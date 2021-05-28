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Татарстан еще не решил будущее своей доли в «Казаньоргсинтезе» после сделки ТАИФа и СИБУРа

12:30, 28.05.2021 1
Татарстан еще не решил будущее своей доли в «Казаньоргсинтезе» после сделки ТАИФа и СИБУРа

Власти Татарстана пока не определились с дальнейшими действиями в отношении своей доли в ПАО «Казаньоргсинтез» после завершения сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов СИБУРа и Группы ТАИФ. Об этом заявила сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

На 1 апреля 2021 года Татарстан через АО «Связьинвестнефтехим» контролировал 19,869% в уставном капитале «Казаньоргсинтеза».

— Все будет зависеть от того, какую СИБУР сейчас выберет позицию с точки зрения развития этой компании. Когда будет официальная информация, что они дальше будут делать, тогда можно будет говорить о доле и участии [республики], — ответила Лилия Галимова журналистам.

Напомним, на этой неделе на вопросы журналистов по сделке СИБУРа и Группы ТАИФ также подробно отвечали руководители головной компании Группы — АО «ТАИФ». Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФГалимова Лилия Камилевна
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