ТАИФ: миллиарды рублей — в сохранение истории и развитие общественных пространств

Что в республике уже преобразилось с помощью Группы компаний ТАИФ?

Парки, скверы, набережные, пешеходные улицы и бульвары, великолепные здания и религиозные центры… Общественные пространства сегодня — не просто площадки для отдыха и общения людей, но и эффективный инструмент развития населенных пунктов и целых регионов. Наличие и продуманность таких пространств — важный компонент привлекательности территорий для проживания семей специалистов близлежащих производств. Успешность предприятий повышает интерес к территориям и со стороны инвесторов. Группа компаний ТАИФ — активный участник республиканской программы развития общественных пространств Татарстана. Ежегодно входящие в Группу предприятия берутся за решение сложнейших задач, делая республику еще красивее, комфортнее, лучше. О том, что уже сделано ТАИФом и в чем работы продолжаются — в материале «Реального времени».

Татарстан: 315 объектов за 5 лет

Место, где можно прогуляться с детьми, не опасаясь за их жизнь и здоровье, совершить пробежку поутру, под аккомпанемент плеска волн или шума листвы, а потом еще и позаниматься на тренажерах под открытым небом, место, где можно просто полежать на траве, или специально установленных шезлонгах и куда не стыдно позвать проводить закат любимого человек или пригласить приехавших в гости из других городов друзей. Все это — общественные пространства. Каждому человеку хочется, чтобы удобно, красиво и, что немаловажно — безопасно, было не только дома, но и на расположенных поблизости территориях.

В 2015 году, по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова, в республике стартовала программа развития общественных пространств. Она направлена на создание современной и комфортной среды в населенных пунктах каждого муниципального района региона. Стартовавшая с парков и скверов к настоящему моменту программа охватила практически весь перечень общественных территорий: пешеходные улицы, набережные рек и озер, пляжи, площади и бульвары… К концу 2018 года в Татарстане за счет республиканских, федеральных и спонсорских средств уже были возрождены, прошли реновацию или были созданы с нуля 315 общественных пространств. В 2019-м, планируется благоустроить еще 63 территории, в том числе восемь — в Казани, а общая сумма, вложенная в программу — приблизится к 13 млрд рублей.

С первых дней, активным участником реализации республиканской программы развития общественных пространств, является ТАИФ. А если быть совсем объективными, то эта работа была начата практически одновременно с образованием самой Группы компаний и не прекращалась ни на день. Общественные центры, величественные мечети и храмы, исторические объекты — компании Группы ТАИФ не жалеют средств на то, чтобы жить в республике было комфортно.

На месте пустыря и долгостроя — уникальный развлекательный центр и сквер

Сложно поверить, но еще в начале 1990-х годов в самом центре Казани на улице Московской — напротив Кремля и в непосредственной близости от Булака — стоял старый, обветшалый корпус долгостроя. В советские годы там начали строить самый большой в столице Татарстана кинотеатр, который должен был называться «Россия». Но… проект так и не был завершен. Ближе к середине 90-х, руины были снесены, а на их месте в 1996 году закипела работа по возведению первого и до сих пор самого большого в республике полноценного культурно-развлекательного центра — «Пирамида», которому было суждено стать одним из архитектурных символов современной Казани.

КРК «Пирамида» было суждено стать одним из архитектурных символов современной Казани. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

Сама идея создать в Казани развлекательный комплекс, где под одной крышей было бы собрано все, что нужно человеку для отдыха: многофункциональный концертный зал, рестораны и кафе, фитнес-клуб и ночной клуб, боулинг-центр, салон красоты, телестудию, удобный паркинг и пр., принадлежит главному советнику генерального директора АО «ТАИФ» Радику Шаймиеву. Над проектом сначала работали американские дизайнеры, предложившие форму звезды, но татарстанские архитекторы Гульсинэ и Виктор Токаревы предложили более интересный и наполненный смыслом вариант — пирамиду. Древнейшей архитектурной форме, известной со времен народа Майя и египетских фараонов, перекликающейся с формой куполов башен Казанского кремля, и семиярусной, как башня царицы Сююмбике, используя современные технологии и материалы, удалось придать современную стремительность и индивидуальность. Реализация проекта обошлась Группе компаний ТАИФ в 40 млн долларов.

В 2002 году, в день торжественного открытия КРК «Пирамида» с концертом и лазерно-световым шоу первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев назвал «Пирамиду» «символом наших устремлений», а экс-президент России Борис Ельцин, прибывший тогда в республику с визитом, заявил, что «сам как строитель по профессии, побывавший в 60 странах, ничего подобного казанской «Пирамиде» не встречал».

