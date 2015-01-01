ОАО «ТАИФ»

Деятельность группы компаний «ТАИФ» многогранна и затрагивает, казалось бы, не связанные между собой области экономики. Телекоммуникации и строительство, нефтепереработка, нефтехимия и сфера услуг – эти отрасли целенаправленно и успешно ТАИФ развивает с 1995 года. Хотя история возникновения татарстанского бренда берет свое начало еще с 1990 года - с внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань».

Первые шаги компания дела в составе трех человек, сейчас в ГК «ТАИФ» более 43 тысяч человек. Холдинг связывает 50 дочерних и зависимых организаций. Планы на развитие нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей экономики Татарстана у ТАИФа долгоиграющие. В частности, группа компаний делает ставку на партнерство с концерном Linde. С ним в 2017 году ТАИФ подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он принесет предприятию, входящему в ГК «ТАИФ», «Нижнекамскнефтехиму» ряд контрактов по газоразделению и по техническим газам. И самое главное - Linde будет участвовать в возведении этиленового комплекса в НКНХ. В настоящее время подписан контракт на реализацию первого этапа проекта стоимостью 868 млн евро.