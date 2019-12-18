Тимур Шигабутдинов принимает участие в заседании попечительского совета РФС
Сегодня, 18 декабря, в Москве, на площадке отеля «Арарат Парк Хаятт», проходит очередное, третье заседание попечительского совета Российского футбольного союза. В его работе принимает участие советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов. В состав совета он был избран в сентябре текущего года.
Ключевыми темами повестки дня должны стать подведение итогов работы в 2019-м, согласование бюджета на будущий год и определение круга предстоящих в новом сезоне задач.
Справка
Попечительский совет был создан в июле 2019 года по инициативе председателя правления, члена совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова (в феврале 2019 года возглавил РФС).
Главными целями и задачами органа являются: содействие эффективной организации взаимоотношений РФС по реализации его уставной деятельности с бизнес-сообществом России и зарубежных стран, с органами государственной власти и местного самоуправления; содействие органам управления РФС в поиске дополнительных источников финансирования деятельности союза; участие в выработке и реализации мер, направленных на пропаганду футбола и его популяризацию в стране.
В состав попечительского совета входят: председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель совета директоров АВН Holdings S.A., председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента России Игорь Левитин, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. С сентября 2019 года в состав совета также вошли советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов, заместитель председателя правления — директор департамента развития коммуникаций ПАО «НОВАТЭК», председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым