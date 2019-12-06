ГК ТАИФ продемонстрировала новинки систем безопасности и подвела итоги работы СБ

Фото: Роман Хасаев

Противодиверсионная и антитеррористическая защита на стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса компаний Группы ТАИФ и работающего на них персонала, а также противодействие экстремизму — стали ключевой темой недавнего производственного совещания служб безопасности ГК ТАИФ по итогам 9 месяцев текущего года. В его работе также приняли участие представители УФСБ РФ по РТ, МВД по РТ, Управления Росгвардии РФ по РТ и Совета безопасности РТ. Совещание было разбито на две части. Первая — наглядная: участники могли ознакомиться с техническими новинками, взятыми на вооружение службами безопасности компаний Группы и призванными повысить уровень защищенности предприятий. Подробнее — в материале «Реального времени».

На земле…

На этот раз совещание проходило не в главном офисе АО «ТАИФ», а на территории ПАО «Казаньоргсинтез» — одной из ключевых компаний Группы, где регулярно тестируются в реальных условиях большинство технических новинок систем безопасности и защиты.

И именно со знакомства с новинками, призванными не допустить несанкционированного проникновения посторонних на территорию и бесконтрольного провоза-вывоза запрещенных предметов или материально-технических ценностей, было решено начать совещание.

Ежедневно КПП предприятия минует множество автомобилей — грузовых, легковых, автобусов. Ускорить процесс и повысить качество досмотра, призвана система удаленного осмотра днищ автотранспортных средств.

— В системе установлены два изделия — сканирующая платформа, которая крепится анкерами в дорожное полотно, и устройство распознавания автомобильных номеров. Платформа и колпак вмонтированной в нее камеры высокого разрешения, — ударопрочные. Камера производит склейку кадров проходящего транспортного средства. Она снабжена светодиодными прожекторами, которые позволяют проводить осмотр в любое время суток. Длина автотранспортных средств не имеет значения. Главное, чтобы транспортное средство, проезжая над платформой, не останавливалось, и склейка была равномерной, — пояснил представитель компании-производителя.

Любые технические изменения с днищем автомобиля, а тем более — посторонние предметы, сразу будут заметны на экране. Изображение можно увеличить, чтобы рассмотреть что-то подробнее. Разрешение позволяет увидеть все до мельчайших деталей. А мощный холодный свет от диодов не оставит никаких «темных пятен».

Система распознает госномера автомобилей и покажет конструктивные изменения и посторонние предметы, закрепленные под днищем. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Кроме того, система распознает и госномер машины, в том числе не только российские, но и еще 60 стран мира. Хранилище данных позволяет вести журнал событий, в котором фиксируется тип автомобиля, его госномер, время прохождения через КПП и скан днища машины. Продолжительность хранения данных определяется руководством службы безопасности предприятия.

Система на рынке появилась сравнительно недавно, всего полтора года назад, и пока распространена не очень широко.

— В Москве приобрели, несколько комплектов стоят на службе в Минобороны РФ, а также за рубеж отгрузили в ОАЭ и Катар — в основном они сейчас используются там, на предприятиях нефтяной отрасли, — пояснил представитель фирмы.

Для участников совещания провели демонстрацию. Грузовой КамАЗ и 12-метровый автобус НЕФАЗ никаких вопросов не вызвали, а вот «Рено-Дастер», с непонятным свертком у задней оси, был мгновенно заблокирован антитаранными устройствами спереди и автомобилем ГБР сзади. В считанные секунды площадка у КПП, была оцеплена, находящийся рядом персонал эвакуирован. Согласно требованиям антитеррористической безопасности, до прибытия саперов 200-метровый радиус должен быть освобожден от людей. То, как сработали представители службы безопасности, высоко оценили приглашенные на совещание представители УФСБ РФ по РТ, МВД по РТ, Управления Росгвардии РФ по РТ и Совета безопасности РТ. Будь это не учебная, а реальная тревога — действовать службы безопасности будут так же.

«Рено-Дастер», с непонятным свертком у задней оси, был мгновенно заблокирован, водитель — задержан, а находящийся рядом персонал предприятия — эвакуирован. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

К слову, даже будучи досконально проверенным на въезде, каждый находящийся на территории ПАО «Казаньоргсинтез» автомобиль, без внимания не остается ни на секунду. Специальные трекеры внимательно отслеживают передвижение сотни машин одновременно. И стоит хотя бы одной из них сделать непредусмотренную остановку, или съехать с согласованного на въезде маршрута, или что еще хуже — если водитель попытается снять трекер, у оператора и в дежурной части раздается тревожный сигнал. Номер авто нарушителя и точное место его нахождения высвечиваются на карте. Координаты передаются группе быстрого реагирования. Все это наглядно продемонстрировали собравшимся.

