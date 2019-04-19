Специалисты АО «ТАИФ» удостоены благодарности президента Татарстана

Распоряжением Рустама Минниханова благодарности президента Татарстана удостоен ряд специалистов Группы компаний ТАИФ. В документе сообщается, что награды сотрудники Группы компаний удостоены «За плодотворный труд и большой вклад в строительство социально значимых объектов».

В числе награжденных — главный специалист по инженерным коммуникациям службы инженерных коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ» Марат Бакиров, начальник службы инженерных коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту акционерного общества Константин Будилин и ведущий инженер-сметчик сметно-экономической службы коммуникаций управления по строительству и капитальному ремонту Светлана Гарифуллина.