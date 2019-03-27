Кристиан Брух о слиянии Linde AG и Praxair Inc.: «Россия останется для нас одним из самых важных рынков»

Исполнительный вице-президент Linde plc, Dublin and Guildford и генеральный директор Linde Engineering о создании крупнейшей компании в мире в области производства технических газов и инжиниринга и совместном проекте с BASF

Фото: Роман Хасаев

Недавно в Татарстане с рабочей поездкой побывала делегация топ-менеджеров Linde AG, под председательством исполнительного вице-президента Linde plc, Dublin and Guildford, исполнительного вице-президента и генерального директора Linde Engineering Кристиана Бруха, а также управляющего директора, члена совета директоров Linde Engineering Джона ван дер Велдена и управляющего директора, члена совета директоров Linde Engineering Тильмана Вайде. Гости посетили главный офис своих давних партнеров — ГК ТАИФ, где состоялось обсуждение очередного крупного совместного проекта — по строительству этиленового комплекса на 1,2 млн тонн в год. А позже, в интервью интернет-газете «Реальное время», господин Брух рассказал о последних главных событиях в истории Linde, их влиянии на мировой рынок и поделился видением развития отношений с Россией и Татарстаном.

ГК ТАИФ и Linde AG: у нас впереди еще большие планы

Подобные встречи между руководством Группы ТАИФ и Linde AG и раньше были не редки. Компании связывают 16 лет плодотворного сотрудничества и десятки уже реализованных проектов. Партнерам всегда есть что обсудить, уверен господин Брух.

— Нам было очень важно обсудить ключевые вопросы, связанные с реализацией проекта в Нижнекамске. Конечно, мы говорили не только об этом, но и о наших совместных планах на будущее. Как известно, в 2017-м году между Linde и Группой ТАИФ был подписан меморандум о стратегическом партнерстве на общую сумму порядка 12 млрд евро. Поэтому мы обсуждаем не только возможности дальнейшего передела по уже существующим нашим проектам, но также и ряд проектов в других направлениях и областях, которые мы также могли бы развивать совместно с ТАИФом и «Нижнекамскнефтехимом». Например, проекты по монетизации природного газа, а также по совместному с ГК ТАИФ привлечению на территорию Татарстана новейших технологий.

В 2019 году мы планируем еще неоднократно встречаться, чтобы продолжить углубленное обсуждение этих вопросов и иметь возможность подводить итоги по уже достигнутым результатам.

Объединение Linde AG и Praxair Inc. — это воссоединение семьи

Буквально на днях стало известно о том, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила сделку по слиянию Linde AG (германская группа компаний — второй по величине поставщик технических газов на мировом рынке) с Praxair Inc . (американская компания, находящаяся на глобальном рынке поставщиков техгазов на третьей позиции).

Процедура объединения стартовала в 2017 году и согласно планам завершилась в конце 2018-го. Слияние одобрили антимонопольные агентства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Колумбии, Кореи и Мексики. Последним препятствием было отсутствие одобрения FTC, и, чтобы его получить, компаниям пришлось продать некоторые активы. Несмотря на это, рыночная капитализация корпорации, возникшей благодаря слиянию, равна порядка 90 млрд долларов США, а формальная выручка за 2018 год составила около 28 млрд долларов.

— Теперь Linde plc является крупнейшей компанией в мире в области производства технических газов и инжиниринга с общей численностью персонала более 80 тыс. сотрудников и обслуживанием клиентов в более чем 100 странах. Для нас это слияние — как воссоединение семьи, поскольку изначально Linde была основана Карлом фон Линде в 1879 году, который затем основал компанию Praxair в 1907 году, — сказал Кристиан Брух.

Кристиан Брух: «Для Linde слияние с Praxair Inc. — воссоединение семьи»



— Что это означает для наших клиентов? Мы сможем предоставлять еще более качественные продукты и услуги. Мы сильны с финансовой точки зрения, что означает, что у нас вместе с нашими клиентами появится возможность увеличения инвестирования, — подчеркнул исполнительный вице-президент и генеральный директор Linde Engineering.

После слияния компания рассматривает Россию в целом и Татарстан в частности как один из основных и наиболее перспективных рынков для предоставления своих услуг и реализации новых проектов.

— Мы всегда находимся в поиске новых возможностей. За последний год мы инвестировали примерно 200 млн евро в Россию (как компания Linde), и мы хотели бы продолжить поиск новых возможностей для инвестирования проектов с нашими клиентами. В нашей деятельности в сфере инжиниринга и технологий Россия останется для нас одним из самых важных рынков, и мы непрерывно стремимся к более плотному сотрудничеству и взаимодействию с нашими клиентами. До слияния большая часть наших сотрудников — специалистов по технологиям и проектированию находилась за пределами Германии, например в нашем офисе в России, — поделился господин Брух.

Linde и BASF договорились о сотрудничестве

Вслед за уже успешно реализующимся совместным проектом в области получения линейных бутенов и бутадиена компании BASF и Linde Engineering договорились о сотрудничестве в разработке технологий для переработки природного газа.

BASF и Lindeдоговорились о сотрудничестве в области разработки технологий для переработки сложных газовых смесей

Компании намерены объединить адсорбентную технологию BASF Durasorb с адсорбционной и мембранной технологией очистки природного газа Linde. Полученный результат позволит снизить стоимость и повысить эффективность переработки газа с высоким содержанием тяжелых углеводородов и CO2. В планах BASF и Linde — сосредоточиться на тех компаниях, которые сейчас вынуждены использовать дорогие альтернативные технологии и перерабатывать газовые смеси, к которым ранее доступа не было.

— Это совместный технологический проект с BASF, и существуют и другие такие реализуемые проекты с целью развития правильных технологий в интересах наших клиентов, в том числе в России и Татарстане, — отметил Кристиан Брух. И добавил, что будет рад, когда эта многообещающая технология найдет практическое применение в процессах и производствах давних партнеров Linde в Татарстане.