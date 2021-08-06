Александр Щадриков: «Мы наблюдаем за всем, что выбрасывается в атмосферу»

Глава Минэкологии Татарстана рассказал, как договорился с предприятиями о контроле за выбросами

Татарстан, отличающийся высокой концентрацией промышленных предприятий, ежегодно тратит на защитные природоохранные мероприятия свыше 11,5 млрд рублей. Благодаря комплексному мониторингу и большим инвестиционным вливаниям ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в городах заметно улучшилась, заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на заседании круглого стола «Экологическая безопасность в промышленных городах». Более того, с этого года промышленные гиганты — Татнефть и ТАИФ — начали передавать данные о выбросах в атмосферу с собственных автоматических станций на сервер Минэкологии РТ.

Чистота воздуха под контролем экологов

Состояние атмосферного воздуха в городах Татарстана является более благоприятным, чем 10 лет назад, а выбросы вредных веществ обусловлены ростом парка автотранспорта, нежели работой промышленных предприятий. При этом сами промышленные гиганты не скрывают объемы выбросов, становятся все более прозрачными и открытыми в сфере природопользования, рассказал накануне министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Щадриков во время дискуссии, посвященной проблеме экологической безопасности в промышленных городах.



По его словам, в этом году крупные природопользователи заключили соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, обязывающие их к раскрытию данных экологического мониторинга и к постепенному снижению объемов выбросов в атмосферу. В исполнение этих соглашений все автоматические станции контроля за состоянием окружающей среды промпредприятий были подключены к серверу Минэкологии. В результате данные о промышленных выбросах начали поступать надзорным органам в режиме онлайн.



— Крупнейшие холдинги — «Татнефть» и ТАИФ — заключили соглашения с министерством и передают данные о промышленных выбросов со своих автоматических станций контроля, — сообщил Александр Щадриков представителям общественности. — Эти данные обновляются каждые 30—40 минут.

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ, подобная информационная прозрачность позволяет видеть объективную картину. «Они не скрывают свои данные, и мы наблюдаем за всем, что выбрасывается в атмосферу». По его словам, подобная схема может быть применена к другим предприятиям, что «позволит расширить схему наблюдения за атмосферным воздухом в республике».

По словам Шадрикова, в этом году крупные природопользователи заключили соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, обязывающие их к раскрытию данных экологического мониторинга и к постепенному снижению объемов выбросов в атмосферу.

Воздух стал чище на 0,01%



С другой стороны, собственная лабораторная служба регулярно отбирает пробы в городах, которые показывают положительную динамику. Если в 2019 году было проведено 4 млн замеров качества воздуха, то в прошлом году увеличили на 250 тысяч проб. Увеличение радиуса охвата было достигнуто за счет приобретения нового оборудования, уточнил министр. В итоге превышение ПДК в воздухе снизилось на 0,01% за год: с показателя 0,05% в 2020 году до 0,04% в текущем. «Это говорит о качестве атмосферного воздуха», — заявил министр экологии РТ, подчеркивая, что улучшение качества воздуха достигается, несмотря на частоту количества измерений.

Свой вклад в снижение уровня загрязненности внесли автовладельцы, которые переходят на новые виды топлива. «На АЗС республики реализуется моторное топливо стандарта Евро-4 и Евро-5, что приводит к уменьшению количества загрязняющих веществ в воздухе. По итогам совместной с ГИБДД операции «Чистый воздух» снижается доля выявленных автомобилей с превышением нормативных выбросов. По итогам 2020 года превышение составило 3,3%, тогда как в 2010 году было 22,7%. При этом количество автотранспорта в республике в разы увеличилось.

По итогам совместной с ГИБДД операции «Чистый воздух» снижается доля выявленных автомобилей с превышением нормативных выбросов. Фото: eco.tatarstan.ru

Сбрасывали из села Кызыл-Байрак

Идет мониторинг водных объектов в 261 пункте наблюдения, продолжил министр экологии РТ. В республике насчитывается 79 водных объектов. Анализ поверхностных вод проводится по 29 показателям.



— Ежегодно проводится свыше 30 тысяч анализов. Уже сейчас наблюдаем улучшение поверхностных вод республики. Ежегодно количество проб с превышением ПДК уменьшается, — сообщил Шадриков.



