О нефти, курсе рубля и коллективном иммунитете: «Завтра будет лучше, чем вчера»
Колонка блогера и экономиста Альберта Бикбова
По сравнению с апрельскими нефтяными шоками и турбулентностью валютных курсов, сейчас наблюдается некоторое затишье. Нефть восстанавливает цены, рубль подрос, но не критически. О том, как бюджет Татарстана пострадал от коронакризиса, что ждет мир дальше и что выбрать — восстановление экономики или карантин, — в своей колонке для «Реального времени» рассуждает известный татарстанский блогер и экономист Альберт Бикбов.
Укрепление нефти — «капельница», реанимирующая российскую и татарстанскую экономику
Начать обзор текущей ситуации хотелось бы с позитивных моментов. Сейчас цены на нефть находятся на приемлемом уровне — около 40—42 долларов за баррель (на момент верстки текста Brent торговалась на уровне $42,23 , а WTI — $39,66 за баррель, — прим. ред.). На это, конечно, повлияла состоявшаяся-таки сделка ОПЕК, благодаря которой удалось стабилизировать ситуацию на рынке нефти.
Все мы понимаем, как это важно для бюджета нашей страны, сверстанного из расчета 40 долларов за баррель. С учетом того, что российская и татарстанская экономика колоссально зависят от добычи и продажи нефти и ее производных, мы сейчас получаем позитивный эффект. Ведь вспомним: когда пару месяцев назад нефть падала чуть ли не до отрицательных значений, на рынках была самая настоящая паника. И тогда цифра 40 казалась чуть ли не несбыточной мечтой. А сейчас она есть — и это очень вовремя.
Бюджет и России в целом, и Татарстана в частности, несет сейчас огромные потери. На этой неделе была обнародована информация — республика по поступлениям налоговых и неналоговых доходов недосчиталась около 100 миллиардов рублей. При этом конкретно в консолидированный бюджет республики (поскольку значительная часть доходов уходит в Москву) по маю я слышал цифру недобора в районе 30 миллиардов. Так что сумма трансферта российского Минфина на покрытие дефицита бюджета в 13,5 млрд не покрывает и половины этого провала.
Поэтому для нас сейчас очень важно, чтобы восстанавливались не только цены, но и реальный спрос на нефть. К полной ремиссии рынка мы придем не раньше, чем через год (а скорее — через два). Ждать восстановления до конца 2020 года — это слишком оптимистично. Падение потребления нефти в мире оценивают примерно в 8% — а это за несколько месяцев, пожалуй, не отыграть.
В результате мы сейчас получаем такую конструкцию: да, первое полугодие было очень страшным. Да, сейчас есть проблемы: стоит транспортное сообщение, заморожен спрос на нефтепродукты из-за коронавирусных ограничений. Но если все пойдет так, как идет сейчас, то экономика нашей республики, ее нефтяной и нефтехимический комплекс — и «Татнефть», и предприятия Группы ТАИФ — к концу года выйдут к приемлемым для себя показателям.
В этом плане я пока придерживаюсь позитивного прогноза. Хочется, конечно, чтоб было 60 или даже 70 долларов за баррель, но надо оставаться реалистами: ведь и 40—42 уже неплохо.
Курс рубля: голосование прошло, можно отпускать?
В некоторых кругах распространяется версия о том, что Центробанк нарочно искусственным путем удерживал курс рубля в определенных пределах, чтобы обеспечить лояльность населения к действующей власти перед всенародным голосованием по поправкам в Конституцию. Думаю, определенная политика в этом вопросе все же была, но вряд ли она полностью определяла курс рубля (на момент верстки текста пара USD/RUB торговалась на уровне 70,94, — прим. ред.).
Надо понимать парадигму мышления Центробанка. А она такова: что курс должен устанавливаться рыночными методами, он должен быть свободным. Если регулятор возьмет за самоцель во что бы то ни стало удержать железный курс, он «сожжет» все свои резервы и в конечном итоге все равно получит страшный удар.
