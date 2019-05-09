Первая встреча — четыре идеи: ГК ТАИФ и SK Engineering & Construction готовятся к сотрудничеству

Топ-менеджеры южнокорейской компании SK Engineering & Construction посетили головной офис АО «ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

Компания SK Engineering & Construction (подразделение SK Group — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи, — прим. ред.) открывает для себя Татарстан. Недавно делегация южнокорейской компании посетила центральный офис АО «ТАИФ», чтобы обсудить с руководством Группы компаний перспективные направления сотрудничества. Подробности — в материале «Реального времени».

Сеунг Су Ли: «Нам следовало приехать гораздо раньше»

SK Engineering & Construction — имя, известное практически по всему миру. Комплексными услугами компании по проектированию и строительству нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и объектов энергетической, гражданской и транспортной инфраструктуры уже успели воспользоваться в США, Саудовской Аравии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Эквадоре, Катаре, Алжире, Венесуэле и странах СНГ. А вот в России вообще и Татарстане в частности компания пока не работала.

Сначала делегация компании SK Engineering & Construction — исполнительный вице-президент и управляющий компании по Евразии Сеунг Су Ли, старший управляющий по маркетингу SK Engineering & Construction Сонг Саян и советник председателя правления IC Holding в России и СНГ Илья Кутидзе — была принята президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. И уже во время этого короткого разговора, на который был приглашен и генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, гостям стало ясно: в республике им рады и взаимных интересов много.

Члены делегации компании SK Engineering & Construction (Южная Корея) (слева направо): Сонг Саян — старший управляющий по маркетингу компании SK Engineering & Construction, Сеунг Су Ли — исполнительный вице-президент и управляющий компании SK Engineering & Construction по Евразии, Илья Кутидзе — советник председателя правления IC Holding в России и СНГ

О перспективах сотрудничества речь шла и позже — уже во время посещения корейской делегацией главного офиса Группы компаний ТАИФ. Гостей приветствовали генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению и инвестициям, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, руководители подразделений Группы компаний



— Сожалею, что в Татарстан мы приехали только сейчас, нам следовало сделать это гораздо раньше. Надеюсь, что все же не слишком поздно, — заметил господин Ли. Впрочем, просмотрев фильм-презентацию о деятельности Группы компаний, он убедился, что процесс развития у ТАИФа — постоянен и взаимных интересов у компаний — много.

Сеунг Су Ли: «Нам следовало приехать в Татарстан гораздо раньше»

Четыре идеи навскидку

В самом начале встречи господин Ли подчеркнул, что подобные встречи между компаниями — лучший способ понять уровень взаимных интересов и наметить шаги дальнейшего сотрудничества, и выразил надежду, что к завершению беседы стороны обретут понимание того, в каком направлении двигаться дальше.

— Я внимательно ознакомился с вашей презентацией. И изучив вашу деятельность, а также исходя из программы развития ГК ТАИФ до 2030 года, общая стоимость реализации которой оценивается в 30 млрд долларов, отмечу, что для нас в первую очередь важно освоение новых направлений. Если вы обратили внимание: наша компания выпускает практически всю линейку пластмасс и каучуков, за исключением полиуретана. Окись пропилена и простые полиэфиры у нас есть, но нет изоцианатов. Мы знаем, что совместно с группой «Мицуи» вы в этой области работаете и достигли хороших результатов, — обозначил одно из направлений возможного сотрудничества Альберт Шигабутдинов. И тут же предложил несколько вариантов сотрудничества:

— приобретение через SK Group лицензии на производство, с последующим строительством и оснащением нового производства при активном участии SK Engineering & Construction;

— создание совместной компании по производству МДИ (метилендифенилдиизоцианатов) и выпуску полиуретановых систем. Причем искать сырье не придется — все, что необходимо для организации производства, уже выпускается предприятиями Группы ТАИФ.

Полиуретан используется повсеместно — от бытовых мелочей до строительства автомобильной техники, в судо- и авиастроении. И потребность в полиуретане становится все больше и в России, и за ее пределами.

Альберт Шигабутдинов: «Для нас в первую очередь важно освоение новых направлений. В нашей линейке продукции не хватает полиуретана»

— Второе — вы занимаетесь машинными маслами. Мы выпускаем широкую линейку альфа-олефинов — то, что является основой для синтетических масел. И у нас есть небольшой завод на 10 тыс. тонн выпуска основ масел. Возможна организация совместного производства. Вопросов по обеспечению минеральным сырьем не будет. При необходимости производство альфа-олефинов мы можем серьезно нарастить, — обозначил еще одно перспективное направление генеральный директор АО «ТАИФ».



Третьим направлением, которое может заинтересовать SK Group, он назвал готовность ТАИФа обеспечить прямые поставки синтетических каучуков, в производстве которых Группа компаний — безусловный лидер в России, а по изопреновому каучуку — в мире. В Южной Корее активно развивается автомобилестроение. Кроме того, SK Group может стать крупным трейдером татарстанского каучука не только на южнокорейский рынок, но и дальше — в государства Восточной Азии и Европу. Кроме каучука ТАИФ готов предложить пластики и широкий спектр другой производимой продукции.

Наконец, ТАИФ продолжает активно развиваться, и почти треть от средств, предназначенных на реализацию программы до 2030 года, — это строительные работы. Опыт SK Engineering & Construction в области проектирования и строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств может оказаться очень востребованным Группой компаний.

— Учитывая то, что у вас очень сильная служба инжиниринга и вы выполняете контракты по инжинирингу и строительству, мы готовы по всем проектам, что мы строим в нефтехимии, делать вам предложения для участия в строительстве и поставках оборудования, — поделился Альберт Шигабутдинов.

