе также стал пиковым, снижение было зафиксировано в том же 2015 году — число кредитов уменьшилось с 38,7 до 29,3 тысячи.

Выдача кредитов в рублях за 2010-е годы в России и Татарстане

Объем потребительских кредитов всего, млн руб. в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Ипотечные жилищные кредиты Количество, единиц Объем, млн руб. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2.482.889,5 176.146 170.310,5 128.004 142.967,7 01.01.2010 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3.506.664,0 392.302 418.209,0 298.213 364.634,0 01.01.2011 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5.289.180,0 587.600 745.971,0 520.658 697.417,0 01.01.2012 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7.075.352,0 739.393 1.054.073,0 690.050 1.017.316,0 01.01.2013 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8.612.537,0 878.495 1.385.357,0 823.175 1.338.731,0 01.01.2014 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8.461.421,0 1.058.641 1.808.551,0 1.012.064 1.753.294,0 01.01.2015 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5.765.755,0 710.450 1.169.240,0 699.419 1.157.760,0 01.01.2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7.100.623,0 863.803 1.481.068,0 856.521 1.472.380,0 01.01.2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 9.132.509,0 1.092.316 2.027.562,0 1.086.940 2.021.402,0 01.01.2018 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 12.366.659,0 1.476.376 3.018.156,0 1.471.809 3.012.702,0 01.01.2019 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 11.354.899,0 1.013.899 2.244.989,0 1.008.010 728.715,0 01.11.2019 Изменение с 1 января 2010 по 1 января 2019 398% 738% 1672% 1050% 2007% Изменение с 1 января 2015 по 1 января 2019 46% 39% 67% 45% 72% Республика Татарстан (Татарстан) 32.102,2 5.129 3.417,5 3.798 2.711,2 01.01.2010 Республика Татарстан (Татарстан) 77.143,0 22.955 13.662,0 18.883 11.438,0 01.01.2011 Республика Татарстан (Татарстан) 128.126,0 30.462 23.223,0 27.936 21.416,0 01.01.2012 Республика Татарстан (Татарстан) 168.689,0 32.651 30.673,0 31.531 29.925,0 01.01.2013 Республика Татарстан (Татарстан) 212.778,0 34.392 38.414,0 33.129 37.589,0 01.01.2014 Республика Татарстан (Татарстан) 202.759,0 39.699 52.953,0 38.745 52.279,0 01.01.2015 Республика Татарстан (Татарстан) 130.788,0 29.920 37.957,0 29.255 37.511,0 01.01.2016 Республика Татарстан (Татарстан) 165.781,0 36.463 49.003,0 35.918 48.723,0 01.01.2017 Республика Татарстан (Татарстан) 214.954,0 44.427 66.972,0 43.338 66.385,0 01.01.2018 Республика Татарстан (Татарстан) 323.186,0 55.893 95.770,0 54.783 95.112,0 01.01.2019 Республика Татарстан (Татарстан) 290.829,0 36.182 68.287,0 35.102 19.400,0 01.11.2019 Изменение с 1 января 2010 по 1 января 2019 907% 990% 2702% 1342% 3408% Изменение с 1 января 2015 по 1 января 2019 59% 41% 81% 41% 82%

Вообще, кризис 2014—2015 годов значительно повлиял на рынок ипотеки. В частности, вскрылась достаточно серьезная проблема валютного ипотечного кредитования, которое было популярно у многих россиян до сильного ослабления национальной валюты. Основная масса таких кредитов была взята в 2005—2008 годах — в период стабильных и невысоких по нынешним меркам курсов доллара и евро. По словам главы банка «Открытие» Михаила Задорнова, до кризиса 2008 года доля валютной ипотеки достигала 25%, к 2019 году она стала меньше 1%.



