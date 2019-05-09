Первая встреча — четыре идеи: ГК ТАИФ и SK Engineering & Construction готовятся к сотрудничеству
Топ-менеджеры южнокорейской компании SK Engineering & Construction посетили головной офис АО «ТАИФ»
Компания SK Engineering & Construction (подразделение SK Group — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи, — прим. ред.) открывает для себя Татарстан. Недавно делегация южнокорейской компании посетила центральный офис АО «ТАИФ», чтобы обсудить с руководством Группы компаний перспективные направления сотрудничества. Подробности — в материале «Реального времени».
Сеунг Су Ли: «Нам следовало приехать гораздо раньше»
SK Engineering & Construction — имя, известное практически по всему миру. Комплексными услугами компании по проектированию и строительству нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и объектов энергетической, гражданской и транспортной инфраструктуры уже успели воспользоваться в США, Саудовской Аравии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Эквадоре, Катаре, Алжире, Венесуэле и странах СНГ. А вот в России вообще и Татарстане в частности компания пока не работала.
Сначала делегация компании SK Engineering & Construction — исполнительный вице-президент и управляющий компании по Евразии Сеунг Су Ли, старший управляющий по маркетингу SK Engineering & Construction Сонг Саян и советник председателя правления IC Holding в России и СНГ Илья Кутидзе — была принята президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. И уже во время этого короткого разговора, на который был приглашен и генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, гостям стало ясно: в республике им рады и взаимных интересов много.
О перспективах сотрудничества речь шла и позже — уже во время посещения корейской делегацией главного офиса Группы компаний ТАИФ. Гостей приветствовали генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению и инвестициям, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, руководители подразделений Группы компаний
— Сожалею, что в Татарстан мы приехали только сейчас, нам следовало сделать это гораздо раньше. Надеюсь, что все же не слишком поздно, — заметил господин Ли. Впрочем, просмотрев фильм-презентацию о деятельности Группы компаний, он убедился, что процесс развития у ТАИФа — постоянен и взаимных интересов у компаний — много.
Четыре идеи навскидку
В самом начале встречи господин Ли подчеркнул, что подобные встречи между компаниями — лучший способ понять уровень взаимных интересов и наметить шаги дальнейшего сотрудничества, и выразил надежду, что к завершению беседы стороны обретут понимание того, в каком направлении двигаться дальше.
— Я внимательно ознакомился с вашей презентацией. И изучив вашу деятельность, а также исходя из программы развития ГК ТАИФ до 2030 года, общая стоимость реализации которой оценивается в 30 млрд долларов, отмечу, что для нас в первую очередь важно освоение новых направлений. Если вы обратили внимание: наша компания выпускает практически всю линейку пластмасс и каучуков, за исключением полиуретана. Окись пропилена и простые полиэфиры у нас есть, но нет изоцианатов. Мы знаем, что совместно с группой «Мицуи» вы в этой области работаете и достигли хороших результатов, — обозначил одно из направлений возможного сотрудничества Альберт Шигабутдинов. И тут же предложил несколько вариантов сотрудничества:
— приобретение через SK Group лицензии на производство, с последующим строительством и оснащением нового производства при активном участии SK Engineering & Construction;
— создание совместной компании по производству МДИ (метилендифенилдиизоцианатов) и выпуску полиуретановых систем. Причем искать сырье не придется — все, что необходимо для организации производства, уже выпускается предприятиями Группы ТАИФ.
Полиуретан используется повсеместно — от бытовых мелочей до строительства автомобильной техники, в судо- и авиастроении. И потребность в полиуретане становится все больше и в России, и за ее пределами.
— Второе — вы занимаетесь машинными маслами. Мы выпускаем широкую линейку альфа-олефинов — то, что является основой для синтетических масел. И у нас есть небольшой завод на 10 тыс. тонн выпуска основ масел. Возможна организация совместного производства. Вопросов по обеспечению минеральным сырьем не будет. При необходимости производство альфа-олефинов мы можем серьезно нарастить, — обозначил еще одно перспективное направление генеральный директор АО «ТАИФ».