Зеркальные, возносящиеся более чем на 20 метров ввысь грани «Пирамиды», ее удобные террасы и уютный сквер, стали настоящим центром притяжения. И мало кто из гостей Казани может устоять и не запечатлеть ее на фото. Здесь проходят многочисленные международные конференции, саммиты и форумы, встречает гостей Международный фестиваль мусульманского кино, проходят конкурсы красоты, профессиональные и творческие фестивали. Но особенно важно то, что «Пирамида», сочетающая в своей архитектуре глубокую древность и современный стиль, очень гармонично вписалась в общественное пространство исторического центра тысячелетней Казани.

Легендарный Кул-Шариф

Прекрасная и величественная мечеть столетия гордо несла свои минареты над старой Казанью. Но в 1552 году, во время штурма столицы Казанского ханства войсками Ивана Грозного, храм пал, вместе со своими защитниками, одним из предводителей которых был духовный лидер тогдашней Казани сеид Кул-Шариф. Мечеть была полностью разрушена. И все четыре с половиной века — до самых наших дней, татарский народ не терял надежды и веры, что Кул-Шариф будет возрожден.

Осенью 1995 года, Минтимер Шаймиев (на тот момент президент Татарстана), подписал указ о воссоздании мечети, которой было решено дать имя легендарного имама, поэта и воина — сеида Кул-Шарифа. Зимой состоялся конкурс, который окончательно ответил на вопрос: какой быть мечети. Отчасти в этом помог… храм Василия Блаженного, что был построен Грозным в Москве в ознаменование победы над Казанским ханством. Многие историки уверены, что впечатленный красотой погибшей мечети, русский царь многое из ее облика перенес в Покровский собор.

Строительство на территории бывшего юнкерского училища велось 9 долгих лет, и было завершено 24 июня 2005 года, аккурат в канун 1000-летия Казани. Ввысь снова вознеслись восемь минаретов, символизирующих крупнейшие центры Волжской Булгарии.

Четыре с половиной века татарский народ не терял надежды и веры, что Кул-Шариф будет возрожден. Фото wikipedia.org

Стоимость возрождения мечети оценивается в 400 млн рублей, большая часть которых — пожертвования. Средства на воссоздание храма внесли более 40 тыс. граждан и организаций. Причем не только жителей Татарстана, и далеко не все были татарами и мусульманами. И на самой строительной площадке работали люди разных национальностей и вероисповеданий. В числе крупных благотворителей — компании Группы ТАИФ, с первых дней включившиеся в работу по возвращению Казани главной мечети — религиозного символа татарского народа, который стал еще и символом дружбы и мирного сосуществования разных народов и религий: в считанных метрах от Кул-Шарифа расположен православный Благовещенский собор.

Сегодня Казанский кремль, а вместе с ним и мечеть Кул-Шариф, являются объектами Всемирного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО.

Остров-град Свияжск

В июле 2017 года, на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей в Кракове, Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря, что на острове-граде Свияжске, был внесен в число памятников ЮНЕСКО. Этому событию предшествовала огромная работа республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, при поддержке республиканского и федерального бюджетов и благотворителей, многие из которых не только выделяли средства на восстановление исторических объектов, но и сами активно принимали в этих работах участие. Группа компаний ТАИФ инвестировала более 190 млн рублей в воссоздание и обновление архитектурного ансамбля первого православного города в Среднем Поволжье.

В июле 2017 года, на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря, что на острове-граде Свияжске, был внесен в число памятников ЮНЕСКО. Фото realnoevremya.ru

«ТАИФ — это группа компаний, руководители и коллектив которых не забывают, знают и ценят историю своего народа. Я должен заметить, что ГК ТАИФ включилась в реализацию проекта «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск» одной из первых, в июне 2010 года. Группа компаний выполняла работы в основном на острове–граде Свияжск. Уже в мае 2011 года за счет собственных сил и средств ими был отреставрирован и восстановлен комплекс зданий казенных сооружений конца XIX — начала XX веков», — в одном из интервью «Реальному времени» рассказал Минтимер Шаймиев.

