Про строительную компанию ТАИФ-СТ: «Вы яркими буквами вписали себя в историю»

Фото: Ринат Назметдинов

Предприятие ТАИФ-СТ, входящее в компанию Группы ТАИФ, отмечает свой 20-летний юбилей. За долгие годы работы силами компании было возведено и сдано в эксплуатацию большое количество технически сложных, многопрофильных и уникальных объектов. Специалисты компании строят не только качественно, но и сдают все объекты в срок. С чего все начиналось и какие знаковые здания были построены — в материале «Реального времени».

От нулевого цикла до сдачи объектов в эксплуатацию

Накануне строительная компания ТАИФ-СТ отметила свое 20-летие. В ДК химиков представители строительной отрасли Татарстана поздравляли ветеранов труда, работников и руководителей ООО «ТАИФ-СТ» с юбилеем компании. Приветствуя гостей на торжественном мероприятии, генеральный директор компании ТАИФ-СТ Амир Сафин отметил высокий профессионализм персонала компании.

— За 20 лет работы силами нашей компании возведено и успешно сдано в эксплуатацию большое количество уникальных, технически сложных, многопрофильных, нестандартных объектов. На сегодняшний день наша компания строит здания, начиная от нулевого цикла до сдачи объектов в эксплуатацию, имеет собственную базу, строительную технику, обученный и высококвалифицированный персонал, — сказал Сафин.

Позже в разговоре с «Реальным временем» Амир Сафин рассказал, что в настоящее время компания ТАИФ-СТ ведет строительство на крупных предприятиях ГК ТАИФ, таких как ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», ООО «Газотранспортная компания». За 2018 год доход компании составил 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 135, 5 млрд рублей.

Надежный игрок в строительной отрасли

С юбилеем строителей поздравил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров. Он зачитал приветственную речь от имени главы ведомства Ирека Файзуллина.

С юбилеем строителей поздравил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров

— За время работы ТАИФ-СТ прошел большой путь, став надежным игроком в строительной отрасли. Высокий профессионализм специалистов, административная грамотность и ответственный подход позволили вашей компании качественно и в срок воплотить в жизнь не один десяток сложнейших инновационных проектов. На протяжении 20 лет ТАИФ-СТ успешно реализовывает федеральные и региональные программы в области строительства, реконструкции жилых домов, социально-культурных учреждений. Несомненно, за каждым достижением стоят люди, ваш труд. Именно в этот день я хочу выразить благодарность руководству и коллективу компании за добросовестный труд. Я уверен, что благодаря энергии и энтузиазму вы сможете и дальше идти намеченным курсом, — говорилось в тексте поздравления.

«Вы наполняете город социальными, культурными объектами и производственными площадками», — сказал Сергей Миронов, поблагодарив руководителей компании за качественные объекты

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов подтвердил, что юбилейную дату компания встречает с хорошими результатами.

— 20-летний юбилей для строительной отрасли — это целая эпоха. Тот праздник, который вы отмечаете сегодня, — это подтверждение, что курс выбран правильно. Для любой строительной компании очень важны объекты. Глядя на городскую панораму, ты видишь изюминку. Когда начинаешь узнавать, кто это строил — большая часть объектов принадлежит вам. Уважаемые ветераны трепетно передали строительные традиции новому поколению. Вы яркими буквами вписали себя в историю Казани. Вы наполняете город социальными, культурными объектами и производственными площадками, — сказал Миронов, поблагодарив руководителей компании за качественные объекты.

В свою очередь заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов обратил внимание на то, что за эти годы ТАИФ-СТ сделал очень много.

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов обратил внимание на то, что за эти годы ТАИФ-СТ сделал очень много

— Компания прошла серьезный путь развития насыщенной кропотливой работы. Сегодня ТАИФ-СТ по праву занимает лидирующие позиции на строительном рынке Татарстана. Благодаря накопленному опыту, высокому профессионализму, сплоченности коллектива ТАИФ-СТ завоевала репутацию надежного поставщика услуг, которому доверяют и с которым стремятся сотрудничать государственные организации и крупные заказчики. Жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, спортивно-культурные и развлекательные сооружения, административные здания, построенные за эти годы вашей компанией, стали неотъемлемым обликом нашей столицы. Неоценимый вклад ТАИФ-СТ вложил в культурно-историческое наследие города. Уверен, что в будущем ТАИФ-СТ реализует много масштабных проектов не менее амбициозных, чем те, которые уже вошли в историю и снискали заслуженный авторитет и признание компании в профессиональном сообществе Республики Татарстан, — озвучил со сцены Ильгиз Латыпов поздравление генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

Для гостей выступили творческие коллективы республики

В этот вечер многие сотрудники компании получили государственные и ведомственные награды. Также для гостей выступили звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики.

Об истории создания компании

Для ТАИФа строительное направление является одним из приоритетных. Эта деятельность началась сразу после создания в Татарстане Президентского фонда по ликвидации ветхого жилья. Так, в 1996 году была организована дочерняя фирма «Мета-ТАИФ», построившая в рекордно короткие сроки два 12-этажных кирпичных дома в микрорайоне Азино-1. Казанцы, проживающие в старых, неблагоустроенных домах в центре города, смогли переехать в новые комфортабельные квартиры. В 1998 году были сданы в эксплуатацию еще два жилых дома.

