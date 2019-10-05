ТАИФ: каждый год — по роще

Компании Группы являются активными участниками федеральных и республиканских экологических программ

Фото: Альберт Муклаков

5 октября по всему Татарстану в рамках республиканской природоохранной акции «Неделя леса» пройдет волна под названием «День посадки леса». Планируется, что в различных районах республики будут высажены 1,5 млн сосен, елей, лиственниц, лип, рябин и других деревьев. В акции традиционно примут участие и компании Группы ТАИФ. Сотрудники АО «ТАИФ» будут сажать деревья близ поселка Кульсеитово, что в Высокогорском районе Татарстана. О том, насколько много делает Группа компаний для поддержания экологического баланса, — в материале «Реального времени».

18,6 миллиона деревьев за 8 лет

Республиканская природоохранная акция «День посадки леса» стартовала под патронажем республиканского Минлесхоза в 2011 году. Она проходит дважды в год — в апреле и октябре. И с первого же раза стала по-настоящему массовой. Десятки тысяч людей, представляющих сотни крупных и малых предприятий, компаний, организаций, за 8 лет уже посадили 18,6 млн деревьев.

В 2009 году в рамках муниципальной акции «Зеленый щит Нижнекамска» только АО «ТАИФ-НК» в два этапа была озеленена территория в 300 га. Фото Альберта Муклакова

В этом году при активном участии Группы ТАИФ в Татарстане рассчитывают перешагнуть отметку в 10 млн саженцев. Но это — далеко не все, что компании Группы ТАИФ делают для сохранения баланса в окружающей природе.

АО «ТАИФ-НК» — 300 гектаров леса за 2009 год

Только в 2009 году в рамках муниципальной акции «Зеленый щит Нижнекамска» и только силами сотрудников АО «ТАИФ-НК» в два этапа была озеленена территория в 300 гектаров. Весной в санитарно-защитной зоне вокруг промплощадки молодые деревца лиственных и хвойных пород были высажены на площади в 100 га. Осенью сотрудники комплекса утроили результат, увеличив площадь «зеленых легких» города еще на 200 га.

Справедливости ради стоит отметить, что в акции активно принимали участие и другие крупные игроки нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Компенсационное озеленение проводили и «ТАНЕКО», и входящие сегодня в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамская ТЭЦ (ПГУ-1). И в каждом случае речь идет о сотнях гектаров, к этому моменту уже успевших превратиться в настоящий молодой лесок.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: почти 326 тысяч деревьев за 3 года

За период с 2011 по 2013 годы сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» высажено 325 910 деревьев. А это — 88,6 гектара. Так, в 2011-м 194 тыс. саженцев сосны появились в районе комплекса БОС, 26 600 саженцев ели в 2012 году украсили собой территорию Простинского сельского поселения, а в 2013-м более 116 500 сосенок, молодых елей и лиственных деревьев были посажены в районе оврага Стрелочный лог и на территории БОС.

За период с 2011 по 2013 годы сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» высажено 325 910 деревьев. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К Универсиаде — 2013 деревьев

Ноябрь 2012 года. На ул. Фрунзе в Казани кипит работа. Стараниями сотрудников и руководства АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» 400 молоденьких лип образовали симпатичную аллею. А всего той осенью за 10 дней, что шла акция, Группа ТАИФ посадила в Казани 2013 молодых деревьев — как символ приближающейся летней студенческой Олимпиады и просто для того, чтобы украсить столицу республики и сделать ее еще более зеленой.

К слову, саженцы деревьев Группа компаний приобрела и доставила ко всем местам посадки самостоятельно.

2014 год — Лебяжьи озера и парк «Сосновая роща»

В 2014 году АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» взялись за задачу, которая на начальном этапе, если честно, казалась просто невыполнимой: восстановление системы Лебяжьих озер. Из трех существовавших некогда водоемов на тот момент остался один. Да и тот мельчал и зарастал илом.

