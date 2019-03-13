Альберт Шигабутдинов: ТАИФ готов рассмотреть возможность участия в проектах за рубежом

Руководство ГК ТАИФ и посол Египта в России обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества

Фото: Роман Хасаев

Татарстан с рабочей поездкой посетил чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср. Назначенный на этот пост в конце 2017 года, он уже второй раз приехал в республику и в каждый свой визит активно выступает за еще более активное развитие отношений между Египтом и Татарстаном. В сфере взаимных интересов — туризм, образование и наука, культурный обмен, сотрудничество в промышленности, в том числе нефтегазопереработке и нефтехимии. Египет заинтересован в более плотной работе с ГК ТАИФ. Об этом господин Наср заявил во время посещения головного офиса АО «ТАИФ». Подробности встречи — в материале «Реального времени».

У нас огромный потенциал взаимодействия

Ихаб Наср признался генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову, что наслышан о размахе деятельности и географии поставок Группы компаний и уже давно мечтал встретиться с ее руководством. Желание вернуться в Татарстан и специально посетить главный офис ТАИФа только возросло в феврале — после встречи в Москве с заместителем генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Русланом Шигабутдиновым.

—Хотел бы выразить восхищение. Это была прекрасная стратегическая презентация. Мы очень впечатлены ею. Причина, по которой я с таким нетерпением ждал встречи, — это прежде всего то, что у наших стран — Египта, России, Татарстана, и в частности ТАИФа, — есть огромный потенциал взаимодействия, — подчеркнул посол Египта.

И это действительно так: по итогам 2017 года товарооборот между Татарстаном и Египтом составил чуть менее 23 млн долларов США. И это при том, что товарооборот между Египтом и Россией в целом по итогам прошлого года составил 7,66 млрд долларов США, что больше итогов 2017-го почти на миллиард.

Египту интересна российская пшеница и другие продовольственные товары, минералы, древесина, машины и транспортные средства, оборудование, мыло, моющие средства, продукция химической промышленности, топливо, нефть и продукты ее перегонки, смазочные материалы, пластмассы, пластики, каучуки и изделия из них — то есть все то, что Татарстан производит, причем в больших объемах.

В Египте уже работает ПАО «Роснефть», проявляют интерес и другие российские компании, но посол Арабской Республики приехал именно в ТАИФ. Направлений, что потенциально могут быть интересны татарстанской Группе компаний, действительно много: в Египте готовится к открытию большой энергетический хаб-центр, вводятся в эксплуатацию новые месторождения нефти и газа. Добываемые углеводороды требуют переработки, а страна планирует производить больше товаров и наращивать свое присутствие на рынках африканского и евразийского континентов.

— Часть проекта, естественно, будет связана с нефтехимией. Сейчас на территории Египта уже существуют две такие компании. Третья — на пути становления. Я думаю, что нужно усилить это направление. У нас есть выход на рынки тридцати четырех африканских стран, беспрепятственный выход на рынки всех арабских стран и двадцати восьми стран Евросоюза, а это — полтора миллиарда человек, и если вы решитесь на стратегический шаг, то, я думаю, ТАИФ здесь ждет прекрасное будущее, — выразил уверенность господин посол.

Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Наср: «Я с таким нетерпением ждал встречи потому, что у Египта и ТАИФа есть огромный потенциал взаимодействия»

У ТАИФа достаточно опыта и сил, чтобы выйти за пределы Татарстана и России

Продукция Группы компаний ТАИФ хорошо известна за пределами России: крупнейшие производители автомобильных шин — Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental и многие другие — по достоинству оценили высокое качество татарстанских каучуков. ГК является основным поставщиком сырья для их производств. И для болидов «Формулы-1» сегодня используются каучуки от ТАИФа. 40% всех производимых в России полимеров — полиэтилена, полипропилена, полистирола и пр., — изготовлены в Татарстане. 9 миллионов тонн разнообразных нефтепродуктов — дизельного топлива, бензинов, авиационного топлива — ежегодно производится здесь. И везде, где требуется высокое качество и большие объемы, без труда можно обнаружить след «крылатого барса» (логотипа Группы компаний).