В качестве примера он привел данные с точки наблюдения, которая расположена поблизости села Кызыл-Байрак (в Верхнеуслонском районе Татарстана с прямым выходом на Волгу). Как следовало из его речи, раньше отсюда осуществлялся сброс стоков промпредприятий, в том числе несанкционированный. После выявления данной точки был установлен пост контроля. В результате на 15% уменьшились значения ПДК. «Это очень важно. Работают меры, которые мы предпринимаем к организаторам неорганизованных сбросов».

Основным источником финансирования природоохранных проектов является нацпроект «Экология». Эти средства идут на оздоровление Волги, сохранение лесов, на мероприятия по программе «Чистая страна». В общей сложности на эти цели направлено 11,5 млрд рублей, в том числе инвестиции предприятий в 7 млрд рублей. По объему вложений в экологию Татарстан занимает первое место в ПФО, сообщил Щадриков.

Ежегодно количество проб с превышением ПДК уменьшается. Фото: eco.tatarstan.ru

Карбоновый полигон для контроля «углеродного следа»

Какие задачи стоят перед Минэкологии? По его словам, курс на увеличение промышленного производства неразрывно должен учитывать задачи по обеспечению устойчивого развития территории и принятию исчерпывающих мер в области экологической безопасности.



— Совершенно очевидно, что наиболее конкурентоспособными будут только экономики с высокими показателями энергоресурсоэффективности. Именно поэтому в Татарстане многое делается в части внедрения принципов циркулярной экономики, — заявил он.



С принятием Парижского климатического соглашения стоит задача по сокращению «углеродного следа» в экономике. Для его мониторинга в 2022 году на базе Казанского федерального университета планируется создание карбонового полигона для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, сообщил министр. В этом году по поручению президента республики в Татарстане начала действовать межведомственная рабочая группа по вопросам климатической политики и планов по декарбонизации. Участниками рабочей группы являются представители предприятий и организаций республики, Академии наук РТ, вузов, министерств республики.

По его словам, «Татнефть» одной из первых компаний присоединилась к экологической инициативе SBTi (Science Based Targets initiative) по ограничению глобального потепления, в соответствии с которой будет сокращать выбросы парниковых газов вплоть до достижения углеродной нейтральности (нулевых нетто-показателей выбросов парниковых газов) к 2050 году. В целях минимизации негативного воздействия углеродного следа на окружающую среду компанией в 2021 году высажено 5 млн деревьев. Примером ответственного отношения промышленных предприятий к вопросам обеспечения экологической безопасности является деятельность производств нижнекамского промузла, где на общей производственной территории функционирует 62 предприятия. Например, за последние 3 года нижнекамскими предприятиями, входящими в Группу компаний «ТАИФ», реализован целый комплекс природоохранных мероприятий.

Примером ответственного отношения промышленных предприятий к вопросам обеспечения экологической безопасности является деятельность производств нижнекамского промузла.

Промпредприятия просят пересчитать ТБО

В свою очередь Артур Николаев, замруководителя Торгово-промышленной палаты Татарстана, куда входят более 2 тысяч предприятий РТ, заверил, что забота об экологии является для них важным приоритетом при осуществлении их производственной деятельности.



— Среди 29 комитетов, которые работают в структуре ТПП, есть комитет по экологии. Он создавался, чтобы помочь предприятиям в условиях изменений в законодательстве, — сообщил Николаев.



Далее спикер затронул острую проблему, связанную с начислением платы за ТБО. «Во время пандемии предприятия были закрыты и, несмотря на это, им пришлось платить по нормативам, которые были завышены», — пожаловался он.

В продолжение темы заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев заметил, что, помимо автоматизированного контроля, необходимо налаживать диалог с гражданами, чтобы «те видели, как и что делается в республике для сохранения чистого воздуха».



Руслан Гаджиев заметил, что, помимо автоматизированного контроля, необходимо налаживать диалог с гражданами, чтобы «те видели, как и что делается в республике для сохранения чистого воздуха».

— А что люди видят? Дым из трубы, масляные пятна в водоемах, вырубку деревьев, неприятный запах. В то же время люди почти никогда не могут ощутить ту работу, которая ведется в части охраны, восстановления окружающей среды. Инвестиции в системы фильтрации и очистки, компенсационные посадки деревьев, очистка русла рек. Поэтому важен общественный контроль за этими вопросами. Особенно это касается крупных новых строек, открытия новых предприятий. Без диалога и прямого предварительного разговора, без учета мнения граждан мы не получим тот результат, который ждем. Откровенно же говоря, все экологические мероприятия делаются для наших жителей, для их будущего, — заключил он.