Экологические изыскания, проработка плана работ и поиск решений дренажа, фиксации формы чаши озер, источника и способа заполнения водой по завершении — заняли 2 года. В 2016-м проект, не знающий аналогов в современной истории России, перешел в активную фазу и на настоящий момент завершен. Чаши озер были углублены, оборудованы специальным трехслойным защитным экраном и заполнены водой, приведены в порядок берега. Стоимость комплекса работ — более четверти миллиарда рублей. Но оно того стоило, уверены в ТАИФе: на берегах, выросших в 9 (!) раз по площади водоемов, сейчас снова отдыхают и казанцы, и гости столицы республики.

В 2014 году АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» взялись за восстановление системы Лебяжьих озер. Фото Максима Платонова

В 2014-м же Группа ТАИФ взялась за наведение порядка в парке у ДК химиков. Заросший, а местами и опасно заваленный погибшими и погибающими деревьями старинный зеленый островок в центре города к 2015 году преобразился. Аварийные деревья были аккуратно убраны, а на их местах высажена в общей сложности тысяча новых деревьев. А чтобы гулять по парку стало удобнее, были обустроены аккуратные дорожки из асфальтобетона и брусчатки. Также были оборудованы уличное освещение, спортивные зоны, специальная площадка для занятий йогой, детская площадка и зона тихого семейного отдыха. Весь комплекс работ обошелся ГК ТАИФ более чем в 120 млн рублей. Стоит ли удивляться тому, что погулять в этот парк, позаниматься спортом и просто отдохнуть приезжают жители даже других районов города.

В 2014 году Группа ТАИФ взялась за наведение порядка в парке у ДК химиков. Фото Романа Хасаева

Тысячи деревьев, гектары цветников

Экологическая активность компаний ГК ТАИФ не останавливается ни на год. Фактически стараниями сотрудников Группы ежегодно в Татарстане появляется по роще, а то и не по одной.

В 2016-м ко Дню города в нефтехимической столице Татарстана «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, а также сотрудники «ТАНЕКО», Шинного завода и мэрии города дружно озеленили двор на проспекте Мира.

В 2016-м ко Дню города ПАО «Нижнекамскнефтехим» принял участие в озеленении проспекта Мира. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2017-м, аккурат к 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим», при участии президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось торжественное открытие обновленной площади и сквера имени Николая Лемаева. Группа ТАИФ выделила на озеленение и обустройство территории 60 млн рублей. Третий год зеленая, украшенная газонами с автополивом, кустарниками и деревьями, впечатляющими своим разнообразием, а также интерактивным фонтаном, удобными прогулочными, игровыми и творческими площадками территория ежедневно привлекает тысячи людей.

В 2017 году — к 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим» — состоялось торжественное открытие обновленной площади и сквера имени Николая Лемаева. Фото с сайта e-nkama.ru

И в этом же году и тоже под Нижнекамском, недалеко от села Шингальчи, десант Группы ТАИФ высадил почти 1,5 тысячи деревьев — берез, сосен и лип.

2018 год: бесценным подарком от ГК ТАИФ столице Татарстана назвали мэр Казани Ильсур Метшин и президент республики Рустам Минниханов площадь и склон набережной Казанки у НКЦ «Казань». Почти 31 тыс. кв. м площади были избавлены от мусора и зарослей бросовых растений. Сотни КамАЗов вывозили накопившийся за годы хлам, а взамен привозили рулоны живого газона, вскоре гармонично украсившего укрепленные и оснащенные системой автополива склоны. Теперь это место с великолепным панорамным видом на правый берег Казанки и мост «Миллениум», а также удобными аллеями и комфортными лавочками — одно из популярных мест для прогулок и романтических свиданий. И, что особенно удобно, не нужно переживать о том, где оставить автомобиль: многие уже оценили удобство построенного АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» многоуровневого подземного паркинга, способного вместить почти 1000 автомобилей.

Бесценным подарком столице Татарстана от ГК ТАИФ назвали мэр Казани Ильсур Метшин и президент республики Рустам Минниханов площадь и склон набережной Казанки у НКЦ «Казань». Фото Рината Назметдинова

Кроме этого проекта, «Казаньоргсинтез» — постоянный и активный участник конкурса «Цветущая Казань». В 2018 году нефтехимический комплекс стал победителем в номинации «Лучшее по благоустройству казанское предприятие». Кроме того, за 6 лет сотрудники КОСа только в Казани посадили почти 5 тыс. деревьев. В минувшем году за выдающиеся экономические достижения и активную социальную и природоохранную позицию, ПАО «Казаньоргсинтез» было внесено в Книгу Почета Казани.

