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ТАИФ — Радику Гайзатуллину: «Выражаем глубокие соболезнования»

19:20, 08.05.2024

Глубокие соболезнования министру финансов Республики Татарстан Радику Рауфовичу Гайзатуллину, а также родным и близким семьи в связи с безвременной кончиной матери — Раузы Хайрулловны — выражает коллектив Группы компаний ТАИФ.

«Она была удивительным человеком: труженица села, скромная и добрая женщина с открытой душой и бескорыстным сердцем», — говорится в соболезновании. И подчеркивается: «Всей душой скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Раузе Хайрулловне навсегда сохранится в наших сердцах».

Общество Татарстан ТАИФ

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