А еще участников совещания ознакомили с работой новой проходной. Построенная по распоряжению руководства ГК ТАИФ, она отвечает всем современным требованиям безопасности. В церемонии ввода в эксплуатацию, в январе 2019 года принимал участие генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов.

— Задача объекта — обеспечение безопасного прохода на территорию нефтехимического предприятия. Предусмотрено наличие всего необходимого: помещения для охранников, шлюзовая система с ограждающими элементами, металлодетектор и система пропусков с учетом двухфакторной визуализации: было принято решение применить визуализацию лица, что значительно разгрузило охранников. Проход по пропускам. Установлен алкотестер, что очень дисциплинирует работников. Проходы на вход и выход — не пересекаются и не мешают друг другу. Среднее время прохода 25—30 человек в минуту и до 1 800 — в час, — пояснили присутствующим.

Задача новой проходной — обеспечение безопасного пропуска сотрудников на территорию предприятия. Фото Максима Платонова

Тех, с кем возникают проблемы: непорядок с пропуском, на кого укажет алкотестер, или кто ведет себя неадекватно, моментально блокируют и отводят на разбор в специальное помещение.

Новая проходная ПАО «Казаньоргсинтез» оборудована всем необходимым для эффективной работы. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Для того, чтобы работать службам безопасности было удобнее, в здании предусмотрены все необходимое: дежурная часть, кабинеты, гардеробные, большой зал, где проходят утренние разводы, доведение задач и информации об оперативной обстановке. В том же зале, в случае необходимости, может быть развернут совместный оперативный штаб служб безопасности, Росгвардии и ЧОП «Кеннард».

… и с воздуха

После сентябрьских событий в Саудовской Аравии, когда с использованием группировки беспилотных летательных аппаратов террористы нанесли серьезный ущерб нефтедобывающей отрасли страны, Группа компаний ТАИФ серьезно занялась проработкой системы защиты от несанкционированных проникновений дронов на территорию предприятий. К слову, все воздушное пространство над предприятиями Группы, являющимися стратегически важными объектами, официально объявлено бесполетным.

Новая система обнаружения БПЛА уже установлена на Казаньоргсинтезе и позволяет мгновенно определять опасность, едва квадрокоптер поднимется в воздух.

— Система обнаруживает несанкционированное появление дронов и точно отображает место, где находится сам дрон и управляющее им устройство. С целью быстрого реагирования, информация передается на центральный пульт и дежурному, — пояснил представитель компании-производителя.

Информация сразу передается еще и ГБР. Спустя считанные минуты пилот дрона уже опрашивается сотрудниками ЧОП «Кеннард» и службы безопасности ПАО «Казаньоргсинтез».

Но есть БПЛА, которому разрешено подниматься в воздух над территорией предприятия. Он состоит на службе СБ и патрулирует периметр комплекса с высоты.

— Составлен график с изменяемыми маршрутами. Трансляция ведется на землю в режиме онлайн. Обследуются железнодорожные пути, периметр, пространство за периметром предприятия. Аппарат может использоваться как днем, так и ночью. Сами проверки территории проводятся внезапно и каким будет маршрут — знает лишь очень ограниченное число людей. Решение по маршруту вылета принимается непосредственно перед полетом, — пояснили в службе безопасности ПАО «Казаньоргсинтез».

С воздуха территорию ПАО «Казаньоргсинтез» обследует квадрокоптер службы безопасности. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Сейчас прорабатываются варианты по расширению возможностей и повышению эффективности использования винтокрылой машины.

В области противодиверсионной защиты многое сделано, но еще многое предстоит сделать

Принимавших участие в совещании представителей УФСБ РФ по РТ, МВД по РТ, Управления Росгвардии РФ по РТ и Совета безопасности РТ особенно интересовало то, насколько эффективно в компаниях Группы ТАИФ выстроена работа в области противодействия попыткам совершения диверсий, террористическим и экстремистским проявлениям. В целом по республике обстановка оценивается как благополучная, отметили представители силовых структур. Благополучие достигается во многом благодаря превентивным мерам, а защищенность стратегически важных объектов топливно-энергетического, химического и нефтехимического комплексов имеет особо важное значение — подчеркнули они, отметив при этом растущую год от года эффективность работы служб безопасности Группы ТАИФ.

