«Довольно неплохой результат» — эксперты оценили финансовые показатели «Казаньоргсинтеза»

Химическая компания подвела итоги работы за полугодие в условиях пандемии

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Химическая отрасль России (за исключением производителей каучуков и шинников) гораздо мягче других индустрий перенесла последствия пандемии в первом полугодии, считают эксперты рынка. Российские предприятия нарастили выпуск полиэтилена почти вдвое. Так, «Казаньоргсинтез» увеличил его производство до 271,1 тыс. тонн. Сложная ситуация на рынке, связанная со снижением спроса и цен, кризисом ОПЕК+ и последствиями апрельских ограничений, конечно, сказалась на финансовых показателях компании, как и у других предприятий. Тем не менее КОС подвел итоги шести месяцев года с прибылью в 4,05 млрд и выручкой 31,3 млрд рублей, и в целом аналитики положительно оценивают его перспективы. Кроме того, специалисты с осторожностью дают оптимистичные прогнозы по восстановлению отрасли, поскольку в июле ситуация на рынке начала улучшаться.



«С пластиками все было относительно неплохо»



В результате сокращения спроса и низких цен на продукцию финансовые результаты компаний нефтегазохимического комплекса как в России, так и в мире, в первом полугодии ухудшились. Татарстанские предприятия отрасли снизили выпуск на 6%.

Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» подвел финансовые итоги за шесть месяцев 2020 года. Невзирая на падение спроса и цен, общий спад на мировом и российском рынках, серьезно пострадавших в условиях пандемии коронавируса и вынужденных приостановок производств, КОС закончил первое полугодие с прибылью 4,05 млрд рублей. Выручка, по данным бухгалтерского отчета, составила 31,3 млрд рублей. Основные средства предприятия выросли на 1,6%, до 50,6 млрд рублей, объем денежных средств в оборотных активах — на 48,7%, или на 3,9 млрд рублей.

Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» подвел финансовые итоги за шесть месяцев 2020 года. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— Несмотря на общие положительные результаты полугодия, сложная ситуация на рынке отразилась на основных показателях. Так, предприятие продемонстрировало выручку ниже прошлогодних значений на 22,2%, а чистую прибыль — на 48,6%. Первое полугодие оказалось непростым периодом для всех компаний смежных секторов. Год начался с аномально низких цен на нефть и коррелирующих с ней по цене сырьевых продуктов. Это неминуемо привело к падению мировых цен и на полимеры. После сделки ОПЕК сырьевые ресурсы резко взлетели в цене. Как следствие, образовался катастрофический сырьевой дефицит для нефтехимии. Особенно остро это ощущалось в России, — прокомментировали финансовые показатели в ПАО «Казаньоргсинтез».

К негативным факторам, повлиявшим на общий спад на рынке, в компании также отнесли последствия пандемии коронавируса. Карантинные меры по всему миру ограничили производителей и переработчиков полимеров в возможностях корректировать цены параллельно с ценами на нефть, нефтепродукты и СУГ. «В итоге мировая индустрия пластиков попала в ситуацию временной обратной корреляции с сырьем. В этих условиях большинство производителей серьезно снизили мощности. «Казаньоргсинтез» смог пройти этот период с максимальной загрузкой мощностей, не останавливая и не снижая производства», — заявили в КОСе.

Однако в июле появилась положительная динамика. Со снятием ограничений оживился спрос, мировые котировки на полимеры начали расти. Ситуация в секторе нормализуется. В компании прогнозируют спокойный стабильный режим работы до конца года при отсутствии как-либо новых потрясений рынка.

По состоянию на 30 июня 2020 года, активы предприятия увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом и на 4% по отношению к первому кварталу года — до 74,9 млрд рублей. Прочие доходы возросли с 376 млн до 1,2 млрд рублей (+67%).

— Объем выпуска товарной продукции «Казаньоргсинтеза» вырос на 1,7% в первом полугодии. Это довольно неплохой результат! В целом нефтехимия в Татарстане уменьшила выпуск на 6%, во многом за счет синтетических каучуков. С пластиками, наоборот, все было относительно неплохо, что и сыграло на руку «Казаньоргсинтезу», — считает директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— Себестоимость продаж снизилась незначительно, значит, объемы «Казаньоргсинтез», скорее всего, не сокращал. Снижение выручки, видимо, связано с падением цены, потому что цена на термопласт по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на 20%. Хотя прибыль и упала, она осталась в положительной зоне, и потом, в любом случае рынок термопластов растет. Думаю, в этом году вообще никто из компаний не приблизится к показателям прошлого года, но катастрофического падения не будет, — сообщил Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам».

Положительная динамика июля

Российские химические предприятия, как и «Казаньоргсинтез», в первом полугодии продемонстрировали увеличение выпуска полиэтилена низкого давления (ПНД) на 84% до 892,8 тыс. тонн. Только компания ТАИФа произвела треть от этого объема — 271,1 тыс. тонн продукции. При этом средние цены российских производителей ПНД и ПВД снизились на 28,0% и 12,9% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Так, цены на ПНД уменьшились со 104,3 тыс. рублей за тонну до 75,0 тыс. рублей, цены на ПВД сократились с 93,6 тыс. рублей за тонну до 81,5 тыс. рублей за тонну.