«Казаньоргсинтез» — постоянный и активный участник конкурса «Цветущая Казань». Фото Владимира Туник

За период с 2014 по 2019 годы, силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» на городских улицах и территории предприятий самого комплекса, были высажены без малого 2 млн штук рассады цветов и луковиц тюльпанов, 34,2 га площадей — засеяны многолетними травами. Кроме того, в 2018 году, сотрудники НКНХ стали активными участниками акции «Зеленая волна» и высадили более 500 елей, сосен, лип, рябин и сирени на улицах Нижнекамска. В 2019-м — посадили еще 500 деревьев и кустарников, а кроме того, более полутора тысяч сотрудников нефтехимического гиганта в апреле вышли на улицы родного города, чтобы навести порядок. В результате большой уборки, было вывезено 508 кубометров мусора.

В 2018 году, сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали активными участниками акции «Зеленая волна». Фото с сайта profnknh.ru

Уже несколько лет подряд до этого, и как будет еще долго-долго, в самом начале июня, настоящий десант сотрудников банка «Аверс», вооружившись лопатами и лейками, высаживается на территории Детской республиканской клинической больницы. Для ведущего банка республики, стало уже доброй традицией — в Международный день защиты детей (отмечается в первый день лета), украшать цветами и декоративными растениями территорию перед одной из самых больших в России детских больниц, в которой могут одновременно проходить лечение до 25 тыс. маленьких пациентов. Причем подбор растений таков, что они цветут сменяя друг друга, радуя яркими красками до самых морозов.

Каждое лето, в честь Дня защиты детей, сотрудники Банка сажают на территории ДРКБ цветы и декоративные растения. Фото Олега Тихонова

И точно так же, доброй традицией для сотрудников генерирующей компании Группы ТАИФ — АО «ТГК-16» — стало ежегодное участие в экологическом двухмесячнике. Сотни человек собираются вместе, чтобы привести в порядок пристанционные территории рядом с Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), немалую часть самих городов, собрать мусор, листву и сухие ветки, побелить стволы деревьев и бордюры, высадить цветы. Причем результат получается настолько впечатляющим, что, в рамках проекта «Цветущая Казань», даже был отмечен мэрией столицы Татарстана

АО «ТГК-16» — активный участник экологических программ в республике. Фото АО «ТГК-16»

Год 2019-й: по Татарстану вновь запущена «Зеленая волна». И одними из первых к ней опять присоединились сотрудники компаний Группы ТАИФ. Специалисты АО «ТАИФ-НК» намерены посадить этой осенью еще минимум 1,5 тысячи деревьев к тем 10 тысячам, что уже посажены за 6 лет участия в этой акции.

Специалисты АО «ТАИФ-НК» намерены посадить этой осенью еще минимум 1,5 тысячи деревьев. Фото Альберта Муклакова

«Мы каждый год с коллегами сажаем деревья, — рассказал журналисту «Реального времени» работник АО «ТАИФ-НК» Кирилл Нейменов. — За городом сосредоточено большое количество промышленных предприятий, поэтому мы все должны серьезно относиться к вопросам экологии, чтобы дышать чистым воздухом».

А буквально за две недели до этого работники предприятия помогали очищать озеро Каракуль. Десант из более чем 100 сотрудников вышел на берега крупнейшего в Татарстане озера. За несколько часов были собраны десятки мешков бытового мусора.

Десант из более чем 100 сотрудников АО «ТАИФ-НК» собрал на берегах озера Каракуль десятки мешков бытового мусора. Фото АО «ТАИФ-НК»

Вооружатся мешками сотрудники компаний Группы ТАИФ и 5 октября — в «День посадки леса». Параллельно с посадкой на прилегающих территориях планируется организовать и уборку мусора. В прошлом году, как сообщает Министерство лесного хозяйства РТ, всего за неделю из лесного фонда республики было вывезено более 1,1 тыс. куб. м различного бытового хлама и валежника, а это — несколько сотен полностью загруженных мусором грузовиков типа КамАЗа.