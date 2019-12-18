Тимур Шигабутдинов принимает участие в заседании попечительского совета РФС

Сегодня, 18 декабря, в Москве, на площадке отеля «Арарат Парк Хаятт», проходит очередное, третье заседание попечительского совета Российского футбольного союза. В его работе принимает участие советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов. В состав совета он был избран в сентябре текущего года.

Ключевыми темами повестки дня должны стать подведение итогов работы в 2019-м, согласование бюджета на будущий год и определение круга предстоящих в новом сезоне задач.

