Кузницы кадров ТАИФа: кто готовит для холдинга специалистов

Нефтехимические предприятия холдинга тесно работают с профильными ссузами республики

Об уровне качества обучения в татарстанских ресурсных центрах, колледжах, профтехучилищах красноречиво говорят результаты участия их воспитанников в многочисленных профильных олимпиадах и состязаниях. В числе призеров турниров WorldSkills достаточно фамилий участников из Татарстана. Но радость побед и жажда знаний — лишь часть причин, почему молодежь выбирает рабочие профессии. Главное — уверенность в будущем, понимание того, что знания молодых специалистов будут востребованы предприятиями, входящими в состав флагмана российской экономики — Группу компаний ТАИФ. Эффективно взаимодействие с ссузами и наставничество в процессе обучения, система воспитания будущих профессионалов нефтехимии здесь выстроена еще в середине прошлого века и с тех пор только совершенствуется. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханов: «Производственные комплексы будут работать эффективно, когда в них будут трудиться квалифицированные кадры»

В очередной раз вопрос повышения престижа рабочих профессий был поднят на республиканском уровне на августовском педсовете, что состоялся в Кукморском районе РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что республике, как крупному промышленному региону, необходимы специалисты высокой квалификации, и предложил выстроить прочную связь между ссузами и вузами.

Рустам Минниханов предложил выстроить прочную связь между ссузами и вузами для повышения престижа рабочих профессий

«И рабочие специальности, и среднетехнический персонал, и высшая школа — все должно быть выстроено для решения наших задач. Экономика — это основа. Никто нам ничего не даст, мы должны все сами зарабатывать. Весь наш комплекс — нефть, нефтехимия, IT, агропром — должны работать. А они будут работать, когда там будут квалифицированные, подготовленные люди», — отметил Рустам Минниханов.

В Татарстане при техникумах создан 31 ресурсный центр, на ремонт, обновление материально-технической базы из бюджета за 5 лет направлено 4,5 млрд рублей, а также средства предприятий, закрепленных за каждым центром.

Ректор КНИТУ-КХТИ: «Работа в области среднего профессионального образования является одним из наших приоритетов»

Если где-то процессы выстраивания связей между ссузами и вузами еще только на стадии становления, то в КНИТУ-КХТИ это уже давно отлаженный процесс. Даже отдельное подразделение есть — факультет среднего профессионального образования. «Зачастую наши студенты СПО учатся у тех же преподавателей, которые обучают бакалавров. Это повышает качество обучения. Плюс студенты СПО полностью интегрированы в воспитательный процесс и активную общественную жизнь университета наравне со студентами, получающими высшее образование», — поделился ректор КНИТУ-КХТИ, профессор Сергей Юшко.

Сергей Юшко: «Собственные структуры среднего профобразования при вузах — это требование времени»

По мнению профессора, собственные структуры среднего профобразования при вузах — это требование времени. Более того, еще недавно явные и жесткие границы между средним специальным и высшим образованием постепенно размываются. Учащиеся ссузов получают больший доступ к теоретической базе, а прикладной бакалавриат — новая форма обучения в вузах — позволяет будущим обладателям дипломов о высшем образовании глубже погрузиться в практическую составляющую будущей профессии.

«Это требование современного рынка труда, где особенно востребованы кадры, у которых есть и фундаментальные теоретические знания, и прикладные компетенции. Сегодня у нас одновременно обучаются более полутора тысяч студентов СПО. И эти выпускники очень востребованы предприятиями. В том числе входящими в Группу компаний ТАИФ — «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом», — сообщил Юшко.

Цех №1 ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева — первое профессиональное учреждение города Нижнекамска. Еще не было города как такового, а техническое училище №44 уже готовило кадры для будущего нефтехимического комплекса. Более 50 лет верным союзником колледжа остается ПАО «Нижнекамскнефтехим». Именно Николай Васильевич Лемаев, генеральный директор Нефтехимического комбината, называл профтехучилище №44 «цехом №1» по подготовке кадров», — рассказал об истории появления устойчивого утверждения директор того самого «цеха №1» Алмаз Кадыров.