Популярность валютной ипотеки была связана и с более низкими процентами, и с тем, что в двухтысячных во многих крупных городах было обычным считать доходы и стоимость крупных покупок в валюте, и с тем, что банки более охотно одобряли нерублевую ипотеку. Стабильность курса также этому способствовала. В конце 2006 года, например, евро стоил около 34,6 рубля, доллар — 26,4 рубля. Даже к концу 2009 года, уже после активной фазы предыдущего экономического кризиса, доллар продавался меньше чем за 31 рубль. К 2013 году доллар подорожал, но всего до 33 рублей. Когда к декабрю 2015-го доллар стал стоить около 70 рублей, обладателям валютной ипотеки пришлось платить по кредиту в два раза больше, чем раньше, чаще всего в условиях неизменившейся зарплаты. Ситуация привела к митингам, предлагалось, например, рефинансировать валютные кредиты по курсу доллара на день их выдачи. В результате в апреле 2015 года запустили программу помощи ипотечным заемщикам, банки реструктурировали ипотеку по ставке не выше 12%, а государство компенсировало часть ежемесячного платежа. Программа действовала до лета 2017 года, на нее потратили 4,5 млрд рублей. Позже на программу выделили еще 2 млрд рублей, в соответствии с ней кредит должен быть изменен на рублевый по курсу не выше установленного Банком России на момент реструктуризации, а ставка должна быть не выше 11,5%.

Когда к декабрю 2015-го доллар стал стоить около 70 рублей, обладателям валютной ипотеки пришлось платить по кредиту в два раза больше, чем раньше, чаще всего в условиях неизменившейся зарплаты. Фото abnews.ru

Введение эскроу-счетов

С лета 2019 года существенно изменился порядок участия в распространенном в России долевом строительстве. Теперь застройщики не могут пользоваться средствами дольщиков напрямую. Деньги переводятся на специальные эскроу-счета в банках и остаются там до тех пор, пока дом не будет достроен. Само строительство при этом ведется за счет заемных средств, которые получают тоже в банке. Некоторые застройщики, впрочем, начали строить на свои средства.



Информация о введении порядка эскроу-счетов всколыхнула рынок строительства жилых домов в конце 2018 года — было мнение, что такая система должна повысить стоимость квартир. К ноябрю 2019 года, однако, далеко не все объекты стали строиться с использованием эскроу-счетов — лишь в четверти случаев. Большое количество домов, строительство которых началось до введения этого правила, все еще реализуется по старой схеме. Эксперты считают, что качественные изменения произойдут на рынке через два-три года, когда все строящиеся по старой схеме объекты будут сданы. Тем не менее уже в ноябре 2019 года количество открытых эскроу-счетов в банках Татарстана выросло на 55%, объем средств — на 57% за месяц.

«Нам показали сегодня квартиры в 20 квадратных метров. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — сказал вице-премьер России после посещения малометражных студий в домах на казанской улице Гафури. Фото prav.tatar.ru

Квартиры мельчают

Прошедшее десятилетие во многом изменило отношение к формату недвижимости — как жилой, так и коммерческой. В 2016 году вошло в обиход слово «шуваловка» — речь идет о квартирах определенного формата, по аналогии со «сталинками» и хрущевками. «Шуваловки» же очень хорошо характеризуют тенденцию на рынке жилой недвижимости, сложившуюся во второй половине 2010-х. «Нам показали сегодня квартиры в 20 квадратных метров. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — сказал вице-премьер России после посещения малометражных студий в домах на казанской улице Гафури, что вызвало недовольство населения по поводу «оторванности от народа» Игоря Шувалова.

Квартиры в таких, востребованных сейчас домах (в случае с улицей Гафури речь шла о малометражных квартирах для переселенцев из аварийного жилья) — с маленькими комнатами, маленькими прихожими, перегородки в них легко снести, чтобы увеличить площадь одной из комнат (или единственной). Квартиры такие пользуются популярностью, конечно, из-за своей дешевизны: к примеру, жилье площадью 18,8 кв. м в ЖК «Радужный» в 2016 году можно было купить за 1,4 млн рублей. Расположены они обычно в недорогих же районах — или промышленных, или в пригородах.

В сентябре 2018 года стало известно, что удмуртская компания «КомосСтрой» начнет достройку проблемного ЖК «МЧС» в Советском районе Казани. Фото Рината Назметдинова

Удмурты строят в Казани, а казанцы — в Уфе

Тем временем в 2010-е произошли заметные изменения по «географии» строителей. Прежде всего, на казанский рынок, который ранее можно было охарактеризовать как «закрытый» (почти все строители были зарегистрированы в Татарстане), пришли компании из соседних регионов.

В частности, в сентябре 2018 года стало известно, что удмуртская компания «КомосСтрой» начнет достройку проблемного ЖК «МЧС» в Советском районе Казани. За это компания, входящая в «Комос Групп» Андрея Шутова (до этого купил птицекомплекс «Лаишевский», свинокомплекс «Татмит Агро» и Казанский молочный комбинат), должна получить инвестиционный участок стоимостью в 140 млн рублей. Кроме того, в 2018 году появилась информация о том, что свободный участок для жилой застройки на улице Патриса Лумумбы может быть продан московской группе компаний «ПИК», а ранее в регион зашел московский застройщик «Садовое кольцо» с проектом Savin House.

