Ветеран ВОВ Алексей Комлев: «В фильме «Танкист» я узнал себя…»

В Казани стартовали премьерные показы короткометражной исторической военной драмы по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста»

Фото: Динар Фатыхов

В кинотеатре «Синема 5», что в казанском ТРЦ «Парк Хаус», состоялся первый премьерный показ новой короткометражной художественной ленты «Танкист». Экранизацией при поддержке группы компаний ТАИФ совместно с Казанским суворовским и Казанским высшим танковым командным училищами занималась татарстанская киностудия «Вечный огонь». Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж «Реального времени» с премьеры фильма.

«В последний момент всегда что-то приходится менять…»

Для генерального продюсера кинокартины и основателя кинокомпании «Вечный Огонь» Романа Королева предпремьерный рабочий день закончился в половине второго ночи. Но в час «Х» он, бодрый и полный сил, одним из первых появился у дверей кинозала, чтобы встречать гостей. К слову, совсем не того зала, что планировался изначально.

Роман Королев: «Думали, что будет меньше зрителей, но в итоге пришлось поменять зал на втрое больший». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Зал пришлось поменять. Думали, что придет немного народу и сначала запланировали зал в ТЦ «Республика». Там около 120 мест. Однако число заявок все росло и росло. Потому перебрались с премьерным показом сюда — в Парк Хаус. Этот зал вмещает 300 человек. Но и сейчас заявок даже больше, чем посадочных мест, — поделился переживаниями Роман Королев.

В день премьеры кинозал «Синема 5» был полон. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Забегая вперед, отметим: уместились все. Зал и впрямь был полон. Люди разных поколений и возрастов, направлений деятельности и занятий собрались вместе, чтобы пообщаться с создателями фильма и одними из первых увидеть экранизацию стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста».

Фильм о фильме

Гостей ожидал приятный сюрприз: сама премьера, возможность вживую увидеть творческую группу и героев кинокартины и… еще один фильм о том, как снимался «Танкист». Параллельно с основной картиной «Кингоф Медиа» и «Вечный Огонь» умудрились запечатлеть и собрать в динамичный ролик самые яркие моменты закулисья съемочных площадок.

Андрей Еналеев: «Самый запомнившийся момент со съемок — там, где мне пришлось убегать от взрывов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для меня самый запомнившийся момент из съемок — это сцены, где мне нужно было бежать под артобстрелом, уворачиваясь от взрывов. Сначала решили провести репетицию с петардами, но… оказалось, что они взрываются гораздо громче и страшнее, чем реальные заряды. Честно признаюсь — испугался сильно. Аж упал. Но вся наша команда меня подержала. Было приятно. И в итоге все отсняли как надо — с первого дубля, — поделился самыми яркими впечатлениями со съемок главный юный герой кинокартины Андрей Еналеев.

Кадр со съемок фильма «Танкист». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свои 11 лет юноша уже актер с богатым практическим опытом. Около трех лет он играет в «Театре на Булаке». Признался, что решение принять участие в работе над фильмом далось ему не легко:

— Когда пригласили сняться в фильме, я сначала немного растерялся. Я знаю, что люди, которые победили в Великой Отечественной войне, — настоящие герои. И был страх, что могу не справиться с ролью. А это не просто фильм — это экранизация истории нашей Родины. Самых сложных моментов ее судьбы. Но я рад, что так получилось, — поделился Андрей в интервью «Реальному времени».

В школе до момента завершения съемок о том, что парень снимается в настоящем кино, знал только учитель, давший разрешение пропустить несколько дней занятий. Благо, с оценками у актера все в полном порядке — в дневнике сплошь пятерки. А подсмотреть за процессом монтажа фильма у Андрея Еналеева уже не получилось: нужно было наверстать за партой пропущенное. Так что для одного из главных героев премьерный показ тоже стал открытием. Как и для его мамы, заметно волновавшейся перед просмотром в зале.

В зале за главного героя переживала его мама. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не смог понаблюдать за монтажом и приехать на премьеру и главный взрослый герой — Дмитрий Смирнов. Сразу после финального «Стоп! Снято!» ему пришлось уехать.

— Дмитрий нарасхват — очень востребованный актер. Вчера выступал в театре на Таганке. Но мы ему обязательно кружочек с премьеры запишем и отправим, — пообещал Роман Королев.

Елизавета Киселева: «Для меня работа в таком темпе была первым подобным режиссерским проектом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для меня работа в таком темпе была первым таким режиссерским проектом. Это вызов! Когда выходила на проекты вторым режиссером — бывали насыщенные моменты, но именно режиссером, с военной техникой, с военной тематикой, со множеством нюансов применительно к конкретному времени — от пуговиц до стрижки — это впервые. Приходилось быстро ориентироваться. Но у нас очень сплоченная команда, и всегда помогали коллеги. У нас потрясающие консультанты! И мне кажется, получилась очень хорошая командная работа, — поделилась эмоциями с журналистом «Реального времени» режиссер-постановщик кинокартины Елизавета Киселева.

«Если мы войну забудем…»

— Вообще, у меня такое чувство, что не мы этот фильм сделали, а он нас выбрал. Это был очень стремительный проект. Все было реализовано буквально за месяц. Профессионалы скажут — кино так не делают: полгода, год, несколько лет — это да. А тут за месяц. Все складывалось, — предваряя сам премьерный показ, отметил Роман Королев.