Третьим направлением, которое может заинтересовать SK Group, он назвал готовность ТАИФа обеспечить прямые поставки синтетических каучуков, в производстве которых Группа компаний — безусловный лидер в России, а по изопреновому каучуку — в мире. В Южной Корее активно развивается автомобилестроение. Кроме того, SK Group может стать крупным трейдером татарстанского каучука не только на южнокорейский рынок, но и дальше — в государства Восточной Азии и Европу. Кроме каучука ТАИФ готов предложить пластики и широкий спектр другой производимой продукции.
Наконец, ТАИФ продолжает активно развиваться, и почти треть от средств, предназначенных на реализацию программы до 2030 года, — это строительные работы. Опыт SK Engineering & Construction в области проектирования и строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств может оказаться очень востребованным Группой компаний.
— Учитывая то, что у вас очень сильная служба инжиниринга и вы выполняете контракты по инжинирингу и строительству, мы готовы по всем проектам, что мы строим в нефтехимии, делать вам предложения для участия в строительстве и поставках оборудования, — поделился Альберт Шигабутдинов.
— Четыре идеи — это достаточно для начала. Что касается предложения по участию в ваших программах в качестве подрядчика — мы его тепло приветствуем. Мы заинтересованы. И мы знаем, что ТАИФ — устойчивая компания в финансовом плане. Если вам понадобится финансирование, то мы готовы в этом вопросе участвовать. В нашей производственной линейке нет каучуков, но знаем, что в Корее есть большой спрос. Мы рассмотрим ваше предложение по импорту каучука. Возможно, и для других стран. Мне нужно будет переговорить с нашим трейдинговым департаментом по этому поводу, — высказал заинтересованность практически по всем направлениям руководитель корейской делегации.
Предложение по производству моторных масел также упало на благодатную почву. Корейская компания на мировом рынке представляет широкую линейку синтетических масел под брендом ZIC. Сейчас базовые масла делаются в Испании. Но если в России есть рынок сбыта, а в Татарстане — почти готовый завод и все необходимые производные, то в Корее готовы подумать над тем, чтобы расширить возможности. Тем более что руководство ТАИФа обозначило и готовность предоставить возможность реализации готовой продукции в сети из более чем 200 автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС.
Изоцианаты — тема отдельная
По первому из поднятых вопросов: стремлению расширить линейку выпускаемой ТАИФом продукции изоцианатами МДИ и полиуретанами, господин Ли пока конкретного ответа не дал. Отметил лишь, что ему необходимо переговорить с руководством и партнерами — японской компанией «Мицуи»:
— Мы переговорим по этому поводу. Для вашей информации — сейчас мы реализуем проект по полиуретанам в Таиланде в качестве инжинирингового подрядчика. Достаточно сложный процесс, но у нас есть опыт такого строительства. Поскольку мы производим окись пропилена, мы сами не производим полиуретаны. Этим занимается компания, с которой мы сотрудничаем. И я уточню этот момент и сообщу о нашем решении, — отметил он.
Руслан Шигабутдинов сообщил, что вопрос приобретения лицензии на выпуск изоцианатов группа ТАИФ целенаправленно прорабатывает уже несколько лет. Ведутся переговоры со многими компаниями — держателями лицензий. Он также подчеркнул, что SK Group активно взаимодействует с японской корпорацией «Мицуи», с которой у Татарстана давние и плодотворные связи, берущие корни еще со времен существования Советского Союза и периода становления «большой химии» в СССР, а позже — в современной России. И новое совместное производство — хороший повод для укрепления связей.