А в 1999 году в целях развития строительной индустрии учредили еще одно предприятие — ТАИФ-СТ. Компания была создана для воплощения в жизнь многочисленных строительных проектов. За 20 лет предприятие построило большое количество социально-культурных и спортивных объектов, а также объектов образования и здравоохранения. Кроме того, компания уделяет особое внимание восстановлению культурно-исторического наследия.

В копилке ТАИФ-СТ такие значимые объекты, как первый в Казани культурно-развлекательный комплекс «Пирамида», административное здание отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, которое стало подарком архитекторов и строителей ПСО «Казань» к 1000-летию Казани, Центр хоккея на траве с двумя игровыми полями и трибуной на 2 337 посадочных мест, химический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета, детские сады в рамках республиканской программы «Бэлэкэч», реконструкция Дома Кекина, административного здания МВД РТ, диагностического центра РКБ и зданий под музей-заповедник на острове-граде Свияжск и многое другое.

Также построены новые офисы компании, комплекс сооружений для таможенного терминала «Карсар», включающий автозаправочную станцию, СТО, гостиницы и склады. Кстати, сам «Карсар» был создан ТАИФом еще 23 года назад для оказания услуг по таможенному оформлению грузов, когда в республике вообще не существовало подобных организаций. Благодаря именно этому подразделению ТАИФ сформировал в Татарстане цивилизованную таможенную инфраструктуру в начале 90-х.

Как появился культурно-развлекательный комплекс «Пирамида»

Идея построить в столице Татарстана уникальный комплекс принадлежит Радику Шаймиеву. Он пытался найти образ будущего сооружения с американскими дизайнерами, однако нужного результата достичь не удавалось. В 1995 году его внимание привлекло здание Сберегательного банка «Татарстан», выполненное архитекторами Гульсинэ и Виктором Токаревыми. Именно им тогда он и предложил усовершенствовать проект.

Изучив национальный и мировой опыт, архитекторы пришли к образу пирамиды. Форма не заслоняла собой панораму Кремля, а также соответствовала динамике молодежной культуры — главному назначению объекта, строительство которого началось в декабре 1997 года. Спустя 5 лет, в 2002 году, строительство «Пирамиды» было завершено. Комплекс, который одновременно способен принять более 2,5 тысячи человек, обошелся группе компаний «ТАИФ» в $40 млн.

Комплекс, который одновременно способен принять более 2,5 тысячи человек, обошелся группе компаний «ТАИФ» в $40 млн

Контуры «Пирамиды» хорошо просматриваются и с Волги, и с железной дороги, и с кремлевского холма. Прибывший тогда в республику в день торжественного открытия КРК «Пирамида» экс-президент России Борис Ельцин отметил, что «ничего подобного казанской пирамиде не встречал».

Сейчас в «Пирамиде» регулярно проводятся культурные, официальные, спортивные мероприятия от городского до мирового уровня, такие как ежегодный Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Всемирный конгресс татар, фестиваль «Татар жыры», конкурс «Мисс Татарстан», фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» и многое другое.

Более того, в комплексе действуют собственные заведения: фитнес-клуб, салон красоты, ночной клуб, бар-кафе, панорамный ресторан. Также под зданием располагается подземный автопаркинг, а рядом со зданием собственная парковка на 200 машин.

Реконструкция уникального Дома Кекина

ТАИФ занимается не только бизнес-проектами, но также уделяет значительное внимание восстановлению объектов культурно-исторического наследия. Одним из таких объектов стал памятник архитектуры федерального значения Дом Кекина, расположенный на перекрестке улиц Горького и Галактионова.

Дом, носящий имя своего первого владельца, купца-миллионщика Кекина, долгое время находился в аварийном состоянии. Возведенное более ста лет назад здание являлось передовым для своего времени. Леонтий Кекин строил свой дом из своего же кирпича, считавшегося лучшим в Казанском крае. Однако в этом здании он не жил, а сдавал его в аренду. В советский период дом был национализирован и полностью стал жилым, кроме первого этажа. Именного тогда и были разрушены исторические интерьеры.

Согласно техническому заключению, которое было сделано специалистами ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» в 2000 году, износ здания составлял 80%. Тогда же и было предложено снести Дом Кекина. Но первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Камиль Исхаков, занимавший тогда пост мэра Казани, предложили сохранить объект культурного значения, требовавший больших вложений частных средств. После долгих уговоров властям удалось убедить ТАИФ взять на себя реконструкцию памятника. В 2000 году компания выкупила объект.

Городу необходимо было вернуть памятник истории

Сразу было понятно, что предстоял большой объем работ. В ходе реконструкции был полностью отреставрирован фасад здания с восстановлением первоначального облика. Внутри дома также была произведена огромная восстановительная работа: полуразрушенные лестничные пролеты были заменены на железобетонные, облицованные гранитными плитами. Полностью восстановлена крыша здания, которая оборудована системой стаивания. На территории, прилегающей к Дому Кекина, было возведено двухэтажное здание, в котором расположены: стоянка машин, трансформаторная подстанция и офисные помещения.

Когда-то находившийся на грани сноса Дом Кекина был полностью восстановлен и приведен в первоначальный вид за 280 млн рублей. В настоящее время здание является привлекательным деловым центром с офисными и торговыми помещениями.



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