Ветеран ВОВ Алексей Комлев: «В фильме «Танкист» я узнал себя…»
В Казани стартовали премьерные показы короткометражной исторической военной драмы по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста»
В кинотеатре «Синема 5», что в казанском ТРЦ «Парк Хаус», состоялся первый премьерный показ новой короткометражной художественной ленты «Танкист». Экранизацией при поддержке группы компаний ТАИФ совместно с Казанским суворовским и Казанским высшим танковым командным училищами занималась татарстанская киностудия «Вечный огонь». Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж «Реального времени» с премьеры фильма.
«В последний момент всегда что-то приходится менять…»
Для генерального продюсера кинокартины и основателя кинокомпании «Вечный Огонь» Романа Королева предпремьерный рабочий день закончился в половине второго ночи. Но в час «Х» он, бодрый и полный сил, одним из первых появился у дверей кинозала, чтобы встречать гостей. К слову, совсем не того зала, что планировался изначально.
— Зал пришлось поменять. Думали, что придет немного народу и сначала запланировали зал в ТЦ «Республика». Там около 120 мест. Однако число заявок все росло и росло. Потому перебрались с премьерным показом сюда — в Парк Хаус. Этот зал вмещает 300 человек. Но и сейчас заявок даже больше, чем посадочных мест, — поделился переживаниями Роман Королев.
Забегая вперед, отметим: уместились все. Зал и впрямь был полон. Люди разных поколений и возрастов, направлений деятельности и занятий собрались вместе, чтобы пообщаться с создателями фильма и одними из первых увидеть экранизацию стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста».
Фильм о фильме
Гостей ожидал приятный сюрприз: сама премьера, возможность вживую увидеть творческую группу и героев кинокартины и… еще один фильм о том, как снимался «Танкист». Параллельно с основной картиной «Кингоф Медиа» и «Вечный Огонь» умудрились запечатлеть и собрать в динамичный ролик самые яркие моменты закулисья съемочных площадок.
— Для меня самый запомнившийся момент из съемок — это сцены, где мне нужно было бежать под артобстрелом, уворачиваясь от взрывов. Сначала решили провести репетицию с петардами, но… оказалось, что они взрываются гораздо громче и страшнее, чем реальные заряды. Честно признаюсь — испугался сильно. Аж упал. Но вся наша команда меня подержала. Было приятно. И в итоге все отсняли как надо — с первого дубля, — поделился самыми яркими впечатлениями со съемок главный юный герой кинокартины Андрей Еналеев.
В свои 11 лет юноша уже актер с богатым практическим опытом. Около трех лет он играет в «Театре на Булаке». Признался, что решение принять участие в работе над фильмом далось ему не легко:
— Когда пригласили сняться в фильме, я сначала немного растерялся. Я знаю, что люди, которые победили в Великой Отечественной войне, — настоящие герои. И был страх, что могу не справиться с ролью. А это не просто фильм — это экранизация истории нашей Родины. Самых сложных моментов ее судьбы. Но я рад, что так получилось, — поделился Андрей в интервью «Реальному времени».
В школе до момента завершения съемок о том, что парень снимается в настоящем кино, знал только учитель, давший разрешение пропустить несколько дней занятий. Благо, с оценками у актера все в полном порядке — в дневнике сплошь пятерки. А подсмотреть за процессом монтажа фильма у Андрея Еналеева уже не получилось: нужно было наверстать за партой пропущенное. Так что для одного из главных героев премьерный показ тоже стал открытием. Как и для его мамы, заметно волновавшейся перед просмотром в зале.
Не смог понаблюдать за монтажом и приехать на премьеру и главный взрослый герой — Дмитрий Смирнов. Сразу после финального «Стоп! Снято!» ему пришлось уехать.
— Дмитрий нарасхват — очень востребованный актер. Вчера выступал в театре на Таганке. Но мы ему обязательно кружочек с премьеры запишем и отправим, — пообещал Роман Королев.
— Для меня работа в таком темпе была первым таким режиссерским проектом. Это вызов! Когда выходила на проекты вторым режиссером — бывали насыщенные моменты, но именно режиссером, с военной техникой, с военной тематикой, со множеством нюансов применительно к конкретному времени — от пуговиц до стрижки — это впервые. Приходилось быстро ориентироваться. Но у нас очень сплоченная команда, и всегда помогали коллеги. У нас потрясающие консультанты! И мне кажется, получилась очень хорошая командная работа, — поделилась эмоциями с журналистом «Реального времени» режиссер-постановщик кинокартины Елизавета Киселева.
«Если мы войну забудем…»
— Вообще, у меня такое чувство, что не мы этот фильм сделали, а он нас выбрал. Это был очень стремительный проект. Все было реализовано буквально за месяц. Профессионалы скажут — кино так не делают: полгода, год, несколько лет — это да. А тут за месяц. Все складывалось, — предваряя сам премьерный показ, отметил Роман Королев.