Леонид Козловский: «Генеральный директор ТАИФа задал всего один вопрос: «Вы успеете это сделать?» Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Хочу поблагодарить за реализацию этого грандиозного проекта кинокомпанию «Вечный Огонь», Казанское суворовское и Танковое училища. Роман правильно сказал: все складывалось для того, чтобы проект состоялся. Я помню встречу с нашим генеральным директором, когда Тимур Альбертович, прочитав сценарий, задал всего один вопрос: «Вы успеете это сделать?» И вот мы все собрались в этом зале. Профессиональная команда, профессиональный подход. Проект состоялся. Спасибо всем, кто в праздничный день нашел время и пришел на премьеру нашего общего фильма, — от имени группы компаний ТАИФ обратился к собравшимся руководитель пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский.

Марат Ким: «Этот фильм — одна из страниц памяти, которую мы обязаны передать следующим поколениям». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы ежегодно снимаем патриотическое кино, кино про нашу службу. Но в рамках школьного кружка подобное кино мы снимать не могли. И вот тут мы попали в атмосферу съемки настоящего кино. Ребята окунулись не просто в атмосферу съемки фильма, но и в атмосферу Второй мировой войны. Они стали участниками съемочных процессов и монтажа, прочувствовали все изнутри. В одном из стихотворений Роберта Рождественского есть очень важные слова:

«Эта память — верьте, люди, —

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,

Вновь придет война».

Наша задача сегодня, наших поколений, в том, чтобы передать следующим историю наших ветеранов. Историю Великой Победы! И этот фильм — одна из страниц той самой памяти, — взял слово преподаватель студии Казанского суворовского училища Марат Ким.

Четверть часа на экране

После краткого общения с творческой командой в зале погас свет. Всего 15 минут длился сам сеанс. В полной тишине. Без смеха и перешептываний. А на экране разворачивалась целая история, полная драматизма, ужасов войны и смелости настоящих людей. Даже таких юных, как герой Андрея Еналеева — Дима Смирнов, который только что под артобстрелом потерял семью, но смог найти в себе силы, чтобы помочь экипажу танка №16 найти и уничтожить вражескую пушку.

Фильм «Танкист» дал финал истории, которую в 1942 году в своем стихотворении начал рассказывать Александр Твардовский. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И тот самый финал, что так и не дописал Александр Твардовский в своем стихотворении: о случайной встрече спустя время (через год после войны) двух главных героев — командира боевой машины и мальчика, оказавшегося в детдоме. Момент, в котором нашлось место и самому стихотворению «Рассказ танкиста», которое помогло вспомнить роковые события и дать мальчишке новую любящую семью.

Когда свет в кинозале включился, оказалось, что темнота скрывала слезы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда в зале зажегся свет, оказалось, что темнота скрывала слезы. И главное, о чем просили зрители творческую команду «Танкиста», — не останавливаться на коротком метре. «История требует продолжения. Хотим знать, как складывались судьбы главных героев в тот год, что их разделяла война, что было потом, когда Дима Смирнов был усыновлен семьей командира Т-34», — поделились впечатлениями зрители.

Алексей Комлев: «В этом фильме я узнал себя». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почетного гостя кинопоказа — ветерана Великой Отечественной войны, полковника танковых войск Алексея Комлева фильм тоже задел за живое:

— В этом фильме я увидел себя. Я до костей танкист. Прослужил в Вооруженных силах 28 лет. Я участник ВОВ в составе первого Прибалтийского фронта и Второго Дальневосточного фронта. Танк Т-34 — с ним мы встретили войну. В 1943 году танк получил орудие 85 мм вместо прежних 76 мм. И на Курской дуге — под Прохоровкой — был тяжелый бой. У немцев были «Тигры», «Пантеры», но наши танкисты не уступили. За время ВОВ 1 143 танкиста удостоены звания Героя. 16 танкистов удостоены звания дважды. 104 человека стали полными кавалерами ордена Славы. Танкисты, как и все рода войск, внесли большой вклад в дело Победы, — взял он слово, и, обращаясь к команде, работавшей над фильмом, добавил. — День Победы — эта историческая дата, она не померкнет никогда. Наш долг — хранить память. Мир хрупок. Им нужно дорожить, его нужно укреплять. Фильм понравился. Команда, которая работала над картиной, спасибо вам!

Уже 6 мая ветеран отправится в Москву, чтобы принять участие в Параде Победы на Красной площади. В свои 99 лет Алексей Николаевич бодр и полон сил и надеется встретить еще не один День Победы.

Главное, о чем просили зрители премьерного показа, — снять полноформатную историю, тронувшую их за живое. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что же касается фильма «Танкист», то, как поделился генеральный продюсер кинокартины, «перед нами поставлена задача, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей».

Следующий показ состоится уже 5 мая в кинотеатр «Мир», 9 мая фильм смогут увидеть зрители ТНВ (телеканал «Новый Век»). Также запланированы просмотры для старшеклассников казанских школ. Впереди у картины участие во всевозможных конкурсах, а еще вместе с компанией «Время кино» кинокомпания «Вечный Огонь» планирует собрать антологию из нескольких короткометражек, снятых татарстанскими режиссерами про Великую Отечественную войну, и к сентябрю включить ленту к показам по «Пушкинской карте».

К слову, кинокомпания «Вечный Огонь» сняла ролик и о том, как проходила премьера фильма «Танкист». И вот как это было:





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