За 5 лет «Нижнекамскнефтехим» принял на работу 2 048 выпускников профильных учебных заведений

Причем за минувшие десятилетия — это утверждение не потеряло своей актуальности. Численность сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня составляет более 15 тысяч человек, почти половина из них — работники до 35 лет. Только за последние 5 лет предприятие приняло на работу более 2 тысяч выпускников профильных учебных учреждений. Большая часть — воспитанники колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Все 10 рабочих профессий, семь специальностей и 42 образовательные программы дополнительного профессионального образования, по которым ведется подготовка будущих специалистов, согласуются с потребностями нефтехимического комплекса.

Подготовка Колледжем нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева будущих специалистов согласуется с потребностями нефтехимического комплекса

«Наши специалисты совместно с преподавателями колледжа разрабатывают учебные программы, профильные для «Нижнекамскнефтехима». Поэтому к нам приходят практически готовые специалисты», — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» директор учебного центра по подготовке персонала «Нижнекамскнефтехима» Алексей Бочкарев. — Причем практика на производстве начинается уже со второго курса. И за каждым молодым специалистом на «Нижнекамскнефтехиме» закрепляется опытный наставник. Только в прошлом году 1 012 студентов колледжа прошли производственную и преддипломную практики в подразделениях химкомбината.

Более тысячи студентов колледжа прошли практику в подразделениях «Нижнекамскнефтехима»

Молодые кадры на производстве ожидает интересная работа, решение важных и амбициозных задач. Сегодня развитие «Нижнекамскнефтехима» тесно связано со строительством этиленового комплекса мощностью в 600 тыс. тонн в год. К 2023 году планируется нарастить и объем производства синтетических каучуков — до 1 млн тонн в год, пластиков планируют производить уже порядка 1,5 млн тонн, а производство этилена увеличить до 1,2 млн тонн. Понимая ценность рабочих кадров, нефтехимическое предприятие выстроило прочную цепочку между колледжем и заводом. Была разработана программа целевого обучения, по которой отличникам учебы выплачивается повышенная стипендия, а по окончании колледжа они должны 3 года отработать на «Нижнекамскнефтехиме».

Слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике на ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алия Загидуллина трудится уже год. Пришла на предприятие сразу после окончания Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Училась, как и 25 сокурсников, именно по целевой программе. «Мы заключали трехсторонний договор с работодателем и учебным учреждением. Такая форма учебы дает уверенность в будущем. Мы знали, что рабочее место нам искать не понадобится», — рассказала молодой специалист.

Предприятия ГК ТАИФ, и в первую очередь ПАО «Нижнекамскнефтехим», принимают активное участие в работе и развитии колледжа: «В условиях колледжа создается среда, близкая к производственной, к режимному характеру предприятия. «Нижнекамскнефтехим» участвует в постоянной модернизации этой среды и обеспечении процессов обучения современным техническим оборудованием. Кроме того, предприятия холдинга ежегодно вкладывают средства в развитие материально-технической базы колледжа и предоставляют расходные материалы для проведения учебной практики. Сотрудники предприятия взяли на себя обслуживание и ревизию учебных токарных станков и стендов для поверки контрольно-измерительных приборов. Работает система материального поощрения мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин при подготовке востребованных специалистов для ГК ТАИФ», — рассказал Алмаз Кадыров.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — не единственное предприятие холдинга, где востребованы выпускники колледжа им. Лемаева. Они успешно реализуют полученные навыки и на площадке еще одного нефтехимического гиганта, входящего в состав Группы компаний, — ПАО «Казаньоргсинтез».

Директор Казанского нефтехимического колледжа им. Лушникова: «С ПАО «Казаньоргсинтез» нас связывают десятилетия»

Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова готовит производственные кадры для Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» с 1961 года», — сразу расставил точки над «i» директор ссуза Ильдар Шамсутдинов.

Нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова и ПАО «Казаньоргсинтез» связывают 57 лет совместной работы

Лучше ответить на вопрос о том, насколько тесно связаны колледж и один из гигантов нефтехимической отрасли России и мира ПАО «Казаньоргсинтез», просто невозможно. Разве что добавить, что за минувшие 57 лет из стен учебного учреждения для нефтехимической отрасли страны выпущены более 16 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова» было создано в 1961 году. С 1961 по 2017 год им подготовлено более 16 тыс. высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В 2014, 2015, 2016 и 2017 годах колледж становится лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России». Педагогический коллектив колледжа состоит из 43 человек. В настоящее время за счет бюджета Республики Татарстан в нем обучаются 616 студентов.

«На протяжении последних лет наблюдается устойчивый интерес молодежи к получению рабочих профессий. Контрольные цифры приема в колледж находятся в пределах от 175 до 225 человек ежегодно. По результатам работы приемной комиссии в 2018 году, заявления на обучение в колледже подали 569 человек при контрольных цифрах приема 200 человек», — привел цифры Шамсутдинов. Три человека на одно места — серьезный показатель.

На протяжении последних лет наблюдается устойчивый интерес молодежи к получению рабочих профессий

Рост интереса молодежи к рабочим профессиям отмечают и на «Казаньоргсинтезе». Только в 2017 году на предприятие трудоустроены 47 выпускников колледжа и 99 окончивших КНИТУ-КХТИ.

КОС активно поддерживает Казанский нефтехимический колледж. С прошлого года в подготовке студентов ссуза участвуют шесть специалистов ПАО «Казаньоргсинтез». Квалифицированные работники предприятия участвуют в заседаниях государственных аттестационных комиссий колледжа. Учебные программы профильного учреждения СПО адаптируются под потребности производств КОСа. Но речь идет не только об участии в разработке образовательных программ и организации для студентов практики. В 2007 ПАО «Казаньоргсинтез» провело капитальный ремонт здания колледжа (на 62,9 млн рублей). И в оснащение компьютерных классов вложило 6,2 млн рублей. Кроме того, каждый год сотрудники предприятия проводят плановый осмотр и техническое обслуживание оборудования колледжа.

На «Казаньоргсинтезе», как и на «Нижнекамскнефтехиме», действует система наставничества: каждого молодого специалиста обучает опытный коллега.

В 2016 году список профессий, по которым колледж ведет подготовку, дополнила специальность «лаборант-эколог»

Сегодня в колледже для нефтехимической отрасли готовят аппаратчиков-операторов производства неорганических веществ, машинистов технологических насосов и компрессоров, лаборантов химического анализа, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарей-ремонтников, специалистов среднего звена в химической технологии органических веществ, а также в автоматизации технологических процессов и производств. В 2016 году список пополнили лаборанты-экологи, в 2017-м — специальность «монтаж и техническая эксплуатация промоборудования». В этом году в списке профессий появилась прикладная информатика, а в 2019/20 учебном году добавятся специальности: «информационные системы и техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В колледже постоянно расширяется список профессий и специальностей, по которым ведется обучение студентов

Сам ссуз называет ПАО «Казаньоргсинтез» не только ключевым заказчиком, но еще и важнейшим партнером: «В соответствии с договором о сотрудничестве, отдельные профильные междисциплинарные курсы в колледже преподают высококвалифицированные специалисты предприятия. Студенты проходят производственную и преддипломную практику в условиях реального производства в цехах и лабораториях базового предприятия», — пояснил директор колледжа.

Предприятия ГК ТАИФ активно участвуют в организации чемпионата WorldSkills

Интерес к поддержке и развитию среднего профессионального образования серьезно подогрело вступление России в движение WorldSkills.

WorldSkills International (WSI, от англ.skills — «умения») — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77 стран.



Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Ее основная деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.



В 2019 году 45-й мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

При техникумах и колледжах были созданы Центры компетенций, которые поддерживают профильные предприятия. Компании Группы ТАИФ — одни из первых и наиболее активных участников процесса. Центры оснащаются современным оборудованием, к преподаванию привлекаются лучшие специалисты. Планы в масштабах страны — к 2020 году привести стандарты обучения в техникумах и училищах к мировым. Планируется, что по окончании обучения вместе с госэкзаменами выпускники будут сдавать экзамен WorldSkills, что обязательно пойдет в зачет при приеме на работу. Предприятия, как никто другой, заинтересованы в высоком уровне знаний выпускников учреждений СПО, так как эти молодые специалисты придут к ним работать.