Некоторые казанские застройщики тем временем выходят за пределы региона. Речь идет о компании «Унистрой», которая строит в столице соседнего Башкортостана, Уфе, жилой комплекс «Венский лес», а в пригороде Санкт-Петербурга планирует построить жилой комплекс на площади в 105 гектаров.

В большинстве этих районов главная проблема — транспортная доступность: далеко не везде при строительстве проводились работы по расширению и улучшению качества дорожной инфраструктуры, есть и проблема с общественным транспортом. Фото Ирины Анисимовой

Жилье уходит в пригороды

Пока застройщики выходят за пределы своих «родных» регионов, по стране вообще и в Казани в частности прослеживается новая тенденция: жилье выходит за пределы городов. В 2010-е в Казани начали активно строить крупные жилые комплексы в дальних пригородах, а то и за пределами города, при этом позиционируя жилье все же как казанское.

Такая тенденция ранее была характерна лишь для московской и петербургской агломераций, где жилье в «области» стало более дешевой и менее комфортной альтернативой «городским» квартирам. В частности, в Казани произошла активная застройка в районе поселка Куюки (жилые комплексы «Светлый» и «Новые Куюки»), Константиновки и Мамадышского тракта («Светлая долина», «Весна», «Царево Village»), Оренбургского тракта (ЖК «Южный парк» и «Станция Спортивная»). По Горьковскому шоссе, а точнее несколько в стороне от него, вообще возник огромный соципотечный жилой массив «Салават купере».

В большинстве из этих районов главная проблема — транспортная доступность: далеко не везде при строительстве проводились работы по расширению и улучшению качества дорожной инфраструктуры, есть и проблема с общественным транспортом. Не везде есть и социальная инфраструктура, однако стоимость квартир в этих районах вызывает высокий спрос на жилье. Проблему с транспортом пытаются решать — например, в 2017 году расширили дорогу в Салмачи и Куюки, но существенно ситуацию это не улучшило. К ЖК «Салават купере» также пытаются строить дополнительную дорогу, но загружено уже и Горьковское шоссе, а планируемый его дублер жилой массив не затронет.

После кризиса в Казани открылся лишь один относительно крупный торговый объект — это «Горки Парк», его общая площадь — всего 38 тысяч кв. м. Фото Олега Тихонова

Минимум по вводу торговых площадей



С коммерческой недвижимостью ситуация отличается: если в начале 2010-х Россия переживала настоящий бум строительства торговых центров, то кризис 2014 года серьезно изменил эту ситуацию. В 2017 году ввод торговых площадей в стране достиг своего 10-летнего минимума — за год в регионах появилось лишь 20 проектов суммарной площадью менее 500 тысяч кв. м (для сравнения — одна только казанская «Мега», открытая в 2005 году, — более 100 тысяч «квадратов»). По причине снижения покупательной способности торговые центры сейчас становятся заметно меньше. К примеру, после кризиса в Казани открылся лишь один относительно крупный торговый объект — это «Горки Парк», чья общая площадь — всего 38 тысяч кв. м. Это примерно сравнимо с площадью открывшегося в 2004 году ТЦ «XL».





Одной из главных причин снижения темпов ввода торговых площадей стало и общее состояние в экономике, в результате которого закрылось несколько крупных торговых сетей. Из-за этого многие торговые площади опустели, и владельцам ТЦ далеко не всегда удается найти на них арендаторов. В 2015 году, например, обанкротилась сеть магазинов «Белый ветер» — фактически большая часть магазинов перестала работать еще в 2014 году. Компания, кстати, была близка к группе главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, как и сеть магазинов DOMO, фактически владевшая «Белым ветром» и также закрывшаяся в 2017 году. В 2015-м фактически свернула деятельность сеть Enter, связанная со «Связным», а в мае 2018 года из России ушла немецкая сеть магазинов бытовой техники Media Markt. В том же году перестал работать и крупный интернет-магазин «Юлмарт». Формально, правда, компания существует и сейчас, но из-за внутренних споров собственников ей пришлось закрыть большую часть своих точек выдачи, в том числе два больших магазина в Казани.