В воссоздание и обновление архитектурного ансамбля острова-града Свияжска, ГК ТАИФ, инвестировала более 190 млн рублей. Фото realnoevremya.ru

Сам комплекс казенных сооружений включает в себя казначейство, присутственные места, тюрьму, служебные помещения, больницу и баню. Реконструкция с самого начала была запланирована под последующее создание на его территории экспозиции Государственного историко-архитектурного художественного музея «Остров-град Свияжск». Работа была проделана не просто большая — огромная: демонтированы восемь, неподлежащих реставрации строений, заменена конструкция кровель, покрытие крыш, реконструированы межэтажные перекрытия, перегородки, балки, потолки, двойной пол. Пришлось усиливать фундамент, стягивать стены. Специалисты ТАИФа восстановили первоначальный облик комплекса в целом — с системой замкнутых дворов, воссоздали разрушенные участки кирпичных оград, ворота. Практически с нуля было выполнено обустройство инженерных сетей и коммуникаций, проведено благоустройство и озеленение территории комплекса. Также была смонтирована и введена в эксплуатацию газовая котельная, произведен монтаж наружной теплотрассы и в музей подано тепло. В ходе реставрации сохранены исторические габариты комплекса, перекрытия и конструкции.

Благодаря пожертвованию ОАО «ТАИФ» 50 млн рублей фонд «Возрождение» смог провести работы по созданию музея истории Свияжска в зданиях комплекса. Фото предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Огромное количество сделанных на острове археологических находок: серебряные и медные монеты, изделия из кости, глиняные сосуды, инструменты и многое другое, легли в основу выставочной экспозиции «Тайна земли Свияжской», что развернулась в главном корпусе комплекса. 50 млн рублей на создание этого музея — закупку и установку специального экспозиционно-выставочного и мультимедийного оборудования, подготовку материалов, пожертвованы АО «ТАИФ».

«Для нас это был уникальный шанс прикоснуться к бесценному достоянию истории, внести свою лепту в возрождение памятника истории и архитектуры», — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов на церемонии открытия музея.

Древний Болгар

Масштабную задачу, вместе с ПАО «Татнефть», Группа компаний ТАИФ взяла на себя и на территории древнего Болгара. Святая для каждого мусульманина земля — место, где на территории современной России был впервые официально, как государственная религия, принят ислам, сегодня очень популярно. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают сюда прикоснуться к истории. Создать комфортные условия для гостей — важнейшая задача. Работы по строительству пятизвездочного отеля, которому дали имя великого булгарского поэта и мыслителя Кол Гали, стартовали в апреле 2015 года.

«Для того чтобы увидеть мусульманскую святыню, съезжаются люди со всех концов страны, и все чаще и из-за ее пределов. За один день посмотреть все памятники и ознакомиться с историей древнего Болгара практически невозможно. Поэтому создание данного гостиничного комплекса было продиктовано временем», — отметил Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «создание данного гостиничного комплекса было продиктовано временем». Фото Рината Назметдинова

В 2018 году отель распахнул свои двери для гостей. И те, кто уже успел оценить услуги единственного за пределами Казани пятизвездочного отеля, сходятся во мнении: это — великолепное сочетание восточной роскоши и возрожденной истории. Украшением и изюминкой гостиницы стал банный комплекс «Сны Зулейхи» — аналог болгарской Белой палаты XIV века.

Общая сумма инвестиций Группы компаний ТАИФ в реализацию этого проекта, составила более 2 млрд 650 млн рублей.

В 2018 году отель Kol Gali Resort And SPA распахнул свои двери для гостей. Фото Рината Назметдинова

К услугам 300 гостей (на такое число постояльцев рассчитан отель) — не только комфортабельные номера, бассейны, СПА и иные удобства, но и 25 гектаров территории, что на средства АО «ТАИФ» и ПАО «Татнефть», превратились в уютные зоны для пеших и велосипедных прогулок, занятий спортом, семейного отдыха. К услугам посетителей прекрасный частный пляж и трансфер к древнему Болгару, Белой Мечети — еще одной жемчужине этой земли, рядом с которой расположилась исламская академия, инвестором строительства которой также выступила Группа ТАИФ, вложив в строительство высшего учебного учреждения для мусульманских духовных лидеров полмиллиарда рублей.

Собор Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2015 года, одновременно с подписанием указа о создании Болгарской исламской академии, президент Татарстана Рустам Минниханов, подписал документ о воссоздании легендарного собора Казанской иконы Божией Матери. О начале работ и том, что основным спонсором уникального проекта стала Группа ТАИФ, республиканским фондом «Возрождение» было заявлено в начале 2016 года. 27 апреля на месте будущего строительства начались археологические изыскания, а 21 июля 2016 года, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого храма.