— Уже 3 года Росгвардия осуществляет контроль за обеспечением безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса республики. За это время, все объекты ТЭК ГК ТАИФ были нами тщательно проверены на уязвимость. Результаты проверок вам известны. Они вызывают уважение. Руководство Группы компаний держит на контроле вопросы безопасности, технической и технологической оснащенности, физической охраны, — отметил начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии РФ по РТ Руслан Зиннуров.

— Вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической и противодиверсионной защищенности в целом и объектов ТЭК в частности на уровне республики уделяется огромное внимание. Достаточно отметить, что антитеррористическую комиссию РТ возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов. Отмечая ваши успехи, подчеркну, что останавливаться на достигнутом — ни в коем случае нельзя, — подчеркнул руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан — заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности РТ Ильдар Галиев.

Останавливаться на достигнутом в ГК ТАИФ и не собираются. Ежегодно специалисты проводят тщательное обследование территорий и периметров производств, определяются точки и характер требующихся мероприятий по укреплению систем безопасности и противопожарной защиты. На основании этих данных руководство ГК ТАИФ определяет бюджет служб безопасности на предстоящий период, прорабатываются и согласуются долгосрочные программы по повышению качества защищенности как производств, так и работающих в них людей. Только в текущем году на эти цели было выделено более миллиарда рублей. За период с 2010 года, Группой компаний в реализацию задач, связанных с обеспечением безопасности, было вложено почти 7,4 млрд рублей, а на период до 2025 года, планируется инвестировать в обеспечение физической охраны, строительство и модернизацию ограждающих сооружений, технического оснащения, построение максимально эффективных защитных систем и систем пожаротушения около 13 млрд рублей.

За 9 лет в обеспечение безопасности в компаниях Группы ТАИФ вложены почти 7,4 млрд руб. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

— Последовательно реализуются требования ФЗ №256 и постановления №458. Мы все прекрасно помним, в каком состоянии нам достались системы охраны, когда предприятия топливно-энергетического, химического и нефтехимического комплекса Татарстана — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, ТГК-16 только вошли в состав Группы компаний ТАИФ. К настоящему времени проделана огромная работа. Инвестиции в безопасность — одна из основ стабильной работы предприятий. Мы благодарны руководству ГК ТАИФ за понимание и поддержку: где это необходимо, проводится модернизация технических средств безопасности, в частности — систем видеонаблюдения, обновляются и строятся инженерные защитные сооружения, все КПП оборудованы досмотровыми площадками, шлагбаумами и противотаранными устройствами. Еще многое предстоит сделать. Руководителям служб безопасности предприятий стоит внимательно изучить материалы по проведенной демонстрации технических устройств, это в первую очередь вопрос противодиверсионной, антитеррористической защищенности, эффективного противодействия экстремизму, — подчеркнул во время совещания и. о. заместителя генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков.

— Далеко не во всех регионах России можно увидеть такие современные системы охраны. Признаюсь, что некоторые из них впервые увидел именно здесь, — поделился впечатлениями начальник центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Рустем Гарифуллин.

Есть и другие — не менее важные вопросы обеспечения безопасности на особо опасных объектах. Работе с персоналом и кандидатами на замещение вакантных должностей уделяется не меньшее внимание, чем физической, технической и технологической защите. В этом вопросе, между компаниями Группы ТАИФ и органами правопорядка, также выстроено эффективное взаимодействие.

— Если по той, или иной кандидатуре, претендующей на работу на опасном объекте, у вас возникли вопросы, вы всегда можете направить в наш адрес запрос. Конечно, мы предоставить личные данные, никому не имеем права, но, если мы видим, что этому человеку не место на опасном объекте: если он неблагонадежен, представляет социальную опасность, имеет связь с деструктивными элементами или запрещенными организациями, мы подключаемся и совместно с компаниями в этом направлении работаем, — напомнил Рустем Гарифуллин.

Поблагодарив за помощь в проверке претендентов на замещение вакантных должностей в компаниях самой Группы ТАИФ, Ринат Галимбеков подчеркнул, что активно развивающиеся производства требуют привлечения и сторонних организаций на правах подряда и субподряда. Сотрудники этих фирм, выиграв тендер, также получают доступ на территорию нефтехимических, топливных или энергетических компаний ТАИФа. Обеспечить качественную проверку подрядных компаний — не менее важная задача.