Описанные выше тенденции характерны для всей страны, а вот Казань в последние несколько лет ставит настоящие антирекорды по «провалам» в сфере торговых площадей в сравнении с другими городами. С 2013 года Казань показала наименьший прирост торговых площадей среди российских городов-миллионников. Год назад в Казани на тысячу жителей приходилось лишь 357 кв. м торговых площадей. В Екатеринбурге, например, показатель равен 671 кв. м. Лидером по приросту за пять лет эксперты считают Уфу — там торговых площадей стало больше в 2,3 раза, в Казани — лишь на 11%. Попадание Казани в список аутсайдеров по торговым площадям эксперты связывали с ранним насыщением рынка — пик пришелся на 2005—2008 годы. В ближайший год ситуация должна несколько выправиться благодаря открытию большого молла на Павлюхина с 53 тысячами кв. м торговых площадей. На год сдвинулось открытие торгового центра «Авиатика» площадью в 180 тысяч кв. м, который возводят на месте бывших корпусов КМПО.

Многие крупные ТЦ, введенные 10 лет назад, решили обновить концепцию. Так, осенью 2019-го казанский «Парк Хаус» открыл после масштабной реновации расширенную зону фуд-корта. Годом ранее запустила свой «Вкусный бульвар» «Мега». Обьявили конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо».



Одним из первых стал логистический почтовый центр «Почты России», который официально открыли в январе 2018 года. Фото Максима Платонова

Зеленодольск как поволжский центр логистики

Вместе с тем Казань и Татарстан переживают бум строительства других коммерческих зданий — логистических центров. Одним из первых стал логистический почтовый центр «Почты России», который официально открыли в январе 2018 года, хотя в тестовом режиме он начал работать уже в декабре 2016 года, обрабатывая только внутренние почтовые отправления. Теперь центр около казанского аэропорта принимает и посылки из китайских интернет-магазинов: именно сюда приходят отправления для жителей Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Самарской и Ульяновской областей. Полная мощность центра — 1,2 млн отправлений в сутки.

Недавно стало известно, что в середине 2020 года в Зеленодольском районе откроются логистические центры одного из крупнейших интернет-ретейлеров России Ozon, а также Wildberries, в основном специализирующегося на одежде. Центр Ozon будет обрабатывать заказы для покупателей в радиусе тысячи километров. Заявляются, кроме того, планы по открытию на той же площадке в Зеленодольском районе логистического комплекса совместного предприятия «Яндекса» и «Сбербанка» — интернет-магазина «Беру». Суммарно центры интернет-магазинов должны дать региону около семи тысяч рабочих мест.

А совсем недавно, в ноябре 2019 года, в Зеленодольске открылся распределительный центр торговой сети «Пятерочка», входящей вместе с «Каруселью» и «Перекрестком» в X5 Retail Group. Комплекс будет обеспечивать продуктами 700 магазинов сети в 100 населенных пунктах Татарстана и соседних Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Наконец, в 2020 году все в том же Зеленодольске должен заработать и логистический центр «Ростеха», который должен обеспечить складские площади для компании Pozis — одного из крупнейших производителей холодильников в России, расположенного также в Зеленодольске. Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей.

Пока закон касается лишь Москвы, но некоторые политические деятели, в том числе в Санкт-Петербурге и Татарстане, высказывали предложения о ликвидации хрущевок и в других городах. Фото Гуландам Зариповой

Реновация началась с Москвы

Явление, пока масштабно затронувшее лишь Москву, но которое уже в ближайшее время может распространиться и на другие города России, — так называемая реновация. Закон о ней был принят Госдумой в третьем чтении в июне 2017 года. В соответствии с законом в столице под снос пойдут более 4 тысяч домов, жителей которых переселят в новостройки. Реновация в законе описывается как «совокупность мероприятий, направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий». Касается реновация домов, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год и которые строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Решение о попадании дома в список под снос должны принимать его жители — точнее, как минимум две трети из них. Квартиры взамен должны выдаваться в пределах того же района (в Зеленограде и двух административных округах «Новой Москвы» — в пределах округа).

Решение о программе реновации вызвало протесты — недовольство в основном было вызвано тем, что не участвовавшие в голосовании жильцы дома автоматически считались согласными на снос. Пока закон касается лишь Москвы, но некоторые политические деятели, в том числе в Санкт-Петербурге и Татарстане, высказывали предложения о ликвидации хрущевок и в других городах.

