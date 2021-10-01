«Сибур» начал процесс закрытия сделки с «Таиф»

Фото: realnoevremya.ru/ / Роман Хасаев

«Сибур» начал процесс закрытия сделки с «Таиф», чтобы объединить нефтехимические и энергетические предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Сибура».



4 октября компания разместит 11 выпусков биржевых облигаций на $3,024 млрд и за их счет обеспечит обязательства по денежному возмещению во второй части сделки.

Сроки погашения составят от года до 11 лет. Книга заявок на облигации будет открыта с 18:00 до 19:00 по мск 1 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В пятницу, 1 октября, Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Общая стоимость активов объединенной компании после закрытия сделки может составить почти 27 млрд долларов США.

Соглашение о намерениях по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» было заключено 23 апреля 2021 года в Москве. 24 сентября 2021 года стороны подписали соглашение об окончательных условиях сделки по объединению активов.

Маргарита Головатенко