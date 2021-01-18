Президент рекомендовал нефтяным компаниям присоединиться к отраслевому институту добровольной стандартизации

Владимир Путин дал рекомендации компаниям после совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое прошло 1 декабря в Тобольске.



ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «Нефтегазовая компания «РуссНефть», АО «Зарубежнефть», «ТАИФ» и ООО «Иркутская нефтяная компания» было предложено рассмотреть вопрос о вхождении в состав учредителей АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». Либо задуматься о подписании с организацией меморандума о сотрудничестве для развития стандартизации в нефтегазовом комплексе.

Кроме того, Владимир Путин дал ряд поручений российскому правительству. Одно из них — нарастить объемы выпуска малотоннажной и среднетоннажной химической продукции к 2030 году на 70% к уровню 2020 года. Для этого необходимо подготовить комплекс мер по развитию направления, определить перечень приоритетных проектов, способных оказать комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек, и дать широкий мультипликативный эффект.

Также президент поручил разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков и в области использования в производстве вторичных полимеров для минимизации негативного влияния на климат и экологию. Он распорядился провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве и расширить сферы и объемы использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения.

По итогу совещания были приняты новые меры поддержки нефтегазохимии. С 1 января 2022 года в России установят обратный акциз в размере 9 тыс. рублей на каждую тонну этана, направленного в нефтехимическое производство. А также — 4,5 тыс. рублей за тонну сжиженного углеродного газа, использованного в нефтегазохимии.

Акциз будут выдавать под минимальные инвестиционные обязательства на сумму от 65 до 110 млрд рублей для различных групп товаров. Это компенсирует стоимость реализации проекта в России, которая выше чем в странах-конкурентах. Необходимые инвестиции позволит привлекать доходность по проектам.

Наиболее крупными из ближайших проектов, реализованных за счет вводимых мер, будут: Амурский газохимический комплекс «СИБУРа», нефтегазохимический и СПГ-комплекс в Усть-Луге «Газпрома» и «РусХимАльянса», Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании, строительство нового олефинового комплекса для «Нижнекамскнефтехима» группы компаний ТАИФ.