21 июля 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери. Фото Михаила Козловского

В июне 2018 года, на куполах воссоздаваемого собора засияли кресты. Основные строительные работы уже завершены. В них Группа ТАИФ вложила 500 млн рублей. Но до освещения храма по случаю его открытия — еще далеко. Предстоит нанести еще один слой краски по фасаду и облицевать камнем цоколь здания, уложить гранитные ступени, сделать покрытие папертей, установить входные группы и провести полный комплекс работ по внутренней росписи и убранству, облагородить прилегающую территорию.

Основные строительные работы по восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери уже завершены. Фото tatmitropolia.ru

По мнению Минтимера Шаймиева, участие в подобных проектах по сохранению культурного наследия — это достойный путь в историю. Представители компаний-инвесторов, взаимодействуя с историками, археологами, реставраторами, познают историю родного края. Их благородное деяние само становится историей, ведь на каждом восстановленном объекте увековечены названия компаний-инвесторов и имена их руководителей.

120 млн рублей — на парк «Сосновая роща»

Основанный в 1945 году парк «Сосновая роща» помолодел и осовременился на свое 70-летие стараниями Группы компаний ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез», выступившими основными инвесторами реновации.

Стараниями Группы компаний ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез» основанный в 1945 году парк «Сосновая роща» на свое 70-летие помолодел и осовременился. Фото prav.tatarstan.ru

В течение 2015 года проведен тщательный анализ состояния зеленых насаждений. Старые, аварийные, представляющие угрозу для гуляющих по парку людей деревья были снесены, а вместо них высажена тысяча новых. Для удобства посетителей, проложены новые дорожки из асфальтобетона и брусчатки, а вдоль них и спортивных площадок (здесь появились уличные тренажеры, зона для спортивной разминки, для занятий воркаутом, йогой), а также двух детских площадок, территории для тихого семейного отдыха оборудовано качественное освещение.

Для удобства посетителей, проложены новые дорожки из асфальтобетона и брусчатки, оборудовано освещение. Фото prav.tatarstan.ru

Тематическое наполнение парка — оригинально: нефтехимический гигант оформил его в химическом стиле. С первых шагов посетителей встречают элементы таблицы Менделеева. Не забыли и основателей казанской химической школы — им посвящены таблички, на которых отображены краткие биографии именитых ученых: Дмитрия Менделеева, Николая Зинина, Александра Бутлерова, Александра Арбузова. На открытие парка приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента РТ Наталия Фишман. О проделанной работе рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Сегодня, спустя 4 с лишним года, обретший второе дыхание парк, является популярнейшим местом отдыха для местных жителей — особенно молодежи и семей с детьми — будущего Казани и Татарстана.

Благоустройство лесопарка «Лебяжье»

В августе 2016 года был дан старт еще одному крупному экологическому и социальному проекту: реновации и благоустройству лесопарка «Лебяжье». Фактически, предварительные — исследовательские работы на месте были начаты еще в 2014 году, а в 2016-м состоялась торжественная закладка символического камня и запуска реновации лесопарковой зоны и самих озер. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, от имени Группы ТАИФ, выступившей основным инвестором работ генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

В августе 2016 года был дал старт крупному экологическому и социальному проекту: реновации и благоустройству лесопарка «Лебяжье». Фото Максима Платонова

«В целом этот проект — восстановление тех озер, пространств, которые здесь существовали. Искренне благодарен проектировщикам, экологам, проводящим проектные работы, которые надо еще завершить. Благодарен АО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез» в составе ГК ТАИФ, которые будут реализовывать основную часть этой программы», — отметил во время церемонии Рустам Минниханов.

Гидротехнический этап восстановления системы Лебяжьих озер был завершен уже в 2018 году. АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» вложили в реализацию проекта почти 170 млн рублей. Озера были углублены, их дно укреплено специальным трехслойным экраном, в водоемы было закачано более 1,5 млн кубометров воды. Природовосстановительных работ подобного масштаба в современной России еще не производилось. В итоге береговая зона озер увеличилась более чем вчетверо, а красота этого уголка живой природы только возросла. Группе компаний ТАИФ удалось почти невозможное: вернуть комплексу озер жизнь, а казанцам — одно из любимых мест отдыха.

Группе компаний ТАИФ удалось почти невозможное: вернуть комплексу озер жизнь, а казанцам — одно из любимых мест отдыха. Фото Максима Платонова

60 млн рублей — на реконструкцию площади им. Н. Лемаева в Нижнекамске

В 2017 году Группа компаний ТАИФ приняла активное участие в реконструкции площади имени первого директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николая Лемаева. Часть средств на проведение работ была выделена из республиканского бюджета, еще 60 млн инвестировал ТАИФ.