— Хочу поблагодарить за реализацию этого грандиозного проекта кинокомпанию «Вечный Огонь», Казанское суворовское и Танковое училища. Роман правильно сказал: все складывалось для того, чтобы проект состоялся. Я помню встречу с нашим генеральным директором, когда Тимур Альбертович, прочитав сценарий, задал всего один вопрос: «Вы успеете это сделать?» И вот мы все собрались в этом зале. Профессиональная команда, профессиональный подход. Проект состоялся. Спасибо всем, кто в праздничный день нашел время и пришел на премьеру нашего общего фильма, — от имени группы компаний ТАИФ обратился к собравшимся руководитель пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский.
— Мы ежегодно снимаем патриотическое кино, кино про нашу службу. Но в рамках школьного кружка подобное кино мы снимать не могли. И вот тут мы попали в атмосферу съемки настоящего кино. Ребята окунулись не просто в атмосферу съемки фильма, но и в атмосферу Второй мировой войны. Они стали участниками съемочных процессов и монтажа, прочувствовали все изнутри. В одном из стихотворений Роберта Рождественского есть очень важные слова:
«Эта память — верьте, люди, —
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война».
Наша задача сегодня, наших поколений, в том, чтобы передать следующим историю наших ветеранов. Историю Великой Победы! И этот фильм — одна из страниц той самой памяти, — взял слово преподаватель студии Казанского суворовского училища Марат Ким.
Четверть часа на экране
После краткого общения с творческой командой в зале погас свет. Всего 15 минут длился сам сеанс. В полной тишине. Без смеха и перешептываний. А на экране разворачивалась целая история, полная драматизма, ужасов войны и смелости настоящих людей. Даже таких юных, как герой Андрея Еналеева — Дима Смирнов, который только что под артобстрелом потерял семью, но смог найти в себе силы, чтобы помочь экипажу танка №16 найти и уничтожить вражескую пушку.
И тот самый финал, что так и не дописал Александр Твардовский в своем стихотворении: о случайной встрече спустя время (через год после войны) двух главных героев — командира боевой машины и мальчика, оказавшегося в детдоме. Момент, в котором нашлось место и самому стихотворению «Рассказ танкиста», которое помогло вспомнить роковые события и дать мальчишке новую любящую семью.
Когда в зале зажегся свет, оказалось, что темнота скрывала слезы. И главное, о чем просили зрители творческую команду «Танкиста», — не останавливаться на коротком метре. «История требует продолжения. Хотим знать, как складывались судьбы главных героев в тот год, что их разделяла война, что было потом, когда Дима Смирнов был усыновлен семьей командира Т-34», — поделились впечатлениями зрители.
Почетного гостя кинопоказа — ветерана Великой Отечественной войны, полковника танковых войск Алексея Комлева фильм тоже задел за живое:
— В этом фильме я увидел себя. Я до костей танкист. Прослужил в Вооруженных силах 28 лет. Я участник ВОВ в составе первого Прибалтийского фронта и Второго Дальневосточного фронта. Танк Т-34 — с ним мы встретили войну. В 1943 году танк получил орудие 85 мм вместо прежних 76 мм. И на Курской дуге — под Прохоровкой — был тяжелый бой. У немцев были «Тигры», «Пантеры», но наши танкисты не уступили. За время ВОВ 1 143 танкиста удостоены звания Героя. 16 танкистов удостоены звания дважды. 104 человека стали полными кавалерами ордена Славы. Танкисты, как и все рода войск, внесли большой вклад в дело Победы, — взял он слово, и, обращаясь к команде, работавшей над фильмом, добавил. — День Победы — эта историческая дата, она не померкнет никогда. Наш долг — хранить память. Мир хрупок. Им нужно дорожить, его нужно укреплять. Фильм понравился. Команда, которая работала над картиной, спасибо вам!
Уже 6 мая ветеран отправится в Москву, чтобы принять участие в Параде Победы на Красной площади. В свои 99 лет Алексей Николаевич бодр и полон сил и надеется встретить еще не один День Победы.
Что же касается фильма «Танкист», то, как поделился генеральный продюсер кинокартины, «перед нами поставлена задача, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей».
Следующий показ состоится уже 5 мая в кинотеатр «Мир», 9 мая фильм смогут увидеть зрители ТНВ (телеканал «Новый Век»). Также запланированы просмотры для старшеклассников казанских школ. Впереди у картины участие во всевозможных конкурсах, а еще вместе с компанией «Время кино» кинокомпания «Вечный Огонь» планирует собрать антологию из нескольких короткометражек, снятых татарстанскими режиссерами про Великую Отечественную войну, и к сентябрю включить ленту к показам по «Пушкинской карте».
К слову, кинокомпания «Вечный Огонь» сняла ролик и о том, как проходила премьера фильма «Танкист». И вот как это было:
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