— Наша основная задача — природные углеводородные материалы превращать в полезные каждому человеку вещи. При этом я вас должен информировать: последние 25 лет наша деятельность была посвящена развитию нашей родной земли — Республики Татарстан. Была поставлена задача, чтобы наши люди имели достаточно высокий уровень жизни, города наши были красивыми, наши люди — высокообразованными, сельское хозяйство — урожайным… И все наши силы были направлены именно на развитие республики. За рубежом мы до сих пор не работали. За это время мы выросли, стали опытными, воспитали много высокопрофессиональных специалистов во всех областях, где работаем. Все наши химические и нефтехимические производства, входящие в Группу компаний, за последние 20 лет были модернизированы с использованием самых современных технологий. И мы продолжаем совершенствоваться. Сейчас у нас реализуется первый в мире проект по глубокой переработке тяжелых остатков, который позволяет получить практически 98 процентов светлых нефтепродуктов. Мы готовы для работы и за пределами Татарстана, России. Ждем от вас предложений, — подтвердил готовность к диалогу Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «У нас сегодня появляется возможность работать и за пределами нашей республики, нашей страны»

Уже сейчас в Египет поставляется много продукции ТАИФа. Правда, она попадает на рынок Арабской Республики через посредников. В случае заинтересованности Группа компаний готова приступить к прямым поставкам полимеров, пластиков, нефтепродуктов и каучуков.

— Мы можем рассмотреть возможность строительства и развития у вас нефтехимических производств по выпуску необходимой вашей стране полимерной продукции. Только нужно найти взаимоприемлемые и взаимовыгодные условия, — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Приезжайте в ТАИФ — мы готовы показать, чем занимаемся

Нефтепереработка, нефтехимия, энергетика — по любому из этих направлений или всем вместе ТАИФ готов к конструктивному диалогу. Возможно объединение усилий с местным крупным бизнесом или другими российскими компаниями. Но для того чтобы было к чему стремиться, нужно четко понять, что требуется обеим сторонам диалога.

— Мы стремимся к развитию производств СПГ и нефтяных продуктов именно в Египте и заинтересованы в том, чтобы в процессах организации таких производств участвовал как наш бизнес, так и иностранные инвесторы. Наладив переработку здесь и используя местное сырье, можно получить максимальную выгоду. Несколько компаний уже создают в Египте свои нефтеперерабатывающие заводы, но мы настроены на активное укрепление этой отрасли и заинтересованы в появлении в нашей стране предприятий ГК ТАИФ. Уверен, что открывающиеся в Египте нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические заводы будут очень успешны, — подчеркнул Ихаб Наср.

Со своей стороны, посол готов всячески содействовать выстраиванию диалога между руководством ТАИФа и египетского бизнеса:

— Считаю, что прямая презентация, личные встречи всегда приносят больше эффекта. Я хотел бы пригласить вас в Каир — буду рад организовать встречи с руководителями заинтересованных в сотрудничестве компаний и специалистами, готовыми представить подробную информацию по точкам и конкретным решениям. И мы сможем перейти от написанного на бумаге к следующему шагу, — заявил он.

Состав делегации посольства Арабской Республики Египет в России: по центру — посол Арабской Республики Египет в РФ Ихаб Наср, справа — полномочный министр, глава торгового бюро посольства Арабской Республики Египет в Москве Насчсер Хамед, слева — первый секретарь посольства Арабской Республики Египет в РФ Осман Ахмед

— Спасибо за предложение! Пользуясь случаем, я предлагаю представителям ваших компаний, заинтересованных в сотрудничестве в области нефтегазопереработки, нефтехимии и энергетике и готовых профессионально выполнять свою работу, приехать к нам в Татарстан. Мы хотим показать, чем мы занимаемся, что мы делаем, чтобы они увидели, что у нас есть. Тогда, опираясь на полученную информацию, ваши компании смогут выбрать — что нужно им. Это было бы более продуктивно. И уже потом можно было бы встретиться в Египте и определяться с местами, газопроводами, нефтепроводами, с берегами и портами, — выдвинул встречное предложение Альберт Шигабутдинов.

Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России это предложение принял и пообещал безотлагательно довести максимум информации о возможностях ТАИФа до представителей профильного бизнеса своей страны и начать формировать делегацию для посещения Татарстана.

— Уверен: и я лично, и страна будем рады видеть ТАИФ у нас в Египте и будем рады вашему успеху на нашей земле, — подчеркнул в завершение встречи Ихаб Наср.