С 2014 по 2018 год 1 345 работников одного из предприятий холдинга — «Казаньоргсинтеза» — получили ключи от квартир по различным льготным программам. Фото Рината Назметдинова

Жилищные программы ГК ТАИФ

Одна из крупнейших частных программ по улучшению жилищных условий в Татарстане — у ГК ТАИФ. Многоотраслевой холдинг ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке. С 2014 по 2018 год 1 345 работников одного из предприятий холдинга — «Казаньоргсинтеза» — получили ключи от квартир по различным льготным программам. К примеру, в 2014—2016 годах на «Казаньоргсинтезе» действовали три жилищных программы: «Социальная ипотека», «Развитие промышленных комплексов РТ» и «Дополнительная программа обеспечения жильем». Работник мог использовать три источника финансирования: заем в размере 277 тысяч рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс». С 2014 по 2016 год предприятию была выдана квота на 1 600 работников.

В Нижнекамске ГК ТАИФ также реализует социальный проект ГЖФ. В городе было построено два микрорайона для проживания примерно 12 тысяч человек. В него заселились боле полутора тысяч семей ПАО «Нижнекамскнефтехим». Работники предприятия получили квартиру по дополнительной программе жилищного строительства для работников группы компаний ТАИФ. В рамках программы НКНХ предоставил средства на первоначальный взнос, 277 тыс. рублей, это заем, выплату основного долга по которому семья может начать только через 5 лет. Квартиру семьи могут выбрать по ставке 9% годовых, но, по условиям программы, 2% от уплаченных процентов НКНХ возмещает им каждый месяц на карту.

Именно в это десятилетие была построена основная часть символа деловой жизни столицы — Московского международного делового центра «Москва-Сити». Фото Deensel / wikipedia.org

«Москва-Сити», «Лахта-центр», «Высоцкий» и Дворец земледельцев как новые символы городов

Тем временем в России за 2010—2019 годы появился сразу ряд знаковых объектов. К примеру, именно в это десятилетие была построена основная часть символа деловой жизни столицы — Московского международного делового центра «Москва-Сити». Из 20 зданий и корпусов, на данный момент построенных в комплексе, 11 появились именно в период 2010—2019 годов. В их числе — самые высокие здания комплекса: 374-метровая «Федерация: Восток» (построена в 2016 году) и «ОКО: Южная Башня» (в 2020 году).

Не обошлось без небоскребов и в Санкт-Петербурге. Здесь, правда, взяли не количеством, а качеством. В 2018 году получила разрешение на ввод башня общественно-делового комплекса «Лахта-центр» в Приморском районе города. 88-этажное здание высотой в 462 метра стало самым северным небоскребом в мире и самым высоким зданием в России и Европе, если не учитывать Останкинскую телебашню. Открытие всего комплекса планируется в 2021 году.

Говоря про небоскребы, нельзя обойти вниманием и самый высотный из российских миллионников город — Екатеринбург. Именно в это десятилетие здесь появилось сразу десять зданий высотой более ста метров. Самый известный из екатеринбургских небоскребов — «Высоцкий» — был открыт в 2011 году, высота 54-этажного здания составила 188 метров, что некоторое время делало его самым высоким зданием России за пределами Москвы и самым северным небоскребом в мире. В 2016 году, однако, в Екатеринбурге построили 52-этажную башню «Исеть» на территории будущего делового квартала «Екатеринбург-Сити», высота составляет 212 метров, причем в основном здание используется для размещения апартаментов.

Здание, сочетающее в себе различные элементы (прослеживается сходство с римским Витториано и венским Хофбургом), вызвало критику за свою неуместность в историческом центре города и несочетаемость его с находящимся рядом кремлем. Фото Романа Хасаева

Что касается Казани, то похвастать небоскребами она не может. Самое высокое здание города — «Лазурные небеса», правда, тоже было открыто в этом десятилетии — в 2013 году. Его высота составляет около 122 метров. Однако среди главных «новых знаковых» зданий столицы Татарстана логичнее было бы выделять здания другого типа: к примеру, построенный в 2010 году на улице Федосеевской Дворец земледельцев. Здание, сочетающее в себе различные элементы (прослеживается сходство с римским Витториано и венским Хофбургом), вызвало критику за свою неуместность в историческом центре города и несочетаемость его с находящимся рядом кремлем. Однако при всей своей неоднозначности за это десятилетие здание точно стало одним из новых символов Казани.