— Четыре идеи — это достаточно для начала. Что касается предложения по участию в ваших программах в качестве подрядчика — мы его тепло приветствуем. Мы заинтересованы. И мы знаем, что ТАИФ — устойчивая компания в финансовом плане. Если вам понадобится финансирование, то мы готовы в этом вопросе участвовать. В нашей производственной линейке нет каучуков, но знаем, что в Корее есть большой спрос. Мы рассмотрим ваше предложение по импорту каучука. Возможно, и для других стран. Мне нужно будет переговорить с нашим трейдинговым департаментом по этому поводу, — высказал заинтересованность практически по всем направлениям руководитель корейской делегации.

SK Group может стать крупным трейдером татарстанского каучука не только на южнокорейский рынок, но и в государства Восточной Азии и Европу

Предложение по производству моторных масел также упало на благодатную почву. Корейская компания на мировом рынке представляет широкую линейку синтетических масел под брендом ZIC. Сейчас базовые масла делаются в Испании. Но если в России есть рынок сбыта, а в Татарстане — почти готовый завод и все необходимые производные, то в Корее готовы подумать над тем, чтобы расширить возможности. Тем более что руководство ТАИФа обозначило и готовность предоставить возможность реализации готовой продукции в сети из более чем 200 автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС.



Изоцианаты — тема отдельная

По первому из поднятых вопросов: стремлению расширить линейку выпускаемой ТАИФом продукции изоцианатами МДИ и полиуретанами, господин Ли пока конкретного ответа не дал. Отметил лишь, что ему необходимо переговорить с руководством и партнерами — японской компанией «Мицуи»:

— Мы переговорим по этому поводу. Для вашей информации — сейчас мы реализуем проект по полиуретанам в Таиланде в качестве инжинирингового подрядчика. Достаточно сложный процесс, но у нас есть опыт такого строительства. Поскольку мы производим окись пропилена, мы сами не производим полиуретаны. Этим занимается компания, с которой мы сотрудничаем. И я уточню этот момент и сообщу о нашем решении, — отметил он.

Руслан Шигабутдинов: «По вопросу приобретения лицензии на выпуск изоцианатов, группа ТАИФ ведет переговоры со многими компаниями — держателями лицензий»

Руслан Шигабутдинов сообщил, что вопрос приобретения лицензии на выпуск изоцианатов группа ТАИФ целенаправленно прорабатывает уже несколько лет. Ведутся переговоры со многими компаниями — держателями лицензий. Он также подчеркнул, что SK Group активно взаимодействует с японской корпорацией «Мицуи», с которой у Татарстана давние и плодотворные связи, берущие корни еще со времен существования Советского Союза и периода становления «большой химии» в СССР, а позже — в современной России. И новое совместное производство — хороший повод для укрепления связей.



— С ними нас связывает очень много хорошего. Мы реализовали ряд проектов совместно с компанией «Мицуи». Например, проект производства поликарбонатов. Советник президента концерна «Мицуи», бывший посол Японии в СССР Тохикиро Того был большим другом нашего первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева. С ним нас связывало очень много хорошего. И при непосредственном участии господина Того концерн «Мицуи» пошел навстречу, и мы смогли построить завод поликарбонатов. До сих пор единственный в России. По бесфосгенной технологии. Сегодня производство успешно работает, и мы проводим работу по увеличению его мощности. Топ-менеджмент «Мицуи» не просто о нас наслышан, но и хорошо знает по нашим совместным делам. И предполагаем, что в рамках нового проекта, который у вас успешно получился с «Мицуи», можно было бы поработать совместно. Мы полностью разделяем все те организационные подходы, которые вами применяются, чтобы проект был успешным, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Имеющиеся возможности, уже выделенный под будущее строительство земельный участок, наличие высококвалифицированных кадров и близость к сырью сделают процесс запуска нового производства именно в Татарстане не только максимально быстрым, но и наименее затратным, чем в той же Европе, которая в своем производстве тоже использует российскую нефть, только доставляет ее на большие расстояния. Рынок сбыта готовой продукции — Россия и весь мир. Предложение для будущих партнеров действительно выгодное.

Сеунг Су Ли: «Я обязательно вернусь и, возможно, уже этим летом»

В коротком интервью, состоявшемся уже по завершении встречи, господин Ли признал, что эта поездка в Татарстан для него уже вторая и получилась она очень продуктивной. Полученные в республике и в частности в ТАИФе информация и идеи по сотрудничеству теперь предстоит обсудить с руководством SK Group и в самое ближайшее время возвратиться в Татарстан с полученными ответами и встречными предложениями. Новой встречи с республикой, которая, возможно, состоится уже этим летом, по его собственному признанию, господин Ли ждет с нетерпением.

— В следующий раз, надеюсь, я смогу здесь побыть подольше. Уверен, что у нас с ТАИФом очень много точек соприкосновения и они будут реализованы. А кроме того, мне сказали, что лето в Татарстане и в Казани — лучший сезон. И еще мне сообщили, что летом можно наслаждаться прогулкой на теплоходе по Волге. И по этой причине я тоже постараюсь почаще бывать в Татарстане, в Казани, — поделился планами исполнительный вице-президент и управляющий директор компании SK Engineering & Construction по Евразии.

Сеунг Су Ли: «Уверен, что у нас с ТАИФом очень много точек соприкосновения и они будут реализованы»

Во время следующего визита господин Ли надеется снова встретиться с генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, чтобы обсудить появившуюся информацию по взаимодействию компаний, а также чтобы дослушать старинную легенду о крылатом барсе, украшающем эмблему ТАИФа и, в свою очередь, поделиться легендой о крыльях счастья, что украшают логотип SK Group.

Арсений Фавстрицкий, фото Романа Хасаева