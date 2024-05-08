ТАИФ — Радику Гайзатуллину: «Выражаем глубокие соболезнования»
Глубокие соболезнования министру финансов Республики Татарстан Радику Рауфовичу Гайзатуллину, а также родным и близким семьи в связи с безвременной кончиной матери — Раузы Хайрулловны — выражает коллектив Группы компаний ТАИФ.
«Она была удивительным человеком: труженица села, скромная и добрая женщина с открытой душой и бескорыстным сердцем», — говорится в соболезновании. И подчеркивается: «Всей душой скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Раузе Хайрулловне навсегда сохранится в наших сердцах».Общество Татарстан ТАИФ