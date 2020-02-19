ГК ТАИФ определилась с подрядчиком по строительству комплекса «Этилен-600»

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в главном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и международной турецкой строительной компанией «Гемонт» по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600».

В присутствии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, главного советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберта Шигабутдинова и председателя Совета директоров компании «Гемонт» Садыка Акмана подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и член Совета директоров и генеральный директор ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ.

— Сейчас с кратчайшими сроками и очень высокими темпами приступаем к реализации проекта. Работа будет длиться очень плотными темпами 3 года. Эта работа будет осуществляться как силами турецкой стороны, так и с помощью локальных компаний, — поделился в интервью после подписания контракта Мухиттин Акташ.

— На начальном этапе было 29 участников тендера. На последнем этапе остались уже 4 компании, которые представили полный пакет документации. И в равных условиях, выбор пал на компанию «Гемонт», — пояснил выбор подрядчика Азат Бикмурзин.

— По факту проект «Этилен-600» — это удвоение мощностей «Нижнекамскнефтехима». Это не просто новые пиролизные мощности, а пиролиз жидкого сырья — намного более сложные технологии, чем газовые пиролизы. Эффект от этой работы мы увидим как обещают подрядчики, достаточно быстро. Удвоение работоспособности НКНХ откроет нам новые возможности по выпуску новых продуктов, мы обновим линейку выпускаемой продукции, — обозначил важность проекта для ГК ТАИФ, Татарстана и России в целом Руслан Шигабутдинов.