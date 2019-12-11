Гендиректор авиакомпании «Тулпар Эйр» — лауреат республиканского конкурса «Руководитель года — 2019»
Сергей Трифонов, генеральный директор ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» (входит в АО УК ТАИФ), объявлен лауреатом республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2019» в номинации «За высокую конкурентоспособность».
Всего на участие в 7 номинациях конкурса в этом году было подано почти 100 заявок. Лауреатами объявлены 15 конкурсантов, в том числе Сергей Трифонов.
Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» проводится ежегодно в соответствии с Указом президента Республики Татарстан. Цель конкурса — обеспечение общественного признания, поощрения и распространение положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, добившихся высоких результатов в своей работе и внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического развития республики.
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Справка
ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» — одна из крупных авиакомпаний России (входит в АО УК ТАИФ). Специализируется на деловых и вертолетных авиаперевозках, осуществляет чартерные и VIP-авиарейсы. Базовый аэропорт — Казань.
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