В 2017 году Группа компаний ТАИФ приняла активное участие в реконструкции площади Николая Лемаева в Нижнекамске. Фото park.tatar

Уже в сентябре, на открытии преобразившейся территории побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Лидера Татарстана во время прогулки не остановил даже дождь.

Площадь Лемаева всегда была одним из самых популярных мест для прогулок в Нижнекамске. Вот только со временем она обветшала и устарела. Так было до осени 2017-го. Теперь центр общественного пространства украшает оригинальной формы 3D-фонтан. И это не просто журчащая вода: в ночное время падающие струи в сочетании с дымовым эффектом, становятся своеобразным экраном, на который транслируются лазерные инсталляции. Специальные медиа-пилоны (их в парке — 22), оснащенные всепогодными широкоформатными экранами, демонстрируют гостям города информацию о нефтехимической столице республики и Татарстане в целом, новости, анонсы и презентации. На месте, где раньше был неработающий каскадный фонтан, расположилась уникальная детская площадка «Ступени творчества», каждая площадка-уровень которой имеет свою тематику. И дети новацию оценили по достоинству. Площадка никогда не пустует.

Центр общественного пространства украшает оригинальной формы 3D-фонтан, на падающие струи воды в котором транслируются лазерные инсталляции. Фото park.tatar

Есть на площади-сквере и зеленые зоны, и качественное уличное освещение, и тихие зоны, где могут посидеть мамочки с колясками или пожилые люди.

Сквер популярен в любое время года. Зимой в нем оборудуется елочный городок, который уже завоевал титул самого фотографируемого в Нижнекамске.

Подарок Казани от ГК ТАИФ — сквер и склон у НКЦ «Казань»

В 2016 году, под площадью у НКЦ «Казань» началось строительство подземного паркинга. Так АО «ТАИФ» и выступившее генеральным подрядчиком реализации проекта ОАО «Татнефтепроводстрой» откликнулись на сложившуюся в столице Татарстана сложную ситуацию с дефицитом парковочных мест в центре города. Кроме того, ТАИФ и «Татнефтепроводстрой» взяли на себя миссию по благоустройству не только сквера и территории от НКЦ «Казань» до Фуксовского сада, но и выходящего к Казанке склона. Общая площадь благоустройства составила почти 31 тысячу квадратных метров.





Общая площадь облагороженных территорий у НКЦ «Казань» и склона к Казанке — почти 31 тыс. кв. м. Фото Рината Назметдинова

Ранее заставленная десятками машин площадь теперь — прогулочная зона с яркими газонами и амфитеатром, открывающим великолепный вид на мост Миллениум, реку Казанку и ее правый берег. Автомобили перебрались в подземный паркинг, рассчитанный почти на тысячу машин. На поверхности осталась лишь сравнительно небольшая парковочная площадка для транспорта людей с ограниченными возможностями и туристических автобусов.

Склон, спускающийся к воде, ранее бугрящийся неровностями, поросший неаккуратным кустарником и часто заваленный разнообразным мусором, пришлось очищать и выравнивать. В итоге со склона вывезли 200 КамАЗов с мусором, а на их место завезли 6 тысяч грузовиков грунта. Склоны были укрыты красивыми газонами площадью 18 тыс. кв. м. Подведены и подключены системы автоматического полива. На пересекающих склон пешеходных дорожках был обновлен асфальт.



Общая стоимость работ по благоустройству склонов и сквера составила более 157 млн рублей, в том числе более 23 млн было вложено ОАО «Татнефтепроводстрой», остальные инвестированы ТАИФом. Но эти затраты того стоили, уверен Альберт Шигабутдинов:

«Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но прежде всего комфортную и уютную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, наслаждались прогулками, любовались завораживающей панорамой нашего города», — подчеркнул он в октябре 2018 года, во время открытия обновленного общественного пространства.





Альберт Шигабутдинов: «Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но прежде всего комфортную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали». Фото Рината Назметдинова

Все эти проекты — лишь часть того, что АО «ТАИФ» и Группа компаний уже успели сделать. Впереди другие — не менее масштабные проекты. Так, в феврале 2019 года, на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях состоялось обсуждение вопроса реализации глобальных планов благоустройства и оживления прибрежного пространства от уже преобразившегося склона НКЦ «Казань» до моста Миллениум и от Кировской дамбы — до Ленинской. Группа компаний ТАИФ не планирует оставаться в стороне и намерена принять в реализации и этого проекта самое активное участие.