— С ними нас связывает очень много хорошего. Мы реализовали ряд проектов совместно с компанией «Мицуи». Например, проект производства поликарбонатов. Советник президента концерна «Мицуи», бывший посол Японии в СССР Тохикиро Того был большим другом нашего первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева. С ним нас связывало очень много хорошего. И при непосредственном участии господина Того концерн «Мицуи» пошел навстречу, и мы смогли построить завод поликарбонатов. До сих пор единственный в России. По бесфосгенной технологии. Сегодня производство успешно работает, и мы проводим работу по увеличению его мощности. Топ-менеджмент «Мицуи» не просто о нас наслышан, но и хорошо знает по нашим совместным делам. И предполагаем, что в рамках нового проекта, который у вас успешно получился с «Мицуи», можно было бы поработать совместно. Мы полностью разделяем все те организационные подходы, которые вами применяются, чтобы проект был успешным, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.
Имеющиеся возможности, уже выделенный под будущее строительство земельный участок, наличие высококвалифицированных кадров и близость к сырью сделают процесс запуска нового производства именно в Татарстане не только максимально быстрым, но и наименее затратным, чем в той же Европе, которая в своем производстве тоже использует российскую нефть, только доставляет ее на большие расстояния. Рынок сбыта готовой продукции — Россия и весь мир. Предложение для будущих партнеров действительно выгодное.
Сеунг Су Ли: «Я обязательно вернусь и, возможно, уже этим летом»
В коротком интервью, состоявшемся уже по завершении встречи, господин Ли признал, что эта поездка в Татарстан для него уже вторая и получилась она очень продуктивной. Полученные в республике и в частности в ТАИФе информация и идеи по сотрудничеству теперь предстоит обсудить с руководством SK Group и в самое ближайшее время возвратиться в Татарстан с полученными ответами и встречными предложениями. Новой встречи с республикой, которая, возможно, состоится уже этим летом, по его собственному признанию, господин Ли ждет с нетерпением.
— В следующий раз, надеюсь, я смогу здесь побыть подольше. Уверен, что у нас с ТАИФом очень много точек соприкосновения и они будут реализованы. А кроме того, мне сказали, что лето в Татарстане и в Казани — лучший сезон. И еще мне сообщили, что летом можно наслаждаться прогулкой на теплоходе по Волге. И по этой причине я тоже постараюсь почаще бывать в Татарстане, в Казани, — поделился планами исполнительный вице-президент и управляющий директор компании SK Engineering & Construction по Евразии.
Во время следующего визита господин Ли надеется снова встретиться с генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, чтобы обсудить появившуюся информацию по взаимодействию компаний, а также чтобы дослушать старинную легенду о крылатом барсе, украшающем эмблему ТАИФа и, в свою очередь, поделиться легендой о крыльях счастья, что украшают логотип SK Group.
Справка
SK Engineering & Construction — крупная южнокорейская инженерно-строительная компания.
Основана в 1977 году. Штаб-квартира располагается в г. Сеуле. Компания специализируется на строительстве нефтегазовых заводов, НПЗ, промышленных предприятий, объектов энергетической, гражданской и транспортной инфраструктуры.
Осуществляет крупные проекты в США, Саудовской Аравии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Эквадоре, Катаре, Алжире, Венесуэле и странах СНГ.
Является подразделением одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи — SK Group.
SK Group — один из крупнейших многопрофильных холдингов Южной Кореи.
Основан в 1953 году. Штаб-квартира — в г. Сеуле. Состоит из 95 дочерних компаний. Области деятельности: нефтедобыча, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, энергетика, мобильная связь, высокоскоростной интернет, широкополосная беспроводная связь, производство полупроводников, строительство, маркетинг, доставка.
Общее число сотрудников — более 83 тыс. человек.
Группа ТАИФ, насчитывающая более 43 тысяч сотрудников, представляет собой производственную и инвестиционную компанию, обладающую значительными активами и производственными мощностями, гибким и высокоуровневым управлением. Группа ТАИФ, состоящая из 54 дочерних и аффилированных компаний, работает в различных областях по следующим основным направлениям деятельности: нефтегазопереработка, нефтехимия и энергетика, телекоммуникации, строительство, банковское дело, инвестиции и услуги. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.
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