— Прежде всего, отмечу положительную динамику работы служб безопасности Группы ТАИФ и то, насколько большое внимание здесь уделяется антитеррористической защищенности опасных производств и предотвращению хищений, а также иных противоправных действий. Работа по обеспечению безопасности должна осуществляться на постоянной основе, выстраиваться в зависимости от актуальных вызовов и требует постоянного совершенствования. Моделирование всяческих противоправных проявлений позволяет выявлять антитеррористические уязвимости на всех предприятиях. Мы регулярно проводим проверки антитеррористической защищенности и, если обнаруживаем недочеты, совместно с Группой компаний ТАИФ оперативно их устраняем в рабочем порядке. По нашей компетенции вопросов и претензий не имеется, — отметил принимавший участие в совещании заместитель начальника отдела УФСБ РФ по РТ Рустем Сабитов.

Итоги работы за 9 месяцев 2019 года

Во второй части совещания, службы безопасности подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. Актуальным остается требование руководства Группы компаний ТАИФ — повышать качество и надежность технической, технологической и физической охраны, укреплять взаимодействие служб безопасности компаний Группы ТАИФ, ЧОП «Кеннард» и Росгвардии, наращивать уровень подготовки сотрудников охраны, максимально используя возможности собственного центра подготовки, работать на упреждение и профилактику любых нарушений.

Большое внимание уделяется работе служб собственной безопасности, направленное на профилактику и пресечение попыток коррупции и злоупотребления служебным положением, хищений и причинения ущерба компаниям Группы ТАИФ в ходе закупочной деятельности или реализации продукции ГК ТАИФ. Тщательно проверяется любая информация о нарушениях. Всего с начала 2019 года таких проверок в компаниях Группы было проведено 22 239. Почти 1 300 руководителей различного уровня и сотрудников предприятий понесли административное наказание. Были уволены 15 руководителей за проступки и допущенные нарушения.

Актуальным остается требование руководства Группы компаний ТАИФ — работать на упреждение и профилактику любых нарушений. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

— С учетом больших масштабов строительства и реконструкции заводов и производств предприятий ГК ТАИФ (НКНХ, ТАИФ-НК, КОС и др.) мы должны взять на себя все вопросы обеспечения безопасности, защиты активов, сохранности имущества, принимать превентивные меры по недопущению происшествий, краж, хищений и завышений объемов, необоснованного удорожания строительства, работать на опережение. Заставлять себя и других грамотно и экономично работать, — подчеркнул Ринат Галимбеков.

В задачи обеспечения экономической безопасности предприятий Группы компаний ТАИФ входят контроль над соблюдением внутренних нормативных документов, тщательная проверка всех контрагентов и заключаемых договоров. За 9 месяцев текущего года изучены 44 419 потенциальных и действующих деловых партнеров. С 558 из них договоры заключать не рекомендовано. За тот же период проверено почти 33,5 тыс. заключенных договоров и дополнительных соглашений на общую сумму в 436 млрд рублей, а также более 11 тыс. вновь заключаемых договоров. В итоге 292 из них заключено не было.

— Важным показателем по эффективности работы является возмещение выявленного ущерба. За 9 месяцев 2019 года возмещено 65 млн 939 тыс. рублей, — сообщил заместитель начальника Управления экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Нурсалим Шайхутдинов.

Кроме того, с начала года удалось вернуть в бюджет Группы более 325 млн рублей дебиторской задолженности и предотвратить нанесение ущерба компаниям ГК ТАИФ более чем на полмиллиарда. Общий экономический эффект деятельности служб безопасности Группы ТАИФ за 9 месяцев текущего года превысил 900 млн рублей.

Сотрудники служб информационной безопасности следят за защитой предприятий от вредоносного программного обеспечения и хакерских атак в первую очередь автоматизированных систем управления технологическими процессами. Особое внимание уделяется выполнению требований федерального закона №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», касающегося обеспечения защиты АСУ ТП. Стоит отметить, что обеспечением информационной защиты в Группе компаний ТАИФ начали заниматься задолго до принятия специального закона на государственном уровне.

В завершение совещания Ринат Галимбеков подчеркнул необходимость службам безопасности не сбавлять активности: продолжать держать руку на пульсе всех процессов, происходящих в ГК ТАИФ, чтобы всегда иметь возможность оперативно отреагировать на любые угрозы безопасности и экономическим интересам Группы компаний.