ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с уходом Айрата Хайруллина

Фото: Фото Михаила Козловского

Вчера неожиданно для нас всех мы потеряли нашего коллегу, земляка Айрата Хайруллина. Он был талантливым бизнесменом, неравнодушным политиком, прекрасным семьянином, братом, сыном, другом. Мы провожаем его с большой скорбью и выражаем глубокие соболезнования родным и близким, разделяя их боль невосполнимой утраты.

Искренне скорбим вместе с вами, со всей республикой. Светлая память об Айрате Хайруллине, умном, компетентном, сильным духом и отзывчивом человеке, останется в наших сердцах.