Значимая доля ПНД и ПВД российского производства направляется на экспорт. Фото: Ринат Назметдинов

— Пересчет внутренних рублевых цен в доллары США показывает еще большее снижение — на 31,7% и 18,0% соответственно, так как рублевые цены на ПНД и ПВД снижались в условиях ослабления рубля. Значимая доля ПНД и ПВД российского производства направляется на экспорт, поэтому цены во многом зависят от ситуации на мировых рынках, а также от динамики курса рубля. Текущие цены находятся на уровне многолетних минимумов. Так, например, среднегодовые цены производителей ПНД в долларовом выражении были выше (в отдельные годы — более чем в два раза) текущих цен в течение 16 лет: с 2004 по 2019 год, — отметил Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.

По словам эксперта, давление на цены оказывает избыточное предложение, в том числе из-за роста производственных мощностей в целом по миру. Основным условием роста цен на полимеры является восстановление глобальной экономической динамики после пандемии COVID-19. Но, несмотря на то, что большинство стран постепенно выходят из карантина, восстановление спроса будет достаточно медленным и может занять полтора-два года, предупреждает Шураков.

Тем не менее в июле началось восстановление цен на мировом рынке, при этом динамика рубля также остается позитивной для нефтехимии, заметили другие специалисты. Поэтому «можно ожидать улучшения показателей во втором полугодии»:

— Все будет зависеть от динамики цен и спроса. Пока что в июле ситуация начала улучшаться, цены долларовые начали расти, спрос вырос. Сейчас цены в России ниже, чем в Китае, например, что, в общем-то, хорошо, потому что очень долгое время российский рынок был премиальным, а сейчас есть возможность для прибыльного экспорта и увеличения объемов экспорта. Российская нефтехимия остается крайне конкурентоспособной, вероятно, никакого существенного пересмотра инвестиционных программ в нефтехимии из-за текущего кризиса не случится. Кроме того, следует учитывать, что инвестиционный цикл в отрасли достаточно длинный, в связи с чем проекты, реализация которых началась до кризиса, практически в любом случае будут завершены, — убежден Василий Танурков.

«Текущие ожидания более оптимистичны, чем апрельские»

Прогнозы по восстановлению отрасли эксперты рынка до сих пор дают с осторожностью. Однако еще большего ухудшения в мировой экономике, в том числе из-за возможной второй волны коронавируса, не ожидают, поскольку страны постепенно адаптируются к условиям пандемии.

Прогнозы по восстановлению отрасли эксперты рынка до сих пор дают с осторожностью. Фото: Максим Платонов

— По нашим оценкам, текущие ожидания более оптимистичны, чем апрельские, когда отдельные российские нефтехимические предприятия рассматривали как вариант переход на сокращенную рабочую неделю. «Краткосрочные маневры» в условиях кризиса состоят скорее в расширении номенклатуры изделий, которые позволяют производить имеющиеся мощности, поиске новых рынков сбыта, предоставлении покупателям более выгодных условий (по оплате, по отгрузке) по сравнению с конкурентами и оптимизации цепочки создания стоимости, в том числе через цифровую трансформацию бизнеса, — считает Александр Шураков.

В целом химическая отрасль России ощущает текущий кризис слабее, чем другие отрасли, отмечают специалисты. Исключение составили только производители каучуков и шинная промышленность. Что касается выпуска полимеров, то в стране произошел значительный рост производства не только по полиэтилену, но и по полипропилену — примерно на треть.

— Понятно, что это было вызвано запуском в Тобольске производства «Запсибнефтехима», и тем не менее вся эта продукция не просто на склад идет. Хотя цены на некоторые полимеры снижались, в принципе спрос на них сохраняется. Например, вырос спрос со стороны пищевой промышленности, поскольку больше всевозможной упаковки потребовалось; а также со стороны медицинской промышленности, чтобы обеспечить возросший спрос на средства защиты: маски, перчатки и т. д., — отметил эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

Пандемия оказала определенную поддержку рынкам полимеров, подтверждают и другие специалисты: увеличился спрос на одноразовые изделия. Кроме того, в отдельных странах отложили введение запретов или ограничений на использование пластиковых одноразовых изделий, что также положительно влияет на спрос.

Пандемия оказала определенную поддержку рынкам полимеров: увеличился спрос на одноразовые изделия. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

С учетом всех факторов, химическая промышленность России показала не самый худший результат в первом полугодии. Проблемы же возникали у компаний с большой налоговой нагрузкой, запустивших новые проекты с импортным оборудованием, для которых переоценка рубля могла перейти в минус. «В целом какое-то снижение на рынке, конечно, есть, но оно все же помягче, чем у нефтяников. Для химической отрасли точно нет катастрофических последствий от пандемии по итогам полугодия», — добавил Калачев.

На мировом рынке полимеров сохраняется достаточно жесткая конкуренция. Производственные мощности активно развивают нефте- и газодобывающие страны, которые также стремятся диверсифицировать направления использования добываемых углеводородов. Чтобы выдержать конкуренцию, российским компаниям недостаточно только нарастить производство, необходимо обеспечить эффективность всей цепочки создания ценности для конечного покупателя российских полимеров, говорят эксперты. Кроме того, российские нефтехимики ждут поддержки со стороны правительства по введению пошлин для защиты внутреннего рынка от конкуренции с зарубежными игроками, что позволило бы увеличить потребление российских полимеров на внутреннем рынке.