Поэтому мое мнение таково: да, Центробанк весной старался удержать курс, потому что если бы он этого не сделал, то доллар улетел бы вверх ближе к 100 рублям. Как мы помним, 3 месяца назад рынок гудел мрачными предсказаниями о том, что вот-вот доллар перевалит за сотню.
Сейчас мы видим, что курс вырос, но не сказать чтобы до критических значений. Да, доллар улетел за 70, но ситуация достаточно стабильная и во вливаниях, кажется, не нуждается. Центробанк не станет сейчас ни сжигать деньги, ни тратить золотовалютные резервы — потому что это обычно плохо заканчивается. Если помните, когда Сорос атаковал британский фунт, Банк Англии до последнего бился за курс фунта. А Сорос все-таки дожал — и заработал миллиард долларов буквально за ночь. Курс там улетел настолько, что британская экономика долго не могла оправиться от этого удара.
Курс очень опасно удерживать искусственно. Рынок — как океан: его можно высечь, можно попытаться построить вокруг него заборчик, но все это бесполезно. Он все равно или тихо протечет (в лучшем случае), или вынесет тебя в опасную пучину (в худшем).
Если не ЦБ, то кто: три фактора, удерживающие нефть
Я уверен, что на данном этапе развития событий, даже если Центробанк не будет делать интервенций, курс доллара к рублю не начнет неконтролируемо расти. Его вполне органически сдерживают три фактора.
- Стабилизировавшаяся цена на нефть, по сравнению с ужасом двух-трехмесячной давности. Если тогда рублю нужны были «костыли», то теперь он уже может стоять самостоятельно.
- Рост спроса на нефть, на продукты ее переработки, на моторное топливо. Спрос восстанавливается, мы видим, как открываются границы, увеличиваются объемы внутренних грузоперевозок по всему миру, оживает экономика.
- Растут потребительские расходы и, что самое важное, — потребительские ожидания в России.
Что выбрать — тотальный карантин или восстановление экономики?
Напомню, месяц назад я давал прогноз о всплеске заболеваемости в США после волны протестов. Так и случилось. Сейчас Штаты вышли на максимум и по приросту, и по статистике смертности. И безусловно, обстановка остается опасной — и у них, и у нас. Так почему людей сейчас выпустили, послабления ввели почти во всех странах мира (правда, в Казахстане и Израиле процесс пошел в обратную сторону — страны снова закрываются)? Но надо понимать, что люди устали. Устали везде, по всему миру. Коронавирусные ограничения — тяжелый стресс, многие больше не могут быть в заточении дома, фактически на домашнем аресте.
Выше я рассказал, что наш бюджет несет тяжелые потери. Но и американский бюджет тоже не справляется с латанием дыр, там ситуацию можно назвать критической. Американская экономика ориентирована на сферу услуг, которая обвалилась с пандемией. Так что российскую ситуацию еще можно назвать благополучной.
Как же спасти экономику на фоне неутихающего коронавируса? Вакцины пока нет, и скептики сомневаются, что до конца года ее разработают. Многие считают (и я с ними в целом согласен), что загнать людей назад в карантин практически невозможно — они это крайне негативно воспримут. Да и экономика вряд ли выдержит вторую волну локаута.
Думаю, единственным шансом в этом ключе остается надеяться на выработку коллективного иммунитета: как только будет достигнут показатель в 50—60% переболевших, шансы заражения будут снижаться в разы. И это очень важный шанс, причем не только с точки зрения медицины и биологии человека, но и в экономическом плане. Конечно, этот путь несет массу рисков, но по-иному у нас пока не получится.
А пока надо заниматься восстановлением. На днях я видел трансляцию собрания акционеров одного из крупных татарстанских предприятий. И она вселила в меня надежду: топ-менеджмент там открыто говорил о своих проблемах — о падении выручки, снижении чистой прибыли, сужении каналов поставок. Но в то же время большая часть их заявлений была о светлых моментах: об инвестиционных вложениях и о перспективах. Они не бегают, не просят помощи, не впадают в депрессию — они говорят: «Мы работаем на будущее, а в будущем будет все гораздо лучше, чем сейчас».
Как в песне поется — «завтра будет лучше, чем вчера».
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