Сегодня проходят региональные и национальные этапы состязаний по профмастерству, каждые 2 года проводится мировой чемпионат. В 2019 году 45-й мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани. Молодым профессионалам из разных стран предстоит продемонстрировать все свои умения в борьбе за право получить медаль чемпионата в выбранной компетенции. Нефтехимические предприятия ГК ТАИФ включились в процессы по организации Олимпиады молодых профессионалов задолго до того, как Казань была выбрана местом ее проведения.

Эмиль Губайдуллин: «Сотрудничество с предприятиями ГК ТАИФ в вопросах развития движения WorldSkills началось с 2013 года»

«Сотрудничество с предприятиями ГК ТАИФ в вопросах развития движения WorldSkills и внедрения данного движения в образовательные учреждения республики началось с 2013 года, с момента вступления Татарстана в движение WorldSkills. Изначально это была одна компетенция — «Лабораторный химический анализ», где мы сделали акцент на «Нижнекамскнефтехим» как на якорное предприятие. «Нижнекамскнефтехим» поддерживал и поддерживает данную компетенцию», — рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Предприятие холдинга не только предоставило необходимое оборудование и расходные материалы, но и с первых дней позволило привлекать своих сотрудников в качестве экспертов для подготовки членов сборной и проведения этапов состязаний. На базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева и тоже при активном участии «Нижнекамскнефтехима» был открыт специализированный центр компетенций.

ГК ТАИФ помогла создать на территории республики центр, на базе которого могут тренироваться как республиканская, так и национальная сборная России

Не остался ТАИФ в стороне и когда возникла необходимость расширить список компетенций: «Откликнулись на нашу просьбу создать совместными усилиями специализированный центр подготовки сборной Республики Татарстан по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Данная компетенция является мировой, и именно поэтому нам было важно создать на территории республики такой центр, который был бы оснащен по мировым стандартам, согласно последним инфраструктурным местам данного международного движения, на базе которого могла бы тренироваться как республиканская, так и национальная сборная России при подготовке к чемпионатам различного уровня. На базе этого центра уже прошел региональный чемпионат WorldSkills», — высказал благодарность руководству холдинга Губайдуллин.

Сейчас ТАИФ принимает непосредственное участие в подготовке площадки к самому мировому чемпионату: «Благодаря предприятиям Группы ТАИФ в рамках компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» создана необходимая база, где уже сегодня можно проводить соревнования. База оснащена координатно-измерительной машиной с ЧПУ (Mitutoyo), 3D-сканером, компрессором, оргтехникой, различными станками для обработки металлов, закуплено необходимое программное обеспечение, термопласт-автоматы, влагопоглотительные сушилки роторного типа, расходные материалы для изготовления пресс-форм и многое другое. По компетенции «Лабораторный химический анализ» предприятия также помогают расходными материалами, предоставляют оборудование», — рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций».





ГК ТАИФ принимает непосредственное участие в подготовке площадки к мировому чемпионату WorldSkills

Эмиль Губайдуллин также подчеркнул: «С первых дней сотрудники предприятий ГК ТАИФ участвовали в формировании экспертного сообщества этих двух компетенций, которые уже потом обрастали все новыми и новыми специалистами. На сегодняшний момент сотрудники предприятий холдинга оказывают помощь в оценке конкурсантов чемпионата и сборной, что для нас очень ценно и важно, приглашают их на производственную практику, проводят профильные встречи с конкурсантами. Я хотел бы отметить активную работу Группы компаний с учебными заведениями Казани и Нижнекамска, которая положительно сказывается на подготовке молодых специалистов. Надеюсь, что сложившиеся партнерские отношения ГК ТАИФ и чемпионатного движения WorldSkills в Татарстане и дальше будут только укрепляться».

В самом ТАИФе уверены, что поддержка и чемпионата, и развития сферы профессионального образования в целом — необходимость. Активные производства просто обязаны делать все от них зависящее для укрепления этого направления. В конце концов, это вложение в будущее самих предприятий и экономики региона и страны в целом.

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