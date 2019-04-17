Группа ТАИФ и корейская компания SK Engineering & Construction планируют сотрудничество

Фото: Роман Хасаев

В головном офисе АО «ТАИФ» состоялась встреча руководства Группы компаний с руководством Южнокорейской компании SK Engineering & Construction, входящей в состав SK Group — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи. Стороны обсудили возможные направления будущего сотрудничества.

Южнокорейская делегация под руководством исполнительного вице-президента и управляющего директора SK Engineering & Construction по Евразии Сеунга Су Ли прибыла в Татарстан с рабочим визитом. Компания предлагает комплексные услуги по проектированию и строительству НПЗ, нефтехимических предприятий, энергетической (электростанции, СПГ проекты), гражданской и транспортной инфраструктуры. И с этой точки зрения один из самых развитых нефтехимических регионов России для них представляет большой интерес. В первой половине дня гостей принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Позже представители SK Engineering & Construction отправились в ТАИФ, где их приветствовали генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и руководители подразделений Группы компаний.

— Уверен, что такие встречи на уровне отдельных компаний, корпораций, приносят самый большой результат и приводят к появлению новых уникальных проектов, — подчеркнул господин Ли.

Во время встречи стороны успели обсудить целый ряд вероятных совместных проектов. Так, Южной Корее нужен каучук. ТАИФ — один из мировых лидеров по его производству. Еще одним направлением сотрудничества может стать изготовление синтетических моторных масел — Татарстан готов стать поставщиком его компонентов или организовать совместное производство на своей территории. Кроме того, стороны проговорили взаимные интересы в вопросе производства полиуретана. ТАИФ настроен наладить производство изоцианата. Южнокорейская компания может помочь в вопросе приобретения лицензии. В 2018 году эта тема уже поднималась: делегация топ-менеджеров Группы компаний провела ряд встреч в Нидерландах на площадке UTECH Europe 2018 — ведущей выставке мировой индустрии полиуретанов.